इस एक मसाले से घटाएं अपना वजन, बनना चाहते हैं स्लिम और फिट तो जानें सेवन का तरीका - KITCHEN HERBS AND SPICESृ

सब्जियों में इस्तेमाल होने वाला यह मसाला वजन घटाने में साबित हो सकता है मददगार, जानें कब और कैसे करें सेवन...

Reduce your weight with this one spice cumin, if you want to become slim and fit then know how to consume it
इस एक मसाले से घटाएं अपना वजन, बनना चाहते हैं स्लिम और फिट तो जानें सेवन का तरीका (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 20, 2025 at 7:48 PM IST

गलत जीवनशैली और खान-पान की वजह से लोग बढ़ते वजन की समस्या से जूझ रहे हैं. वजन बढ़ने के कारण कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए, आप रोजाना सुबह खाली पेट जीरे का पानी या गरम जीरे का पानी पी सकते हैं. इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वजन घटाने में मदद मिलती है. जीरे का पानी वजन कम करने की चाहत रखने वाले लोगों की पहली पसंद है.

जीरे में मौजूद पोषक तत्व
जीरे का उपयोग सदियों से अपने प्रभावशाली पौष्टिक गुणों के कारण औषधि के रूप में किया जाता रहा है. यह एंटीऑक्सीडेंट, आवश्यक विटामिन और आयरन व मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होता है. जब जीरे को पानी में भिगोया जाता है, तो यह जरूरी कंपाउंड बनाता है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं. इसके कई लाभ हैं जैसे पाचन में सुधार और सूजन कम करना. ये गुण न केवल समग्र स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, बल्कि वजन नियंत्रण में भी मदद करते हैं.

जीरा पानी वजन घटाने में कैसे मदद करता है?

मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है: जीरे में मौजूद कंपाउंड शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा सकता हैं, जो कैलोरी को अधिक कुशलता से जलाने में मदद करता है.

बेहतर पाचन : जीरे का पानी पाचक एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है. यह भोजन को पचाने में मदद करता है. बेहतर पाचन पेट फूलने से रोकता है और पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है. ये फैक्टर्स अप्रत्यक्ष रूप से वजन घटाने में भी मदद करते हैं.

भूख नियंत्रित करता है: सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती और पेट भरा हुआ महसूस होता है. इससे कुल कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है और संतुलित आहार लेने में मदद मिलती है.

क्या रोजाना जीरे का पानी पीना फायदेमंद हो सकता है?
केवल रोजाना जीरे का पानी पीने से ही वजन कम नहीं होता है. अध्ययनों से पता चलता है कि स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के साथ जीरे का पानी पीने फायदेमंद होता है,. बिना किसी शारीरिक गतिविधि के सिर्फ जीरे का पानी पीने से वजन कम नहीं होता है.

अध्ययन क्या कहता है?
जीरे के वजन घटाने के फायदों पर अभी भी सीमित शोध उपलब्ध हैं. 2016 में "अधिक वजन वाले लोगों में वजन घटाने और मेटाबोलिक स्थिति पर जीरा के तेल साइमिनम एल. प्लस लाइम के इस्तेमाल के प्रभाव" शीर्षक से किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि नींबू के साथ जीरा खाने से अधिक वजन वाले लोगों को वज़न कम करने में मदद मिल सकती है. रोजाना जीरे का पानी पीना संतुलित आहार का हिस्सा हो सकता है.

जीरा पानी कब और कैसे पियें?
जीरे का पानी पीने के पूरे फायदे पाने के लिए, इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा है. जीरे का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है. ज्यादा खाने से बचने के लिए खाने से पहले एक गिलास जीरे का पानी पीने की सलाह दी जाती है. इससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

