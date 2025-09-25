नवरात्रि के व्रत रखने वाले क्या चाय-कॉफी पी सकते हैं या नहीं?
नवरात्रि व्रत रखने वालों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि क्या इस व्रत में चाय पीनी चाहिए या नहीं? जानिए इसका जवाब...
नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. भक्त इन नौ दिनों तक देवी की पूजा और व्रत रखते हैं. व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य तन की शुद्धि और मन को शांति प्रदान करना है. हालांकि, इस दौरान यह सवाल उठता है कि व्रत के दौरान क्या खाएं, क्या पिएं और किन चीजों से परहेज करें. खासकर चाय और कॉफी को लेकर कई लोग असमंजस में रहते हैं कि क्या व्रत के दौरान इनका सेवन करना सही है. क्या नवरात्रि व्रत के दौरान चाय या कॉफी पीना सही है? आइए इस लेख में व्रत तोड़ने और उसे पीने के सही तरीके के बारे में कुछ बातें जानें...
क्या चाय और कॉफी पीना सही है?
नवरात्रि व्रत के दौरान खान-पान को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं. कुछ लोग व्रत के दौरान केवल फलाहार, दूध और हल्का भोजन ही करते हैं. वहीं, कुछ लोग चाय या कॉफी भी पीते हैं. धार्मिक दृष्टि से व्रत के दौरान दूध और हल्की मिठाइयों का सेवन मान्य माना जाता है. इसलिए, दूध वाली चाय या हल्की कॉफी पीने से व्रत नहीं टूटता. हालांकि, यह पारिवारिक या क्षेत्रीय परंपराओं पर भी निर्भर करता है कि व्रत के दौरान चाय या कॉफी पीना स्वीकार्य है या नहीं. स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्रत के दौरान ज्यादा चाय या कॉफी पीना अच्छा नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत के दौरान पेट ज्यादातर खाली रहता है. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि उस समय कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन करने से गैस, सीने में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
कॉफी में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे खाली पेट पीने से ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं. इसी तरह, ज्यादा चीनी और दूध वाली चाय पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है. इसलिए चाय या कॉफी पीने वालों के लिए बेहतर है कि वे एक कप तक ही सीमित रहें और कम चीनी का सेवन करें. हालांकि चाय और कॉफी को उपवास के दौरान भी ऊर्जा पाने का एक आसान तरीका माना जाता है, लेकिन इसके और भी सेहतमंद विकल्प मौजूद हैं. उपवास के दौरान नारियल पानी, नींबू का रस, दूध या फलों का रस बहुत उपयोगी होता है. यह शरीर को हाइड्रेट करता है और तुरंत एनर्जी देता है. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि यह एसिडिटी या सूजन जैसी समस्याओं से बचाता है.
नवरात्रि व्रत के दौरान क्या करें
- नवरात्रि व्रत रखने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने इष्ट देव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
- नवरात्रि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. इस दौरान क्षमा, दया, उदारता और उत्साह का विकास करना चाहिए और आसुरी भावनाओं से दूर रहना चाहिए.
- यदि व्रत सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि को तोड़नी हो तो नौ कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए. देवी के नाम पर हवन और पूजा करनी चाहिए.
- प्रतिदिन सुबह और शाम देवी की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए.
- नवरात्रि के नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और आरती करनी चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि में कई प्रकार के व्रत रखे जाते हैं. कई लोग दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, कुछ केवल फल खाते हैं, कुछ जल पीते हैं और कुछ तुलसी के पत्तों में गंगाजल मिलाकर पीते हैं. जो लोग दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं उन्हें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए.
- नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए. प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ किया जा सकता है. इसके अलावा, प्रतिदिन पूजा के दौरान देवी दुर्गा को उनका प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए.
