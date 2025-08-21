ETV Bharat / lifestyle

इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट - DAILY EXERCISE TO LOSE BELLY FAT

पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ने से फिगर काफी खराब हो जाता है, इस वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी भी महसूस होता है.

Etv BharatBy doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 21, 2025 at 2:46 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 3:14 PM IST

5 Min Read

मोटापा कम करना बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह होती है. पेट के आसपास जमा चर्बी को कम करना बेहद मुश्किल होता है. कई लोगों को सख्त डाइट और जिम में घंटों एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं दिखता. इसलिए, सही तरीका यही है कि आप मेहनत के साथ-साथ समझदारी से एक्सरसाइज करें. इंदौर की स्पोर्ट्स कोच तथा फिटनेस एक्सपर्ट राखी सिंह का कहना है कि घर पर कुछ आसान एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी जल्दी कम हो सकती है. ये एक्सरसाइज न सिर्फ आपका वजन कम करने में मदद करेंगी, बल्कि आपके शरीर को मजबूती देंगी और आपके पोस्चर में भी सुधार करेंगी. खबर में जानिए कैसे आप इन एक्सरसाइज से पेट की चर्बी कम कर सकते हैं और अपनी कोर मसल्स को मजबूत बना सकते हैं...

बर्पीज- बर्पीज पूरे शरीर का व्यायाम है. ये आपकी हृदय गति बढ़ाते हैं और कैलोरी बर्न करते हैं. हर बार इन्हें करने से आपकी कोर मसल्स पर भी काम होता है. ये पेट की चर्बी कम करने और शरीर को टोन करने के लिए बेहतरीन हैं.

By doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)

इन्हें कैसे करें

  • सबसे पहले, सीधे खड़े हो जाएं
  • फिर, नीचे झुकें और अपने हाथों को जमीन पर रखें.
  • अपने पैरों को पीछे की ओर प्लैंक पोजिशन में ले आएं.
  • हो सके तो पुश-अप करें, फिर अपने पैरों को आगे की ओर उछालें और जोर से ऊपर कूदें.

माउंटेन क्लाइंबर्स- माउंटेन क्लाइंबर्स कार्डियो और कोर एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन है. ये पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. ये हृदय गति बढ़ाने और चर्बी कम करने में मदद करते हैं.

इसे कैसे करें

  • अपने हाथों को कंधों के नीचे रखकर प्लैंक पोजिशन में खड़े हो जाएं
  • एक घुटने को तेजी से अपनी छाती की ओर खींचें और तुरंत दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें. इसे तेजी से करें जैसे आप जमीन पर दौड़ रहे हों.
  • अपनी कोर के मसल्स को टाइट रखें और इसे 30से45 सेकंड तक इसे करें

रशियन ट्विस्ट्स- रशियन ट्विस्ट्स कमर के आसपास की मांसपेशियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं. ये कमर को पतला और कोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

इसे कैसे करें

  • जमीन पर बैठें, अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं.
  • थोड़ा पीछे झुकें और अपने हाथों को एक साथ और बगल की ओर लाएं. सुनिश्चित करें कि आपके हाथ हर बार जमीन को छू रहे हों.
  • अगर आप इसे और भी मुश्किल बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हाथों में थोड़ा वजन पकड़ सकते हैं.

हाई नीज- यह एक कार्डियो एक्सरसाइज है. यह न केवल आपके कोर को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके पैरों को भी मजबूत बनाता है. हाई नीज एक्सरसाइज से कैलोरी तेजी से बर्न होती है, पेट की चर्बी कम होती है. साथ ही, यह फुर्ती भी बढ़ाती है.

By doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)

इसे कैसे करें

  • सीधे खड़े हो जाएं, एक जगह दौड़ें. अपने घुटनों को जितना हो सके अपनी छाती की ओर और जितनी तेजी से हो सके ऊपर उठाएं.
  • इसे और भी मजबूत बनाने के लिए, अपनी बाहों को घुमाएं

जंपिंग जैक्स- जंपिंग जैक्स एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है. यह हृदय गति को बढ़ाता है और पूरे शरीर पर काम करता है. इससे पूरे शरीर की चर्बी पिघलती है. यह पेट के पास जमी चर्बी को कम करने में भी सहायता करता है.

By doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)

इसे कैसे करें

  • सबसे पहले, अपने पैरों को एक साथ और अपनी बाहों को बगल में रखकर खड़े हो जाएं.
  • अपने पैरों को बगल में कूदें और अपनी बाहों को ऊपर उठाएं.
  • शुरुआती स्थिति में वापस आएं और इस क्रिया को दोहराएं.

जंप स्क्वैट्स- जंप स्क्वैट्स पैरों और कोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. इस व्यायाम से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. पेट ज्यादा टोन्ड बनता है.

By doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)

इसे कैसे करें

  • अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर स्क्वैट की स्थिति में शुरुआत करें.
  • नीचे झुकें और जोर से ऊपर कूदें.
  • जब आप नीचे आएं, तो धीरे-धीरे नीचे आएं और तुरंत फिर से स्क्वैट करें.

प्लैंक- प्लैंक व्यायाम कोर की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है. यह बिना किसी हलचल के पूरे पेट को मजबूत बनाता है. प्लैंक करने से शरीर की मुद्रा और संतुलन बेहतर होता है. ये सभी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

इसे कैसे करें

  • अपनी कोहनियों को अपने कंधों और अग्रभुजाओं के नीचे प्लैंक की स्थिति में रखें. इस दौरान आपका शरीर एक सीधी लाइन में होना चाहिए.
  • अपने कोर, ग्लूट्स और पैरों को टाइट रखते हुए, इसी स्थिति में 30-60 सेकंड तक रहें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

मोटापा कम करना बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह होती है. पेट के आसपास जमा चर्बी को कम करना बेहद मुश्किल होता है. कई लोगों को सख्त डाइट और जिम में घंटों एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं दिखता. इसलिए, सही तरीका यही है कि आप मेहनत के साथ-साथ समझदारी से एक्सरसाइज करें. इंदौर की स्पोर्ट्स कोच तथा फिटनेस एक्सपर्ट राखी सिंह का कहना है कि घर पर कुछ आसान एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी जल्दी कम हो सकती है. ये एक्सरसाइज न सिर्फ आपका वजन कम करने में मदद करेंगी, बल्कि आपके शरीर को मजबूती देंगी और आपके पोस्चर में भी सुधार करेंगी. खबर में जानिए कैसे आप इन एक्सरसाइज से पेट की चर्बी कम कर सकते हैं और अपनी कोर मसल्स को मजबूत बना सकते हैं...

बर्पीज- बर्पीज पूरे शरीर का व्यायाम है. ये आपकी हृदय गति बढ़ाते हैं और कैलोरी बर्न करते हैं. हर बार इन्हें करने से आपकी कोर मसल्स पर भी काम होता है. ये पेट की चर्बी कम करने और शरीर को टोन करने के लिए बेहतरीन हैं.

By doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)

इन्हें कैसे करें

  • सबसे पहले, सीधे खड़े हो जाएं
  • फिर, नीचे झुकें और अपने हाथों को जमीन पर रखें.
  • अपने पैरों को पीछे की ओर प्लैंक पोजिशन में ले आएं.
  • हो सके तो पुश-अप करें, फिर अपने पैरों को आगे की ओर उछालें और जोर से ऊपर कूदें.

माउंटेन क्लाइंबर्स- माउंटेन क्लाइंबर्स कार्डियो और कोर एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन है. ये पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. ये हृदय गति बढ़ाने और चर्बी कम करने में मदद करते हैं.

इसे कैसे करें

  • अपने हाथों को कंधों के नीचे रखकर प्लैंक पोजिशन में खड़े हो जाएं
  • एक घुटने को तेजी से अपनी छाती की ओर खींचें और तुरंत दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें. इसे तेजी से करें जैसे आप जमीन पर दौड़ रहे हों.
  • अपनी कोर के मसल्स को टाइट रखें और इसे 30से45 सेकंड तक इसे करें

रशियन ट्विस्ट्स- रशियन ट्विस्ट्स कमर के आसपास की मांसपेशियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं. ये कमर को पतला और कोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

इसे कैसे करें

  • जमीन पर बैठें, अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं.
  • थोड़ा पीछे झुकें और अपने हाथों को एक साथ और बगल की ओर लाएं. सुनिश्चित करें कि आपके हाथ हर बार जमीन को छू रहे हों.
  • अगर आप इसे और भी मुश्किल बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हाथों में थोड़ा वजन पकड़ सकते हैं.

हाई नीज- यह एक कार्डियो एक्सरसाइज है. यह न केवल आपके कोर को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके पैरों को भी मजबूत बनाता है. हाई नीज एक्सरसाइज से कैलोरी तेजी से बर्न होती है, पेट की चर्बी कम होती है. साथ ही, यह फुर्ती भी बढ़ाती है.

By doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)

इसे कैसे करें

  • सीधे खड़े हो जाएं, एक जगह दौड़ें. अपने घुटनों को जितना हो सके अपनी छाती की ओर और जितनी तेजी से हो सके ऊपर उठाएं.
  • इसे और भी मजबूत बनाने के लिए, अपनी बाहों को घुमाएं

जंपिंग जैक्स- जंपिंग जैक्स एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है. यह हृदय गति को बढ़ाता है और पूरे शरीर पर काम करता है. इससे पूरे शरीर की चर्बी पिघलती है. यह पेट के पास जमी चर्बी को कम करने में भी सहायता करता है.

By doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)

इसे कैसे करें

  • सबसे पहले, अपने पैरों को एक साथ और अपनी बाहों को बगल में रखकर खड़े हो जाएं.
  • अपने पैरों को बगल में कूदें और अपनी बाहों को ऊपर उठाएं.
  • शुरुआती स्थिति में वापस आएं और इस क्रिया को दोहराएं.

जंप स्क्वैट्स- जंप स्क्वैट्स पैरों और कोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. इस व्यायाम से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. पेट ज्यादा टोन्ड बनता है.

By doing these seven exercises daily, the fat accumulated around the stomach and waist will melt easily, expert
इन सात एक्सरसाइज को रोजाना करने से पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी आसानी से पिघल जाएगी, एक्सपर्ट (Getty Images)

इसे कैसे करें

  • अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर स्क्वैट की स्थिति में शुरुआत करें.
  • नीचे झुकें और जोर से ऊपर कूदें.
  • जब आप नीचे आएं, तो धीरे-धीरे नीचे आएं और तुरंत फिर से स्क्वैट करें.

प्लैंक- प्लैंक व्यायाम कोर की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है. यह बिना किसी हलचल के पूरे पेट को मजबूत बनाता है. प्लैंक करने से शरीर की मुद्रा और संतुलन बेहतर होता है. ये सभी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

इसे कैसे करें

  • अपनी कोहनियों को अपने कंधों और अग्रभुजाओं के नीचे प्लैंक की स्थिति में रखें. इस दौरान आपका शरीर एक सीधी लाइन में होना चाहिए.
  • अपने कोर, ग्लूट्स और पैरों को टाइट रखते हुए, इसी स्थिति में 30-60 सेकंड तक रहें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

Last Updated : August 21, 2025 at 3:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TIPS TO REDUCE FAT AROUND STOMACHIPS TO REDUCE FAT AROUND WAISTपेट और कमर के पास जमा चर्बी करें कमDAILY EXERCISE TO LOSE BELLY FATDAILY EXERCISE TO LOSE BELLY FAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.