बालों के झड़ने से परेशान हैं? आज ही फेंक दें 'यह' कंघी

हेयर फॉल मतलब आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या है. बच्चों से लेकर बड़ों तक, कई लोग इससे जूझ रहे हैं. वैसे तो इसके लिए खानपान, धूल, प्रदूषण, देखभाल की कमी जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन रोजाना इस्तेमाल होने वाले उत्पाद भी बालों के झड़ने का मुख्य कारण हो सकते हैं.

बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण हमारी कंघी है

जी हां! प्लास्टिक की कंघी से उत्पन्न स्टेटिक चार्ज बालों को कमजोर कर देता है. नतीजतन, बालों का झड़ना बढ़ जाता है. हेयर एक्सपर्ट पिर्थी शर्मा का कहना है कि प्लास्टिक की कंघी की बजाय लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना कम हो सकता है. कई अध्ययन और विशेषज्ञ लकड़ी की कंघी के इस्तेमाल के कई सकारात्मक पहलू भी बताते हैं. आइए पिर्थी शर्मा से इस खबर में जानते हैं कि लकड़ी की कंघी के इस्तेमाल से बालों की देखभाल में क्या बदलाव आते हैं...

प्लास्टिक में स्थैतिक बिजली (Static electricity) पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से उत्पन्न होती है. जब दो अलग-अलग पदार्थ संपर्क में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, जिससे चार्ज इंबैलेंस पैदा होता है. उदाहरण के लिए, जब आप अपने बालों में प्लास्टिक की कंघी चलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके बालों से कंघी की ओर चले जाते हैं. इस प्रक्रिया से आपके बाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कंघी नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और प्लास्टिक की कंघी आपके बालों में स्थैतिक बिजली उत्पन्न करती है, जिससे बाल रूखे और उलझे हुए हो सकते हैं और बालों को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं, लकड़ी एक प्राकृतिक इंसुलेटर है. इसलिए यह स्थैतिक चार्ज उत्पन्न नहीं करती. इससे आपके बाल चिकने और चमकदार बनते हैं. इसके साथ ही लकड़ी की कंघी बालों को टूटने से भी बचाती है. ब्लड सर्कुलेशन में सुधार: लकड़ी की कंघी के चिकने दांत खोपड़ी पर हल्का दबाव डालते हैं. लकड़ी की कंघी मालिश करने वाले उपकरण की तरह काम करती है. नतीजतन, यह खोपड़ी में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है. बेहतर रक्त प्रवाह बालों की जड़ों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है. यह बालों के विकास को बढ़ावा देता है और उन्हें मजबूत बनाता है.

हां, लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना कम होता है. ऊपर बताए गए कारणों से बाल ज्यादा हेल्दी रहते हैं. लकड़ी की कंघी स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है, बालों की जड़ों को पोषक तत्व प्रदान करती है और उन्हें मजबूत बनाती है. चूंकि इसमें कोई स्थैतिक चार्ज नहीं होता, इसलिए बालों को बिना उलझे, आराम से कंघी की जाती है, जिससे बालों का टूटना और झड़ना कम होता है. प्राकृतिक तेल जड़ों से बालों के सिरे तक फैलते हैं, जिससे बाल स्वस्थ और सूखे रहते हैं. इससे बालों का झड़ना भी रुक जाता है. कैसे बनाए रखें?

साप्ताहिक सफाई: कंघी से बाल और गंदगी हटाने के लिए पुराने टूथब्रश का उपयोग करें.

कंघी से बाल और गंदगी हटाने के लिए पुराने टूथब्रश का उपयोग करें. सफाई में मुश्किल: हल्के साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करके थोड़े गुनगुने पानी से धोएं. हालांकि, कंघी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं

हल्के साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करके थोड़े गुनगुने पानी से धोएं. हालांकि, कंघी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं नमी से बचाएं: कंघी को धोने के बाद, उसे कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर सूखी जगह पर रखें. अगर उसे नमी वाली जगह पर रखा जाए, तो उसमें फफूंद लग सकती है और कंघी खराब हो सकती है.

कंघी को धोने के बाद, उसे कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर सूखी जगह पर रखें. अगर उसे नमी वाली जगह पर रखा जाए, तो उसमें फफूंद लग सकती है और कंघी खराब हो सकती है. प्राकृतिक तेल लगाना: कंघी को सूखने से बचाने के लिए, हर कुछ महीनों में एक बार कपड़े पर नारियल का तेल या जैतून का तेल लगाएं और कंघी पर धीरे से रगड़ें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)