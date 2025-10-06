ETV Bharat / lifestyle

2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, सर्दी-खांसी होने पर करें ये घरेलू उपाय

बरसात या सर्दी का मौसम आते ही घर में बच्चे सर्दी-खांसी से परेशान हो जाते हैं. उन्हें अक्सर रात में गंभीर खांसी और खाना खाते समय गले में खराश की समस्या होती है. यह स्थिति माता-पिता की चिंता को काफी बढ़ा देती है. कई माता-पिता बिना डॉक्टर की सलाह लिए अक्सर अपने बच्चों को मेडिकल स्टोर से कफ सिरप दे देते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह तरीका बच्चों के लिए हमेशा सुरक्षित नहीं होता. ऐसे माता पिता के लिए बेहतर होगा कि वे दवा से पहले सर्दी-खांसी का घरेलू उपाय तैयार कर अपने बच्चों को दें.

सर्दी-खांसी के घरेलू उपाय पुराने समय से ही बच्चों को आराम पहुंचाते रहे हैं. घर में मौजूद कुछ सामग्रियां बच्चों की छोटी-मोटी बीमारियों के लिए उम्मीद बन सकती हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई. इस घटना के बाद कफ सिरप को लेकर केंद्रीय दिशानिर्देश जारी किए गए. केंद्र ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने में सावधानी बरतने और बिलकुल भी ना देने की सलाह दी है. दरअसल जांच में पुष्टि हुई है कि सिरप में 48.6 फीसदी डायएथेनॉल, एक खतरनाक रसायन, मौजूद है, जिसके कारण राज्य भर में इस दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सर्दी-खांसी की समस्या से राहत पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय