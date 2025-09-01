ETV Bharat / lifestyle

किस उम्र से बच्चों को डायपर पहनाना बंद कर देना चाहिए? पैसा और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद - WHAT AGE TO STOP DIAPERS

आजकल बच्चों को डायपर पहनाना बहुत आम हो गया है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है. जानिए किस उम्र तक बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए...

At what age should children be stopped from wearing diapers? Side effects of wearing diapers
किस उम्र से बच्चों को डायपर पहनाना बंद कर देना चाहिए? पैसा और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 1, 2025 at 7:40 PM IST

आजकल ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को नैपी या डायपर पहना रहे हैं. यह माता-पिता के लिए काफी सुविधाजनक हो गया है. बच्चों को कहीं भी ले जाने और समारोहों में डायपर बहुत काम आते हैं. माता-पिता को बच्चों के पेशाब या शौच करने की चिंता नहीं रहती. इसके अलावा, उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि उनके बच्चे उनके कपड़े खराब कर देंगे. हालांकि, बच्चों को बार-बार डायपर पहनाने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. खासकर डायपर से रैशेज जैसी समस्या होना आम है. वहीं, कुछ माता-पिता अपनी सुविधा के लिए अपने बड़े बच्चों (4 से 5 साल) को भी डायपर पहना देते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह अच्छी आदत नहीं है. आइए अब जानते हैं कि किस उम्र में बच्चों को डायपर पहनाना बंद कर देना चाहिए...

भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी के अनुसार, भारत और दुनिया के कई क्षेत्रों में, बच्चों को कम उम्र से ही शौचालय का प्रशिक्षण दिया जाता है. अगर बच्चों को समय पर पेशाब और शौच करना सिखाया जाए, तो उन्हें डायपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. डायपर न पहनाना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है. इससे उन्हें फंगल इन्फेक्शन और मूत्र मार्ग में संक्रमण होने से बचाव होता है. इसके अलावा, इससे डायपर पर खर्च होने वाले पैसे भी बचते हैं.

बच्चों को पेशाब और शौच के बारे में किस उम्र में सिखाया जाना चाहिए?
केवीआर अस्पताल, काशीपुर में नवजात शिशु रोग एवं बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉ. कुशल अग्रवाल का सुझाव है कि ज्यादातर बच्चों को 18 से 24 महीने की उम्र के बीच पेशाब और शौच के बारे में सिखाया जाना चाहिए. इस उम्र में, बच्चे बेहतर समझने लगते हैं. इस उम्र में, बच्चे रात में ज्यादा देर तक सूखे और दिन में गीले रहते हैं. जब बच्चों को शौचालय का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उन्हें डायपर की जरूरत नहीं पड़ती है. माता-पिता को अपने बच्चों को हर रात सोने से पहले शौचालय जाने और सुबह उठने के बाद पेशाब और शौच करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

वह गलती जो कई माता-पिता करते हैं
कई माता-पिता अपने बच्चों को तीन-चार साल की उम्र तक डायपर पहनाते रहते हैं. बच्चे एक ही डायपर में पेशाब और शौच करते हैं. लंबे समय तक डायपर पहनाने से बच्चों में फंगल इन्फेक्शन और मूत्र मार्ग में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. दिशानिर्देशों के अनुसार, माता-पिता के लिए इसके कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य के लिए यह खतरनाक हो सकता है. ऐसे में यह बता दें कि बच्चों को तीन साल की उम्र तक डायपर पहनाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए.

किस उम्र में आपको डायपर का उपयोग बंद कर देना चाहिए?
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कुमारेस दासगुप्ता ने बताया की बच्चों को शुरू से ही टॉयलेट ट्रेनिंग देना बेहतर है. डायपर तभी पहनाएं जब जरूरी हो. जब बच्चा डेढ़ से दो साल का हो जाए, तो उसे डायपर पहनाना बंद कर दें. यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है.

डायपर के मामले में माता-पिता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए

  • विशेषज्ञ केवल नवजात शिशुओं को ही डायपर पहनाने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि नवजात शिशु बार-बार पेशाब और शौच करते हैं.
  • अगर डायपर में मल लग जाए, तो तुरंत डायपर बदलें. रूई को गीला करके आगे से पीछे की ओर अच्छी तरह पोंछें.
  • बच्चों को 24 घंटे तक डायपर पहनाने के लिए मजबूर न करें.
  • बच्चों को पेशाब और शौच करने की आदत सिखाएं अगर वे गलती से शौच और शौच कर दें, तो गुस्सा न करें. उन्हें सिखाएं कि ये काम कहां करना है.
  • स्वच्छता पर ध्यान दें लेकिन डायपर पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहें.
  • अच्छे डायपर खरीदना भी बहुत जरूरी होता है. लीकेज को रोकने वाले डायपर बच्चों के लिए अच्छे होते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

