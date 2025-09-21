क्या आप भी खा रहे हैं नकली चावल? इन आसान तरीकों से ऐसे करें पहचान
भारत और अन्य देशों में "प्लास्टिक चावल" बेचे जाने की अफवाहों की कई बार जांच की जा चुकी है. क्या प्लास्टिक चावल सचमुच मौजूद है?
Published : September 21, 2025 at 5:24 PM IST
आजकल बाजार में ज्यादातर प्रोडक्ट मिलावटी होते हैं और कई खाद्य पदार्थों में केमिकल होते हैं. इससे जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं. अक्सर यह दावा किया जाता है कि नकली चावल बेचा जा रहा है, यानी ऐसा चावल जो धान से नहीं काटा जाता, बल्कि असली चावल जैसा दिखने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया जाता है. इससे कई हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जिनमें पेट की समस्याएं, एलर्जी और गंभीर दीर्घकालिक बीमारियां शामिल हैं.
आप खराब चावल की पहचान कैसे कर सकते हैं?
सोशल मीडिया पर अक्सर खबरें आती रहती हैं कि बाजार में प्लास्टिक चावल उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक चावल बाजार में उपलब्ध नहीं है. मतलब (FSSAI) ने इसे झूठा और एक गलत सूचना बताया है. हालांकि, PUBMED के अनुसार, कच्चे या पके हुए चावल में पॉलीस्टाइरीन (एक प्रकार का रसायन) मौजूद हो सकता है. इस खबर में जानें कि पॉलीस्टाइरीन युक्त और पॉलीस्टाइरीन फ्री चावल में कैसे अंतर करें...
बाजार में प्लास्टिक चावल बिकने की अफवाह की कई बार जांच की जा चुकी है और यह एक मिथक साबित हुआ है. हालांकि, कुछ प्रयोगशाला परीक्षणों में चावल में प्लास्टिक जैसे पदार्थों की मौजूदगी का भी पता चला है. इसके अलावा, चावल में यूरिया जैसे कई रसायन भी हो सकते हैं. इसलिए, इस तरह से जांच करने पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
पानी से जांच करें
एक गिलास या गहरे बर्तन में पानी भरें। फिर उसमें चावल डालें. अगर आपका चावल तैरता है, तो हो सकता है कि उसमें मिलावट हो या वह खराब हो. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि चावल पूरी तरह से नकली है.
फायर टेस्ट का प्रयास करें
चावल को चम्मच या स्टील की प्लेट पर रखकर जलाएं. अगर उसमें से बदबू आए या वह काला पड़ जाए, तो हो सकता है कि उसमें मिलावट हो. असली चावल जलाने पर सुनहरे भूरे रंग का हो जाता है और पहले तो अच्छी खुशबू आती है, लेकिन बाद में जलने की गंध आने लगती है.
इसे उबालकर इसकी बनावट की जांच करें
आप चावल को उबालकर जांच सकते हैं यदि यह बहुत चिपचिपा और रबड़ जैसा है तो यह मिलावटी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का कारण चावल में अधिक स्टार्च की उपस्थिति भी है जो चावल की कुछ किस्मों में पाया जाता है.
यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि प्लास्टिक के चावल बाजार में आ रहे हैं, लेकिन पॉलीस्टाइनिन के अलावा इसमें कुछ रसायन भी मिले हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले विश्वसनीय स्थान से ही चावल खरीदना चाहिए.