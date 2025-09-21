ETV Bharat / lifestyle

क्या आप भी खा रहे हैं नकली चावल? इन आसान तरीकों से ऐसे करें पहचान

आजकल बाजार में ज्यादातर प्रोडक्ट मिलावटी होते हैं और कई खाद्य पदार्थों में केमिकल होते हैं. इससे जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं. अक्सर यह दावा किया जाता है कि नकली चावल बेचा जा रहा है, यानी ऐसा चावल जो धान से नहीं काटा जाता, बल्कि असली चावल जैसा दिखने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया जाता है. इससे कई हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जिनमें पेट की समस्याएं, एलर्जी और गंभीर दीर्घकालिक बीमारियां शामिल हैं.

आप खराब चावल की पहचान कैसे कर सकते हैं?

सोशल मीडिया पर अक्सर खबरें आती रहती हैं कि बाजार में प्लास्टिक चावल उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक चावल बाजार में उपलब्ध नहीं है. मतलब (FSSAI) ने इसे झूठा और एक गलत सूचना बताया है. हालांकि, PUBMED के अनुसार, कच्चे या पके हुए चावल में पॉलीस्टाइरीन (एक प्रकार का रसायन) मौजूद हो सकता है. इस खबर में जानें कि पॉलीस्टाइरीन युक्त और पॉलीस्टाइरीन फ्री चावल में कैसे अंतर करें...

बाजार में प्लास्टिक चावल बिकने की अफवाह की कई बार जांच की जा चुकी है और यह एक मिथक साबित हुआ है. हालांकि, कुछ प्रयोगशाला परीक्षणों में चावल में प्लास्टिक जैसे पदार्थों की मौजूदगी का भी पता चला है. इसके अलावा, चावल में यूरिया जैसे कई रसायन भी हो सकते हैं. इसलिए, इस तरह से जांच करने पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

पानी से जांच करें

एक गिलास या गहरे बर्तन में पानी भरें। फिर उसमें चावल डालें. अगर आपका चावल तैरता है, तो हो सकता है कि उसमें मिलावट हो या वह खराब हो. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि चावल पूरी तरह से नकली है.