सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक है अगरबत्ती का धुआं, डॉक्टर ने कहा कि इसे आज से ही जलाना करें बंद

सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक है अगरबत्ती का धुआं, डॉक्टर ने कहा कि इसे आज से ही जलाना करें बंद

दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर भारत, जापान और चीन में, पूजा के दौरान धूप जलाना एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जो वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करती है. यह ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाने, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और ध्यान व एकाग्रता में सहायता के लिए किया जाता है. भारतीय पूजा अगरबत्ती के बिना अधूरी है. लेकिन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह समझाया गया है कि अगरबत्ती के धुएं से आंख, नाक, कान, गला, त्वचा, सांस की समस्या, हार्ट और ब्लड वेसेल्स की समस्याएं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल विकार, कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

एक अध्ययन से पता चला है कि अगर 65 वर्षीय महिला गृहिणी 30 साल से अधिक समय तक अगरबत्ती के दैनिक उपयोग के कारण बड़ी मात्रा में धुएं के संपर्क में रहती है, तो उसे चक्कर आना, थकान, गंभीर कमजोरी, निचले पैरों में सूजन, अंगों में दर्द और काम करते समय सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा कहा जाता है कि लगातार सांस लेना सिगरेट की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव डालता है. इसमें कौन से रसायन होते हैं? आइए पता करते हैं...