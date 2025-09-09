ETV Bharat / lifestyle

बादाम न सिर्फ आपकी सेहत के लिए, बल्कि आपकी त्वचा और बालों के लिए भी है फायदेमंद, जानें कैसे

बादाम का तेल त्वचा को नमी देता है, सूजन कम करता है, उम्र बढ़ने से रोकता है और बालों को मजबूत और मुलायम बनाता है...

Almonds are beneficial not only for your health, but also for your skin and hair, know how
बादाम न सिर्फ आपकी सेहत के लिए, बल्कि आपकी त्वचा और बालों के लिए भी है फायदेमंद, जानें कैसे (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2025 at 8:06 PM IST

5 Min Read
हम सभी जानते हैं कि बादाम सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ बादाम ही नहीं, बादाम के तेल में भी कई बेहतरीन गुण होते हैं, जो त्वचा और सुंदरता के लिए लाभकारी माने जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मौजूद पोषक तत्व और विटामिन त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में कारगर होते हैं. आइए जानें बादाम के तेल के फायदों के बारे में...

बादाम के तेल में विटामिन ए, डी, ई और के जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, साथ ही मैग्नीशियम, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं, बालों को स्वस्थ बनाते हैं और शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं. यह त्वचा को नमी प्रदान करता है, सूजन कम करता है, बढ़ती उम्र के लक्षणों से लड़ता है और बालों को मजबूत और मुलायम बनाता है.

बालों को मजबूत और मुलायम बनाता है- आज समय में पर्यावरण प्रदूषण, धूल-मिट्टी के कारण बालों को काफी नुकसान पहुंच रहा है. रूखेपन और दोमुंहे बालों जैसी समस्याएं कई लोगों को परेशान कर रही हैं. ऐसे में बादाम, अरंडी और जैतून के तेल को बराबर मात्रा में लेकर इस मिश्रण से मालिश करने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, सप्ताह में कम से कम दो बार ऐसा करने से बाल स्वस्थ और घने बनेंगे. नहाने से पहले शरीर पर बादाम के तेल से अच्छी तरह मालिश करने की भी सलाह दी जाती है, ताकि इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को नमी प्रदान करें.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, बादाम का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है , जो बालों को UV radiation से बचाता है. यह क्यूटिकल सेल्स के बीच के अंतराल को भरकर बालों की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है.

डार्क सर्कल्स: कम पानी पीने और पर्याप्त नींद न लेने से आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं. इस समस्या से पीड़ित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे रात को सोने से पहले आंखों के नीचे बादाम के तेल की कुछ बूंदें लगाकर थोड़ी देर तक हल्के हाथों से मालिश करें. ऐसा करने से आंखों के नीचे के काले घेरे कम हो जाते हैं.

एंटी-एजिंग: कुछ लोगों के चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां और रेखाएं दिखाई देने लगती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम का तेल ऐसे लोगों के लिए अच्छा है. इसमें मौजूद पोषक तत्व एंटी-एजिंग कारक के रूप में काम करते हैं. कहा जाता है कि इसे नियमित रूप से त्वचा पर लगाने से बढ़ती उम्र के लक्षण कम होते हैं.

यूरोप पीएमसी के एक अध्ययन में पाया गया कि बादाम के तेल में त्वचा को मुलायम बनाने वाले और स्केलेरोसेंट गुण होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं और त्वचा की रंगत निखारते हैं. अध्ययन में यह भी पता चला कि बादाम के तेल का इस्तेमाल सोरायसिस और एक्जिमा जैसी रूखी त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है. अध्ययन में यह भी कहा गया कि बादाम का तेल सर्जरी के बाद के निशानों को कम करता है.

ड्राई स्किन के लिए: हवा में धूल और गंदगी त्वचा को बेजान बना देती है. इसलिए कहा जाता है कि दो चम्मच बादाम के तेल में पर्याप्त मात्रा में बादाम का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को त्वचा पर लगाने से मृत कोशिकाएं हट जाएंगी और त्वचा निखरेगी. यह भी कहा जाता है कि रूखी और खुरदरी त्वचा और फटी एड़ियों पर इस तेल की अच्छी तरह मालिश करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

ETV Bharat Logo

