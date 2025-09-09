ETV Bharat / lifestyle

बादाम न सिर्फ आपकी सेहत के लिए, बल्कि आपकी त्वचा और बालों के लिए भी है फायदेमंद, जानें कैसे ( GETTY IMAGES )

हम सभी जानते हैं कि बादाम सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ बादाम ही नहीं, बादाम के तेल में भी कई बेहतरीन गुण होते हैं, जो त्वचा और सुंदरता के लिए लाभकारी माने जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मौजूद पोषक तत्व और विटामिन त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में कारगर होते हैं. आइए जानें बादाम के तेल के फायदों के बारे में...

बादाम के तेल में विटामिन ए, डी, ई और के जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, साथ ही मैग्नीशियम, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं, बालों को स्वस्थ बनाते हैं और शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं. यह त्वचा को नमी प्रदान करता है, सूजन कम करता है, बढ़ती उम्र के लक्षणों से लड़ता है और बालों को मजबूत और मुलायम बनाता है.

बालों को मजबूत और मुलायम बनाता है- आज समय में पर्यावरण प्रदूषण, धूल-मिट्टी के कारण बालों को काफी नुकसान पहुंच रहा है. रूखेपन और दोमुंहे बालों जैसी समस्याएं कई लोगों को परेशान कर रही हैं. ऐसे में बादाम, अरंडी और जैतून के तेल को बराबर मात्रा में लेकर इस मिश्रण से मालिश करने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, सप्ताह में कम से कम दो बार ऐसा करने से बाल स्वस्थ और घने बनेंगे. नहाने से पहले शरीर पर बादाम के तेल से अच्छी तरह मालिश करने की भी सलाह दी जाती है, ताकि इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को नमी प्रदान करें.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, बादाम का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है , जो बालों को UV radiation से बचाता है. यह क्यूटिकल सेल्स के बीच के अंतराल को भरकर बालों की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है.

डार्क सर्कल्स: कम पानी पीने और पर्याप्त नींद न लेने से आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं. इस समस्या से पीड़ित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे रात को सोने से पहले आंखों के नीचे बादाम के तेल की कुछ बूंदें लगाकर थोड़ी देर तक हल्के हाथों से मालिश करें. ऐसा करने से आंखों के नीचे के काले घेरे कम हो जाते हैं.