ETV Bharat / lifestyle

मोबाइल फोन समेत इन 9 चीजों को छूने के बाद तुरंत धोएं हाथ, जानें क्यों जरूरी है ऐसा करना? - WHEN SHOULD WE WASH OUR HAND

इन चीजों को छूने के बाद तुरंत धोएं हाथ ( FREEPIK )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : Feb 18, 2025, 3:42 PM IST