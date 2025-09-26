ETV Bharat / international

जेलेंस्की की पुतिन को नेक सलाह, कहा- युद्ध खत्म करो, नहीं तो ढूंढ़ लो बम से बचने का सहारा

उन्होंने कहा, "मेरा लक्ष्य युद्ध समाप्त करना है," न कि पद के लिए दौड़ना जारी रखना. जेलेंस्की ने कहाकि यूक्रेन रूस में नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा क्योंकि "हम आतंकवादी नहीं हैं." हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि यूक्रेन एक ज़्यादा शक्तिशाली अमेरिकी हथियार हासिल करने की उम्मीद कर रहा है. इसका नाम उन्होंने नहीं बताया, ताकि रूस के भीतर तक हमले की धमकी दी जा सके. एक्सियोस ने जेलेंस्की के हवाले से कहाकि उन्होंने इस हफ़्ते न्यूयॉर्क में एक बैठक के दौरान ट्रंप से कहा था, "हमें एक चीज चाहिए."

युद्धकालीन यूक्रेन में चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी दक्षिणपंथी सरकार की आलोचना का जवाब देते हुए जेलेंस्की ने एक्सियोस को यह भी बताया कि शांति आने पर वह सत्ता में बने रहने की कोशिश नहीं करेंगे.

जेलेंस्की ने एक्सियोस को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बम आश्रय कहां हैं, उन्हें इसकी जरूरत है. अगर वे युद्ध नहीं रोकेंगे, तो उन्हें किसी भी हालत में इसकी जरूरत होगी."

रूस ने यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है और 2022 में पूर्ण आक्रमण शुरू करने के बाद से नागरिक और सैन्य ठिकानों पर बम और मिसाइलें बरसाई हैं. मॉस्को की सेना ने इसी महीने पहली बार कीव स्थित सरकारी परिसर पर हमला किया है. एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी नीति अब उन लक्ष्यों को भी निशाने पर लेगी जो पहले प्रतिबंधित थे.

वॉशिंगटन: एक्सियोस पर दिए गए इंटरव्यू में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर मॉस्को उनके देश पर आक्रमण बंद नहीं करता है, तो क्रेमलिन निशाना बन जाएगा और रूसी अधिकारियों को बम आश्रयों की जांच करनी चाहिए.

ट्रंप 'अधीर' हो रहे हैं: एक्सियोस द्वारा जारी साक्षात्कार के एक क्लिप में उन्होंने कहा, "अगर हमें अमेरिका से ऐसे लंबी दूरी के हथियार मिलेंगे, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे." रूस के भीतर तक हमला करने की यूक्रेन की क्षमता के लिए अमेरिका और यूरोप का समर्थन अक्सर डगमगाता रहा है. वॉशिंगटन और यूरोपीय राजधानियां, मॉस्को को एक विस्तारित संघर्ष में उकसाने से घबराती हैं. हालांकि, यूक्रेन अब रूसी ऊर्जा उद्योग प्रतिष्ठानों पर लगातार हमला कर रहा है और जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी है.

उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनसे कहा था कि वह "इस बात का समर्थन करते हैं कि हम ऊर्जा के मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं." इस हफ़्ते की शुरुआत में जेलेंस्की के साथ अपनी बैठक के बाद ट्रंप ने कहाकि यूक्रेन रूस से अपना सारा क्षेत्र वापस जीत सकता है. महीनों तक यह कहने के बाद कि कीव को अपने बड़े पड़ोसी को जमीन देनी पड़ सकती है, यह एक आश्चर्यजनक बदलाव है.

पूर्वी यूरोप में अमेरिकी सहयोगियों को झकझोर देने वाली कई घटनाओं के बाद, अमेरिकी नेता ने नाटो देशों से अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले किसी भी रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का भी आह्वान किया. यह यूक्रेन के मामले में ट्रंप के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिन्होंने फरवरी में ओवल ऑफिस में टेलीविज़न पर हुई झड़प के दौरान जेलेंस्की से कहा था कि रूस को हराने के लिए "आपके पास कार्ड नहीं हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति के विचारों में यह बदलाव पुतिन के प्रति उनकी बढ़ती हताशा को दर्शाता है, क्योंकि 15 अगस्त को अलास्का में हुई शिखर वार्ता कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई और इसके बाद रूसी हमले बढ़ गए.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को चेतावनी दी कि ट्रंप मॉस्को के प्रति "बेहद अधीर" हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेता "ऐसा नहीं महसूस करते कि वे युद्ध समाप्त करने के लिए पर्याप्त बातचीत कर रहे हैं." वेंस ने आगे कहा, "अगर रूस सद्भावना से बातचीत करने से इनकार करता है, तो मुझे लगता है कि यह उनके देश के लिए बहुत बुरा होगा."