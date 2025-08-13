कीव: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध विराम समझौते के तहत डोनेट्स्क क्षेत्र के बाकी 30 फीसदी हिस्से से हट जाए. हालांकि इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने साफ तौर पर नकार दिया.

जेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा. क्योंकि यह असंवैधानिक होगा. उन्होंने कहाकि ऐसा करने पर भविष्य में रूसी आक्रमण के लिए एक बहाना मिल जाएगा.

उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त करने पर केंद्रित अमेरिका द्वारा संचालित राजनयिक चर्चाओं में यूक्रेन को भविष्य में रूसी आक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा गारंटी पर कोई चर्चा नहीं हुई है. वहीं वर्तमान में जिन बैठकों के प्रारूपों पर चर्चा हो रही है, उनमें यूरोप की भागीदारी शामिल नहीं है, जो कीव की दोनों प्रमुख मांगें हैं.

इस बीच, जमीनी स्तर पर रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क शहर के आसपास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं.

जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता से पहले और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के स्तर पर होने वाली अन्य बैठकों में अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्रीय रियायतों की जरूरतो से अवगत कराया था.

यह स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन शुक्रवार की शिखर वार्ता में भाग लेगा या नहीं. यूरोपीय संघ के नेताओं को भी बैठक से अलग रखा गया है, और उन्होंने मंगलवार को ट्रंप से अपने हितों की रक्षा करने की अपील की.

यूक्रेन डोनबास से पीछे नहीं हटेगा: जेलेंस्की ने मंगलवार को कीव में एक प्रेस वार्ता में कहा कि पुतिन युद्ध विराम योजना के तहत डोनेट्स्क के शेष 9,000 वर्ग किलोमीटर (3,500 वर्ग मील) क्षेत्र को कीव के नियंत्रण में रखना चाहते हैं, जहां युद्ध की सबसे कठिन लड़ाइयां चल रही हैं.

ऐसा करने से रूस को डोनबास का लगभग पूरा क्षेत्र मिल जाएगा, जो यूक्रेन का पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र है और जिस पर पुतिन लंबे समय से अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं.

जेलेंस्की को रूस की स्थिति के बारे में ट्रंप और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत के बाद पता चला, जो पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद हुआ था. विटकॉफ ने जेलेंस्की को बताया कि रूस युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है और दोनों पक्षों को क्षेत्रीय रियायतें देनी चाहिए. इस बातचीत में कुछ यूरोपीय साझेदार भी शामिल थे.

"और शायद पुतिन चाहते हैं कि हम डोनबास छोड़ दें. यानी, ऐसा नहीं लग रहा था कि अमेरिका चाहता है कि हम चले जाएं," उन्होंने बातचीत को याद करते हुए ये बात कही.

जेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन-नियंत्रित क्षेत्र से वापसी का सवाल ही नहीं उठता. खासकर जब यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के सवाल पर चर्चा नहीं हो रही थी.

"हम डोनबास नहीं छोड़ेंगे. हम ऐसा नहीं कर सकते. हर कोई पहली बात भूल जाता है, हमारे क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्ज़ा है." जेलेंस्की ने मंगलवार को एक ब्रीफिंग में पत्रकारों से कहा. "रूसियों के लिए डोनबास भविष्य के नए आक्रमण का आधार है."

जेलेंस्की ने कहा कि साल 2014 में यही हुआ था, जब रूस ने अवैध रूप से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था.

शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन की राय जानना चाहते हैं ट्रंप: ट्रंप ने कहा है कि वह देखना चाहते हैं कि क्या पुतिन चौथे साल में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर यूरोप में अपने सहयोगियों को निराश किया है कि यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले कुछ इलाके छोड़ने होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि रूस को जमीन की अदला-बदली स्वीकार करनी होगी. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पुतिन से क्या-क्या देने की उम्मीद की जा सकती है.

यूरोपीय और यूक्रेन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पुतिन, जिन्होंने 1945 के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा जमीनी युद्ध छेड़ा है और यूरोपीय संघ को डराने के लिए रूस की ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल किया है. अनुकूल रियायतें हासिल कर सकते हैं और उनके बिना ही शांति समझौते की रूपरेखा तय कर सकते हैं.

युद्ध विराम वार्ता के प्रारूप का जिक्र करते हुए, जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने अमेरिका और रूस के बीच एक द्विपक्षीय बैठक और फिर एक त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल होगा.

जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप की उपस्थिति कीव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र साझेदार हैं, जो यूक्रेनी सेना को धन मुहैया कराने सहित सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं.

यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर पुतिन यूक्रेन में जीत जाते हैं, तो उनकी नजरें, उनमें से किसी एक पर टिक जाएंगी.

उनके नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे "यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक युद्ध को समाप्त करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का स्वागत करते हैं." लेकिन, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "यूक्रेन में शांति का रास्ता यूक्रेन के बिना तय नहीं किया जा सकता." और "अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जाना चाहिए."

बुधवार को यूरोपीय देश जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ द्वारा बुलाई गई वर्चुअल बैठकों में यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप को एकजुट करने का एक नया प्रयास करेंगे. ट्रंप ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वह इसमें भाग लेंगे या नहीं, लेकिन पुतिन से मिलने से पहले उन्होंने कहा, "मैं सबके विचार जानने जा रहा हूं." रूस का देश के 4 क्षेत्रों पर अस्थिर नियंत्रण है, जिनमें से दो देश के पूर्व में और दो दक्षिण में हैं.

जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्याक ने कहा कि रूस की रणनीतिक हार से कम कुछ भी होने का मतलब होगा कि कोई भी युद्ध विराम समझौता मास्को की शर्तों पर होगा. इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करेगा और दुनिया को एक खतरनाक संकेत देगा.

यूरोप के लिए एक 'बेहद चिंताजनक क्षण': ट्रंप द्वारा पुतिन के सार्वजनिक पुनर्वास ने यूक्रेन के समर्थकों को बेचैन कर दिया है.

लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के वरिष्ठ फेलो निगेल गोल्ड-डेविस ने कहा कि अलास्का में होने वाला शिखर सम्मेलन "यूरोप के लिए एक बेहद चिंताजनक क्षण" है.

गोल्ड-डेविस के मुताबिक, पुतिन यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर, यहां तक कि उन क्षेत्रों से भी आगे, जहां रूस का वर्तमान कब्जा है, "रूसी संप्रभुता को स्वीकार" करके युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप को राजी कर सकते हैं. ट्रंप उन प्रतिबंधों को भी कम या हटा सकते हैं जो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए "दीर्घकालिक पीड़ा" का कारण बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे "अटलांटिक पार गठबंधन में वास्तव में गंभीर विभाजन" पैदा होगा.

गोल्ड-डेविस ने कहा कि यह युद्ध रूस के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में नहीं है, बल्कि पुतिन के यूक्रेन को अपने अधीन करने के लक्ष्य के बारे में है, जिससे यूरोप के अन्य हिस्सों को खतरे में डालने का अवसर पैदा होगा.

यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय भी इस बात से नाराज थे या नहीं कि ट्रंप ने गलती से दो बार कहा कि वह शुक्रवार को पुतिन से मिलने रूस जाएंगे. यह शिखर सम्मेलन अमेरिकी राज्य अलास्का में हो रहा है, जो 18वीं शताब्दी में रूस द्वारा उपनिवेशित था, जब तक कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1867 में इसे अमेरिका को नहीं बेच दिया.

मंगलवार का यूरोपीय संयुक्त वक्तव्य एकता का प्रदर्शन था. लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, जो यूरोप में पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी हैं और जिन्होंने यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के समर्थन को रोकने की कोशिश की है. वो यूरोपीय संघ के 27 नेताओं में से एकमात्र ऐसे नेता थे, जिन्होंने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया.

पोक्रोवस्क पर रूस का कदम: रूस, डोनेट्स्क क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण शहर, पोक्रोवस्क पर कब्ज़ा करने के क़रीब पहुंच गया है. युद्धों पर नजर रखने के लिए खुले स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग करने वाले सैन्य विश्लेषकों ने कहा कि अगले 24-48 घंटे महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

पोक्रोवस्क को खोने से शिखर सम्मेलन से पहले रूस को एक महत्वपूर्ण जीत मिल जाएगी. इससे डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी आपूर्ति लाइनें भी जटिल हो जाएंगी, जहां क्रेमलिन ने अपने सैन्य प्रयासों का बड़ा हिस्सा केंद्रित किया है.

फिनलैंड स्थित ब्लैक बर्ड ग्रुप के विश्लेषक पासी पैरोइनेन ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर लिखा, "बहुत कुछ यूक्रेनी भंडार की उपलब्धता, मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करेगा."

यूक्रेनी सेना ने कहा कि उसके बल डोनेट्स्क क्षेत्र में अपनी रक्षात्मक चौकियों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही रूसी पैदल सेना इकाइयों का मुकाबला कर रहे हैं. क्षेत्र की यूक्रेनी सैन्य कमान ने सोमवार को सोशल मीडिया पर स्वीकार किया कि स्थिति "कठिन, अप्रिय और गतिशील" बनी हुई है.

यूक्रेनी थल सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यूक्रेन में एक अन्य स्थान पर, एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर रूसी मिसाइल हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए.