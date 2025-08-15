कीव: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को भारत को उसके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई दिल्ली रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में योगदान देगा.

जेलेंस्की का यह पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकोरेज में होने वाली शिखर बैठक से कुछ घंटे पहले आया है, जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है. बता दें कि, पिछले चार सालों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है.

भारत के लोगों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए, जेलेंस्की ने कहा, "इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारी अच्छी और स्पष्ट बातचीत हुई. जब मुझे इस अवसर पर व्यक्तिगत रूप से अपनी शुभकामनाएं देने का अवसर मिला."

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा, "हमारे देश स्वतंत्रता और सम्मान के लिए खड़े होने के साथ-साथ शांति और विकास की खोज के अनुभव साझा करते हैं." जेलेंस्की ने कहा, "हमें उम्मीद है कि भारत युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में योगदान देगा, ताकि हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता वास्तव में सुरक्षित रहे."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे विश्वास है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी यूक्रेन-भारत सहयोग की संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं. शांति और समृद्धि की कामना करता हूं."

ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत से अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया. यह देश द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात के लिए दंड के रूप में है. ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होंगे.

