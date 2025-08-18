वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध "लगभग तुरंत" समाप्त करने या लड़ाई जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर फिर से कब्जा करना या नाटो में शामिल होना उनके लिए संभव नहीं है.

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किया, "यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं, या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं." उन्होंने आगे कहा, "ओबामा को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा (12 साल पहले, बिना एक भी गोली चलाए!), और यूक्रेन को नाटो में शामिल होना भी नहीं चाहिए. कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं!!!"

ट्रंप की यह टिप्पणी यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हॉइट हाउस की बैठक की पूर्व संध्या पर आई है. इस साल की शुरुआत में ट्रंप के साथ हुई तीखी बहस के बाद जेलेंस्की का ओवल ऑफिस का यह पहला दौरा है, जिसमें उनकी बातचीत बीच में ही छूट गई थी. और यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन पर भी सवालिया निशान लग गया था.

एएफपी के मुताबिक, एक यूरोपीय सरकारी सूत्र ने बताया कि जेलेंस्की पहले ट्रंप से आमने-सामने मिलेंगे. उसके बाद उनके साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, नाटो महासचिव मार्क रूट और यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन सहित यूरोपीय नेता शामिल होंगे.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में कहा, "कल व्हॉइट हाउस में बड़ा दिन है. इतने सारे यूरोपीय नेता एक साथ कभी नहीं मिले. उनकी मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है!!!"

गौर करें तो व्हॉइट हाउस में 28 फरवरी 2025 को लाइव टेलीविजन पर शर्मनाक पल देखे गए, जब ट्रंप और उनके डिप्टी जेडी वेंस ने जेलेंस्की को फटकार लगाई और उन पर तीन साल पहले रूस के आक्रमण के बाद से प्रदान की गई अमेरिकी सहायता के लिए कृतघ्न होने का आरोप लगाया.

इस वाकयुद्ध ने अमेरिका-यूक्रेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि यूक्रेनी नेता द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा किए जाने पर संदेह व्यक्त करने के बाद, वेंस ने जेलेंस्की पर "अनादर" करने और ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों के प्रति कृतघ्नता प्रदर्शित करने का आरोप लगाया. यह आरोप तब लगाया गया जब यूक्रेनी नेता ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा किया. क्योंकि उन्होंने पहले के समझौतों का बार-बार उल्लंघन किया था.

जेलेंस्की ने अपनी गैर-देशी अंग्रेजी में अपनी बात रखी, और ट्रंप, यूक्रेनी नेता के इस बयान से नाराज हो गए कि हालांक अमेरिका अभी लड़ाई से दूर है, लेकिन अगर वे पुतिन को खुश करते हैं, तो "भविष्य में आपको इसका एहसास होगा."

"आप यह नहीं जानते. आप यह नहीं जानते. हमें यह मत बताइए कि हम क्या महसूस करेंगे. हम एक समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें यह मत बताइए कि हम क्या महसूस करेंगे." ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और फिर कहा: "आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं. आपके पास अभी कोई विकल्प नहीं है." जैसे-जैसे गुस्सा बढ़ता गया, वेंस ने जेलेंस्की से कीव को सैन्य सहायता के रूप में प्रदान की गई अरबों डॉलर की राशि के लिए अमेरिका को धन्यवाद देने की मांग की.

"क्या आपने एक बार भी 'धन्यवाद' कहा है?" उन्होंने पूछा, जब जेलेंस्की ने जवाब देने की कोशिश की, तो ट्रंप ने उन्हें चुप करा दिया. ट्रंप ने जेलेंस्की की बात काटते हुए कहा, "नहीं, नहीं. आपने बहुत बातें कर ली हैं. आपका देश बड़ी मुसीबत में है."

यूक्रेनी नेता कुछ ही देर बाद व्हॉइट हाउस से चले गए, बिना खनिज अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उनकी यात्रा का एक प्रमुख कारण था. अगले कुछ दिनों में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के साथ सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया. इससे यूरोपीय लोगों में यह आशंका बढ़ गई कि ट्रंप संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश में पुतिन का साथ देंगे. (एएफपी इनपुट्स के साथ)