अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले जेलेंस्की का सख्त संदेश – “जमीन नहीं देंगे” - ALASKA SUMMIT

अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले जेलेंस्की ने चेताया कि यूक्रेन जमीन नहीं छोड़ेगा. ट्रंप-पुतिन वार्ता पर यूरोप ने न्यायसंगत शांति की मांग दोहराई.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दर्शाती पारंपरिक रूसी लकड़ी की घोंसले वाली गुड़िया, मैट्रियोशका गुड़िया, 7 अगस्त, 2025 को सेंट पीटर्सबर्ग में बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई हैं (AFP)
Published : August 10, 2025 at 9:22 AM IST

कीव: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका देश किसी भी शांति समझौते के बदले रूस को अपनी जमीन नहीं देगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और रूस ने युद्ध समाप्त करने के लिए अलास्का में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह मुलाकात अगले शुक्रवार को होगी. ट्रंप ने घोषणा के दौरान संकेत दिया कि “दोनों पक्षों के हित में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली” हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसका कोई विस्तृत खाका पेश नहीं किया.

यूक्रेन की सख्त चेतावनी
ट्रंप की टिप्पणी के कुछ घंटे बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यूक्रेनी अपनी जमीन कब्ज़ा करने वालों को नहीं देंगे. हमारे खिलाफ कोई भी फैसला, यूक्रेन के बिना कोई भी फैसला, शांति के खिलाफ फैसला है.” उन्होंने जेर देकर कहा कि युद्ध का अंत तभी संभव है जब इसमें यूक्रेन शामिल हो और रूस अपने आक्रमण को रोके.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत में जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से “स्पष्ट कदम” उठाने का आग्रह किया ताकि स्थायी और न्यायसंगत शांति स्थापित की जा सके.

यूरोप और सहयोगियों का रुख
अलास्का सम्मेलन से पहले ब्रिटेन में अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एकत्र हुए. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ज़ेलेंस्की, स्टारमर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से बातचीत के बाद कहा, “यूक्रेन का भविष्य यूक्रेनियों के बिना तय नहीं हो सकता” और यूरोप को भी बातचीत में शामिल होना होगा.

ब्रिटेन के विदेश सचिव लैमी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव और ज़ेलेंस्की के शीर्ष सहयोगी एंड्री यरमक से मुलाक़ात कर समर्थन दोहराया.

रूस की शर्तें और सैन्य घटनाक्रम
मास्को की शांति के लिए पूर्व शर्तें काफ़ी सख़्त हैं — कीव को विवादित क्षेत्रों से सेना हटानी होगी और एक स्थायी शांति समझौते पर प्रतिबद्ध होना होगा. 2022 में रूस ने डोनेट्स्क, लुगांस्क, ज़ापोरिज्जिया और खेरसॉन के विलय की घोषणा की थी, जबकि इन क्षेत्रों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है. इससे पहले 2014 में रूस ने क्रीमिया को भी अपने में मिला लिया था.

इस बीच, शनिवार को रूस और यूक्रेन ने दर्जनों ड्रोन हमलों का आदान-प्रदान किया. यूक्रेन के खेरसॉन शहर में एक बस पर रूसी हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हुए. रूस ने डोनेट्स्क के याब्लोनोव्का गांव पर कब्ज़े का दावा किया है.

कूटनीतिक हलचल और दबाव की रणनीति
अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने ब्राज़ील, चीन और भारत जैसे सहयोगी देशों के नेताओं से संपर्क किया. ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने बातचीत और “शांतिपूर्ण समाधान” के प्रयासों का समर्थन किया.

उधर, ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है और चीन पर भी इसी तरह का कर लगाने की चेतावनी दी है, हालांकि अभी यह कदम नहीं उठाया गया है.

