कीव: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक "आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका" है, क्योंकि दोनों पक्ष कैदियों की अदला-बदली कर रहे हैं और देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है.

कीव के जनरल ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने डोनेट्स्क क्षेत्र के तीन गांवों पर फिर से कब्जा कर लिया है. ये गांव रूसी नियंत्रण में आ गए थे. यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले किए. इससे एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन-रूस शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए दबाव डालने के बाद, शांति की उम्मीदें धूमिल हो गईं, जब रूस ने शुक्रवार को पुतिन-जेलेंस्की के बीच तत्काल किसी भी बैठक से इनकार कर दिया.

लेकिन जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि "नेताओं के बीच वार्ता का प्रारूप आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है." साथ ही पुतिन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की मांग को भी दोहराया.

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पहले पश्चिमी देशों पर "वार्ता को रोकने का बहाना" ढूंढ़ने का आरोप लगाया था और "हर कीमत पर तत्काल बैठक की मांग" करने के लिए जेलेंस्की की निंदा की थी.

वहीं जेलेंस्की ने एक समारोह में "रूस को शांति की ओर धकेलने" का संकल्प लिया. इस सम्मेलन में अमेरिकी दूत कीथ केलॉग समेत कई पश्चिमी अधिकारी शामिल थे.

रविवार को, यूक्रेन और रूस ने भी कहा कि उन्होंने 146 युद्ध बंदियों और नागरिकों को वापस भेज दिया है. यह अदला-बदली की श्रृंखला का नवीनतम चरण है, जो दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच सहयोग के कुछ क्षेत्रों में से एक है.

उधर प्रेस स्वतंत्रता समूह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने दो यूक्रेनी पत्रकारों, दिमित्रो खिलियुक और मार्क कलिउश की रिहाई का स्वागत करते हुए "उनके अपहरण और हिरासत में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार" की निंदा की.

गांवों पर फिर से कब्जा: रूस-यूक्रेन युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, और रूस ने हाल ही में नई प्रगति का दावा किया है. इसमें शनिवार को पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र के दो गांवों पर कब्जा करना भी शामिल है.

यूक्रेनी कमांडर-इन-चीफ ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने रविवार को कहा कि डोनेट्स्क में तीन और गांवों पर फिर से कब्जा कर लिया गया है, जो शांति वार्ता का केंद्र बिंदु बनकर उभरा है.

यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस में हुए ड्रोन हमलों में पश्चिमी रूस में कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराना भी शामिल था. संयंत्र ने कहा कि ड्रोन से लगी आग बुझा दी गई है. इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है या विकिरण का स्तर नहीं बढ़ा है.

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने फरवरी 2022 में रूस द्वारा शुरू किए गए पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद परमाणु संयंत्रों के आसपास लड़ाई से होने वाले खतरों के बारे में बार-बार चेतावनी दी है. रूसी अधिकारियों ने कहा कि उत्तर-पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग सहित, मोर्चे से दूर के इलाकों में भी यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है.

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि फिनलैंड की खाड़ी में उस्त-लुगा बंदरगाह के ऊपर दस ड्रोन मार गिराए गए. इससे रूसी ऊर्जा समूह नोवाटेक के स्वामित्व वाले एक ईंधन टर्मिनल में आग लग गई.

यूक्रेन की कमजोर सेना ने रूस के तेल ढांचे को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो युद्ध के लिए धन जुटाने हेतु मास्को के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है. हमले शुरू होने के बाद से रूस में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया है.

यूक्रेन ने कहा कि रूस ने एक बैलिस्टिक मिसाइल और 72 ईरानी निर्मित शाहेद हमलावर ड्रोन से हमला किया था. इनमें से 48 को वायु सेना ने मार गिराया था. गवर्नर ने कहा कि एक रूसी ड्रोन हमले में पूर्वी निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र में एक 47 वर्षीय महिला की मौत हो गई.

'यूक्रेन एक योद्धा है': सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा: "आज, अमेरिका और यूरोप दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन अभी पूरी तरह से जीता नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से हारेगा भी नहीं." "यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली है. यूक्रेन पीड़ित नहीं है; यह एक लड़ाकू है."

उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी "महत्वपूर्ण" होगी. कीव अब भी अपने सहयोगियों के साथ सुरक्षा गारंटी पर काम कर रहा है.

रूस ने यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों की तैनाती पर बार-बार आपत्ति जताई है. लेकिन रविवार को कीव का दौरा कर रहे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि "यूक्रेन की भविष्य की संप्रभुता, स्वतंत्रता और आजादी की गारंटी रूस को नहीं है."

जेलेंस्की ने इस अवसर पर संदेश भेजने के लिए ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और पोप लियो सहित अन्य विश्व नेताओं का धन्यवाद किया.

नॉर्वे ने घोषणा की कि वह जर्मनी के साथ अपने संयुक्त वादे के तहत यूक्रेन को दो पूर्ण अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम प्रदान करने के लिए सात अरब क्रोनर (70 करोड़ डॉलर) का योगदान देगा, जो जर्मनी के पास पहले से ही मौजूद हैं.

नॉर्वे सरकार ने कहा कि ये सिस्टम जर्मनी में हैं और "जितनी जल्दी हो सके" यूक्रेन को सौंप दिए जाएंगे. रूस अब यूक्रेन के लगभग पांचवें हिस्से पर नियंत्रण रखता है, जिसमें क्रीमिया प्रायद्वीप भी शामिल है, जिस पर उसने 2014 में कब्जा कर लिया था.

पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिम की तत्काल मदद की मांगों को बार-बार खारिज किया है. साथ ही युद्ध विराम को खारिज किया है. लड़ाई ने लाखों लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया है और पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में शहरों और गांवों को नष्ट कर दिया है.