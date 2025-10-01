यूट्यूब चुकाएगा एकाउंट बैन की कीमत, ट्रंप को देगा 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना
Trump YouTube Suspension: यूट्यूब, अकाउंट निलंबन के मुकदमे के निपटारे के लिए यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप को 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा.
Published : October 1, 2025 at 12:07 PM IST
वॉशिंगटन/नई दिल्ली: Trump YouTube Suspension: अल्फाबेट के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हुए हमले के बाद उनके अकाउंट के निलंबन से संबंधित दायर मुकदमे के निपटारे के लिए 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी की "बड़ी जीत" और बिग टेक सेंसरशिप के लिए एक करारा झटका बताया. उन्होंने इस कदम को उन लोगों के लिए न्याय बताया, जिन्हें सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से शैडोबैन या हटा दिया गया था.
पोस्ट में उन्होंने कहा, "यूट्यूब ने आत्मसमर्पण कर दिया! राष्ट्रपति ट्रंप को अवैध प्रतिबंध के लिए 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया! यह बड़ी जीत साबित करती है कि बिग टेक सेंसरशिप के परिणाम होते हैं. हर शैडोबैन देशभक्त न्याय का हकदार है! ट्रंप ने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की! अगर सभी प्रतिबंधित रूढ़िवादियों को भुगतान किया जाना चाहिए तो इसे दोबारा पोस्ट करें!"
गौर करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर 2021 में यूट्यूब पर मुकदमा दायर किया था. मुकदमे में दावा किया गया था कि यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों ने, जिन्होंने उनके अकाउंट हटाए थे, उन्हें गलत तरीके से सेंसर किया था. संदर्भ के लिए, वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म ने दंगों के 6 दिन बाद 12 जनवरी, 2021 को ट्रंप के अकाउंट पर हिंसा की संभावना का हवाला देते हुए नई सामग्री अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
यह समझौता 29 सितंबर को कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित संघीय अदालत में दायर किया गया. यह निलंबन 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल में हुए दंगे के बाद हुआ था, जहां YouTube ने पाया था कि ट्रंप के वीडियो, जिनमें 2020 के चुनाव परिणामों पर सवाल उठाने वाले वीडियो भी शामिल थे, तनाव को और भड़काने का जोखिम पैदा कर रहे थे.
विशेष रूप से, अल्फाबेट के स्वामित्व वाले वीडियो प्लेटफॉर्म ने कहा कि उसकी नीतियां हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाती हैं. प्रतिबंध अनिश्चितकालीन था, लेकिन समीक्षा के अधीन था, और प्लेटफॉर्म द्वारा यह आकलन करने के बाद कि वास्तविक दुनिया में नुकसान का जोखिम कम हो गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति का अकाउंट मार्च 2023 में बहाल कर दिया गया था. इससे पहले, ट्रंप ने नवंबर 2024 में पुनर्निर्वाचन के बाद अन्य प्रमुख तकनीकी प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह के मुकदमे दायर किए थे, और मेटा और ट्विटर (पूर्व में X) जैसे प्लेटफॉर्म ने इसी तरह के मुआवजे के बाद मामलों का निपटारा किया था.
यूट्यूब इस मामले को निपटाने वाले तीन बड़े प्लेटफार्मों में से अंतिम है. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मालिक है, ने जनवरी 2025 में कुल 25 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया, और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स ने फरवरी 2025 में 10 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करने के बाद दावे का निपटारा किया, मुख्य रूप से खाता निलंबन के दावों को हल करने के लिए.
