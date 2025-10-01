ETV Bharat / international

यूट्यूब चुकाएगा एकाउंट बैन की कीमत, ट्रंप को देगा 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. ( ANI )

Published : October 1, 2025

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: Trump YouTube Suspension: अल्फाबेट के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हुए हमले के बाद उनके अकाउंट के निलंबन से संबंधित दायर मुकदमे के निपटारे के लिए 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी की "बड़ी जीत" और बिग टेक सेंसरशिप के लिए एक करारा झटका बताया. उन्होंने इस कदम को उन लोगों के लिए न्याय बताया, जिन्हें सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से शैडोबैन या हटा दिया गया था. पोस्ट में उन्होंने कहा, "यूट्यूब ने आत्मसमर्पण कर दिया! राष्ट्रपति ट्रंप को अवैध प्रतिबंध के लिए 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया! यह बड़ी जीत साबित करती है कि बिग टेक सेंसरशिप के परिणाम होते हैं. हर शैडोबैन देशभक्त न्याय का हकदार है! ट्रंप ने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की! अगर सभी प्रतिबंधित रूढ़िवादियों को भुगतान किया जाना चाहिए तो इसे दोबारा पोस्ट करें!" गौर करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर 2021 में यूट्यूब पर मुकदमा दायर किया था. मुकदमे में दावा किया गया था कि यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों ने, जिन्होंने उनके अकाउंट हटाए थे, उन्हें गलत तरीके से सेंसर किया था. संदर्भ के लिए, वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म ने दंगों के 6 दिन बाद 12 जनवरी, 2021 को ट्रंप के अकाउंट पर हिंसा की संभावना का हवाला देते हुए नई सामग्री अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया था.