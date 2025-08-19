ETV Bharat / international

जेलेंस्की ने ऐसा क्या कहा, ठहाकों से गूंज उठा ट्रंप का ओवल ऑफिस - ZELENSKYY SUIT

"आप उस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं": यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप समर्थक रिपोर्टर, जिसने पहले उनकी आलोचना की थी.

Zelenskyy Suit
वॉशिंगटन में जेलेंस्की ने रिपोर्टर को दिखाया आईना. (Zelenskyy Suit)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2025 at 10:58 AM IST

5 Min Read

वॉशिंगटन डीसी: वो फरवरी का महीना था. ये अगस्त था. उस समय भी ट्रंप का ओवल दफ्तर था, सोमवार को भी वही ऑफिस. किरदार भी वही थे. बस, सवाल बदला हुआ था. अबकी बार जेलेंस्की ने रिपोर्टर से सवाल दागते हुए कहा था,"और आप भी उसी सूट में हैं." जेलेंस्की की इसी हाजिर जवाबी के बाद ओवल ऑफिस ठहाकों से गूंज उठा. ये सब तब हुआ जब जेलेंस्की की पोशाक को लेकर रिपोर्टर ने कहा कि "इस ड्रेस में आप शानदार लग रहे हैं."

गौर करें तो इस बार, पारंपरिक सैन्य पोशाक के बजाय जेलेंस्की गहरे रंग का सूट पहने हुए थे. इसी दौरान जब उसी रिपोर्टर ने उनसे उनकी पोशाक के बारे में पूछा, जिसने पिछली बार ओवल ऑफिस में सूट न पहनने को लेकर उनकी खिंचाई की थी. अबकी बार जेलेंस्की मजाक करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दिए.

जब रिपोर्टर ने कहाकि वह "शानदार" लग रहे हैं. इस पर वोलोडिमीर जेलेंस्की ने तपाक से रिपोर्टर को कहा कि पत्रकार ने पिछली बार की तरह ही "वही सूट" पहने हुए है. ज़ेलेंस्की की ये बात सुनकर कमरे में मौजूद रिपोर्टर, डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारी हंस पड़े. जेलेंस्की ने कहा, "जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बदल गया हूं."

Zelenskyy Suit
वॉशिंगटन में जेलेंस्की ने रिपोर्टर को दिखाया आईना. (AFP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान, एक रिपोर्टर, ब्रायन ग्लेनबाउट ने उनके सूट की तारीफ की. "सबसे पहले, राष्ट्रपति जेलेंस्की, आप उस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं." ट्रंप समर्थक रिपोर्टर ने कहा, जिसने फरवरी में ट्रंप के साथ हुई एक बैठक के बाद व्हॉइट हाउस में सूट न पहनने के लिए जेलेंस्की की बखिया उधेड़ी थी. इस पर ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा: "मैंने भी यही कहा था."

इसी के बाद जेलेंस्की ने उस रिपोर्टर को पहचान लिया, जिसने फरवरी महीने में इसी ओवल ऑफिस में उनकी पोशाक की आलोचना की थी. इसी के बाद जेलेंस्की ने उस रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहा, "और आप भी उसी सूट में हैं." जेलेंस्की की इसी हाजिर जवाबी के बाद वो महफिल ठहाकों से गूंज उठी.

गौर करें तो ग्लेन ने सोमवार को जेलेंस्की से कहा कि उन्होंने इस प्रतिक्रिया के लिए "माफी" मांगी और कहा कि वह "बहुत अच्छे" लग रहे हैं. जेलेंस्की सोमवार को एक गहरे रंग की शर्ट और जैकेट पहने हुए थे. हालांकि उन्होंने टाई नहीं पहनी थी.

इसके बाद उन्होंने जेलेंस्की से पूछा कि क्या वह शांति समझौता होने के बाद यूक्रेन में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं. जेलेंस्की ने हां में जवाब देते हुए कहा, "हां, बिल्कुल, मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें उन्हें सुरक्षित परिस्थितियों में कराना होगा. चुनाव कराने के लिए हमें सुरक्षा की जरूरत है."

बीते हफ़्ते राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले, जब उनसे 'युद्धविराम पर सहमति न बनने पर गंभीर परिणाम' की चेतावनी के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा अब बेमानी है, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ़ युद्ध विराम कराने पर नहीं, बल्कि युद्ध समाप्त करने पर ज़्यादा है. "मुझे नहीं लगता कि उन्हें युद्ध-विराम की जरूरत होगी... मैंने कोई युद्ध विराम नहीं किया... लेकिन अगर आप हमारे द्वारा किए गए छह समझौतों को देखें, तो उनमें शांति और दीर्घकालिक, लंबे समय तक चलने वाले युद्ध शामिल हैं; मैंने कोई युद्ध विराम नहीं किया. मुझे युद्धविराम का विचार एक वजह से पसंद है: इससे लोगों की हत्या तुरंत बंद हो जाएगी, बजाय दो हफ़्ते या एक हफ़्ते या जो भी लगे. जब वे लड़ रहे हैं, हम एक शांति समझौते पर काम कर रहे हैं. काश वे रुक पाते, और मैं चाहता हूं कि वे रुकें, लेकिन रणनीतिक रूप से, यह किसी एक पक्ष के लिए नुकसानदेह हो सकता है. मैंने ये सभी समझौते बिना किसी का ज़िक्र किए किए हैं. "युद्ध विराम" शब्द का प्रयोग किया गया है. ट्रंप ने कहा कि एक धारणा थी कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा, और वे इस पर बाद में चर्चा करेंगे.

उन्होंने कहा, "अगर आप राष्ट्रपति पुतिन से बहुत पहले की बात करें, तो हमेशा यही कहा जाता था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हमने अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है. हम आज इस पर चर्चा करेंगे. हम उन्हें बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करेंगे, और यह इसका एक हिस्सा है..." ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध समाप्त करने के बारे में पुतिन से 'अप्रत्यक्ष रूप से' बात की.

उन्होंने कहा, "मैंने अभी राष्ट्रपति पुतिन से अप्रत्यक्ष रूप से बात की है, और इन बैठकों के तुरंत बाद हम फ़ोन पर बात करेंगे, और हो सकता है कि हमारी त्रिपक्षीय बैठक हो भी या नहीं. अगर त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती है, तो लड़ाई जारी रहेगी, और अगर होती है, तो इसके समाप्त होने की अच्छी संभावना है."

ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की यह बैठक सप्ताहांत में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद हुई है। यूरोपीय नेता भी यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने और युद्ध के बाद किसी भी समझौते में मजबूत सुरक्षा गारंटी की वकालत करने के लिए वाशिंगटन पहुंचे।

इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रॉन, इटली की जियोर्जिया मेलोनी, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज़, फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब, नाटो महासचिव मार्क रूट और यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन.

ये भी पढ़ें-

पुतिन-जेलेंस्की के बीच बैठक कराने में जुटे ट्रंप, बोले- इसके बाद अमेरिका-रूस-यूक्रेन त्रिपक्षीय बैठक होगी

वॉशिंगटन डीसी: वो फरवरी का महीना था. ये अगस्त था. उस समय भी ट्रंप का ओवल दफ्तर था, सोमवार को भी वही ऑफिस. किरदार भी वही थे. बस, सवाल बदला हुआ था. अबकी बार जेलेंस्की ने रिपोर्टर से सवाल दागते हुए कहा था,"और आप भी उसी सूट में हैं." जेलेंस्की की इसी हाजिर जवाबी के बाद ओवल ऑफिस ठहाकों से गूंज उठा. ये सब तब हुआ जब जेलेंस्की की पोशाक को लेकर रिपोर्टर ने कहा कि "इस ड्रेस में आप शानदार लग रहे हैं."

गौर करें तो इस बार, पारंपरिक सैन्य पोशाक के बजाय जेलेंस्की गहरे रंग का सूट पहने हुए थे. इसी दौरान जब उसी रिपोर्टर ने उनसे उनकी पोशाक के बारे में पूछा, जिसने पिछली बार ओवल ऑफिस में सूट न पहनने को लेकर उनकी खिंचाई की थी. अबकी बार जेलेंस्की मजाक करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दिए.

जब रिपोर्टर ने कहाकि वह "शानदार" लग रहे हैं. इस पर वोलोडिमीर जेलेंस्की ने तपाक से रिपोर्टर को कहा कि पत्रकार ने पिछली बार की तरह ही "वही सूट" पहने हुए है. ज़ेलेंस्की की ये बात सुनकर कमरे में मौजूद रिपोर्टर, डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारी हंस पड़े. जेलेंस्की ने कहा, "जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बदल गया हूं."

Zelenskyy Suit
वॉशिंगटन में जेलेंस्की ने रिपोर्टर को दिखाया आईना. (AFP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान, एक रिपोर्टर, ब्रायन ग्लेनबाउट ने उनके सूट की तारीफ की. "सबसे पहले, राष्ट्रपति जेलेंस्की, आप उस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं." ट्रंप समर्थक रिपोर्टर ने कहा, जिसने फरवरी में ट्रंप के साथ हुई एक बैठक के बाद व्हॉइट हाउस में सूट न पहनने के लिए जेलेंस्की की बखिया उधेड़ी थी. इस पर ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा: "मैंने भी यही कहा था."

इसी के बाद जेलेंस्की ने उस रिपोर्टर को पहचान लिया, जिसने फरवरी महीने में इसी ओवल ऑफिस में उनकी पोशाक की आलोचना की थी. इसी के बाद जेलेंस्की ने उस रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहा, "और आप भी उसी सूट में हैं." जेलेंस्की की इसी हाजिर जवाबी के बाद वो महफिल ठहाकों से गूंज उठी.

गौर करें तो ग्लेन ने सोमवार को जेलेंस्की से कहा कि उन्होंने इस प्रतिक्रिया के लिए "माफी" मांगी और कहा कि वह "बहुत अच्छे" लग रहे हैं. जेलेंस्की सोमवार को एक गहरे रंग की शर्ट और जैकेट पहने हुए थे. हालांकि उन्होंने टाई नहीं पहनी थी.

इसके बाद उन्होंने जेलेंस्की से पूछा कि क्या वह शांति समझौता होने के बाद यूक्रेन में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं. जेलेंस्की ने हां में जवाब देते हुए कहा, "हां, बिल्कुल, मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें उन्हें सुरक्षित परिस्थितियों में कराना होगा. चुनाव कराने के लिए हमें सुरक्षा की जरूरत है."

बीते हफ़्ते राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले, जब उनसे 'युद्धविराम पर सहमति न बनने पर गंभीर परिणाम' की चेतावनी के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा अब बेमानी है, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ़ युद्ध विराम कराने पर नहीं, बल्कि युद्ध समाप्त करने पर ज़्यादा है. "मुझे नहीं लगता कि उन्हें युद्ध-विराम की जरूरत होगी... मैंने कोई युद्ध विराम नहीं किया... लेकिन अगर आप हमारे द्वारा किए गए छह समझौतों को देखें, तो उनमें शांति और दीर्घकालिक, लंबे समय तक चलने वाले युद्ध शामिल हैं; मैंने कोई युद्ध विराम नहीं किया. मुझे युद्धविराम का विचार एक वजह से पसंद है: इससे लोगों की हत्या तुरंत बंद हो जाएगी, बजाय दो हफ़्ते या एक हफ़्ते या जो भी लगे. जब वे लड़ रहे हैं, हम एक शांति समझौते पर काम कर रहे हैं. काश वे रुक पाते, और मैं चाहता हूं कि वे रुकें, लेकिन रणनीतिक रूप से, यह किसी एक पक्ष के लिए नुकसानदेह हो सकता है. मैंने ये सभी समझौते बिना किसी का ज़िक्र किए किए हैं. "युद्ध विराम" शब्द का प्रयोग किया गया है. ट्रंप ने कहा कि एक धारणा थी कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा, और वे इस पर बाद में चर्चा करेंगे.

उन्होंने कहा, "अगर आप राष्ट्रपति पुतिन से बहुत पहले की बात करें, तो हमेशा यही कहा जाता था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हमने अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है. हम आज इस पर चर्चा करेंगे. हम उन्हें बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करेंगे, और यह इसका एक हिस्सा है..." ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध समाप्त करने के बारे में पुतिन से 'अप्रत्यक्ष रूप से' बात की.

उन्होंने कहा, "मैंने अभी राष्ट्रपति पुतिन से अप्रत्यक्ष रूप से बात की है, और इन बैठकों के तुरंत बाद हम फ़ोन पर बात करेंगे, और हो सकता है कि हमारी त्रिपक्षीय बैठक हो भी या नहीं. अगर त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती है, तो लड़ाई जारी रहेगी, और अगर होती है, तो इसके समाप्त होने की अच्छी संभावना है."

ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की यह बैठक सप्ताहांत में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद हुई है। यूरोपीय नेता भी यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने और युद्ध के बाद किसी भी समझौते में मजबूत सुरक्षा गारंटी की वकालत करने के लिए वाशिंगटन पहुंचे।

इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रॉन, इटली की जियोर्जिया मेलोनी, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज़, फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब, नाटो महासचिव मार्क रूट और यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन.

ये भी पढ़ें-

पुतिन-जेलेंस्की के बीच बैठक कराने में जुटे ट्रंप, बोले- इसके बाद अमेरिका-रूस-यूक्रेन त्रिपक्षीय बैठक होगी

For All Latest Updates

TAGGED:

VOLODYMYR ZELENSKYYPUTINTRUMPYOU LOOK FABULOUS IN THAT SUITZELENSKYY SUIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जीएसटी की नई दरें, सस्ता होगा ये सामान, रिफंड पाना आसान

आज 19 अगस्त 2025 का राशिफल: मंगलवार को मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन खर्च बढ़ेगा

युद्ध खत्म करने को रूस तैयार! सीजफायर के लिए यूक्रेन के सामने रखी बड़ी शर्त

व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के सूट की तारीफ, बदले-बदले नजर आए डोनाल्ड ट्रंप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.