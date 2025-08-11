रियाद: यमन के शीर्ष नेता रशद अल-अलीमी ने भारतीय राजदूत के साथ एक बैठक में भारत के साथ अपने देश के "सहकारी" द्विपक्षीय संबंधों और "गहरी दोस्ती" की भरपूर सराहा है.

यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के प्रमुख अल-अलीमी ने रविवार को रियाद में भारतीय राजदूत सुहेल खान से मुलाकात करने के बाद भारत से संबंधों पर ये बातें कहीं. उन्होंने भारत के साथ 'गहरी दोस्ती' और 'सहकारी' संबंधों की सराहना की.

भारतीय मिशन ने एक पोस्ट में कहा, "राजदूत डॉ. सुहेल खान ने रियाद में यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष, डॉ. रशद अल-अलीमी @PresidentRashad से मुलाकात की.

इस दौरान उनके साथ डीसीएम अबू माथेन और प्रथम सचिव ऋषि त्रिपाठी भी थे. उन्होंने भारत-यमन संबंधों और आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की."

अल-अलीमी के कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उन्होंने "द्विपक्षीय सहयोगात्मक संबंधों और गहरी मित्रता की प्रशंसा की."

बयान में कहा गया है कि उन्होंने "यमन के लोगों और उसकी वैध सरकार के समर्थन में भारत के ऐतिहासिक रुख, जिसमें गेहूं, चिकित्सा आपूर्ति, दवाइयां और कोविड-19 टीकों की खेप जैसे मानवीय हस्तक्षेप शामिल हैं." इसको लेकर भारत का शुक्रिया अदा किया गया.

अल-अलीमी ने वाणिज्यिक और आर्थिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला. साथ ही ये कहाकि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, पिछले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया.

यमन के विदेश मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने "लाल सागर और बाब अल-मंदाब में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका" पर भी जोर दिया. साथ ही भारतीय गेहूं के आयात को और अधिक सुगम बनाने का आह्वान किया.

राजदूत खान ने यमन की एकता और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन, अदन में वाणिज्य दूतावास सेवाएं स्थानांतरित करने के प्रयासों और यमनी सरकार और लोगों के लिए कई सहायता कार्यक्रमों का अध्ययन करने की पुष्टि की.

इस तरह से देखें तो एशियाई देश यमन के नेता ने भारत के साथ गहरी दोस्ती और सहयोगात्मक संबंधों पर अपने सकारात्मक बयान दिए. यमन के नेता रशद अल-अलीमी और भारतीय राजदूत सुहेल खान ने दोनों देशों की गहरी दोस्ती, आर्थिक साझेदारी और मानवीय प्रयासों पर अच्छी बातचीत की.

बता दें कि भारत, ब्रिटिश शासन के समय से ही यमन की आजादी का सक्रिय समर्थक था. इतना ही नहीं साल 1962 में यमन अरब गणराज्य (YAR) और वर्ष 1967 में यमन जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (PDRY) को मान्यता देने वाले अग्रिम पक्ति वाले देशों में भी इंडिया शामिल था. इसके बाद साल 1990 में PDRY और YAR दोनों का विलय हो गया और यमन गणराज्य बन गया.