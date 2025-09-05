विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने कहाकि लोगों द्वारा सांस ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है.
Published : September 5, 2025 at 4:12 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 5:20 PM IST
पोर्ट अलबर्नी: संयुक्त राष्ट्र की मौसम और जलवायु एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि जंगल की आग प्रदूषकों का एक "जादुई काढ़ा" छोड़ रही है. ये आग पड़ोसी महाद्वीप की वायु गुणवत्ता को बिगाड़ सकता है.
वहीं विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने कहा कि लोगों द्वारा सांस ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है. उन्होंने ये भी जोर दिया कि इन दोनों मुद्दों से एक साथ निपटने की जरूरत है.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपने पांचवें वार्षिक वायु गुणवत्ता एवं जलवायु बुलेटिन में कहा है कि अमेजन, कनाडा और साइबेरिया में लगी जंगली आग ने इस बात को उजागर किया है कि वायु गुणवत्ता पर किस तरह व्यापक प्रभाव पड़ सकता है.
WMO के उप महासचिव को बैरेट ने कहा, "जलवायु प्रभाव और वायु प्रदूषण किसी राष्ट्रीय सीमा की परवाह नहीं करते. जैसा कि तीव्र गर्मी और सूखे से स्पष्ट है, जो जंगली आग को बढ़ावा देते हैं. साथ ही लाखों लोगों के लिए वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं."
बुलेटिन में वायु गुणवत्ता और जलवायु के बीच परस्पर क्रिया पर गौर किया गया और जंगली आग, सर्दियों के कोहरे, समुद्री उत्सर्जन और शहरी प्रदूषण में एरोसोल नामक सूक्ष्म कणों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया.
2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कण (पीएम 2.5) विशेष रूप से हानिकारक माने जाते हैं, क्योंकि ये फेफड़ों या हृदय प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, 2024 में लगी जंगली आग के कारण कनाडा, साइबेरिया और मध्य अफ्रीका में पीएम 2.5 का स्तर औसत से ऊपर पहुंच गया. हालांकि, पीएम 2.5 में सबसे ज़्यादा वृद्धि अमेजन बेसिन में हुई.
जंगल की आग का मौसम ज़्यादा मजबूत और लंबा: विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक अधिकारी लोरेंजो लैब्राडोर ने कहा, "जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जंगल की आग का मौसम हर साल ज़्यादा मजबूत और लंबा होता जा रहा है." कनाडा में लगी जंगल की आग के कारण यूरोप में वायु प्रदूषण फैल रहा है.
लैब्राडोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पिछले साल और इस साल भी ऐसा ही हुआ. इसलिए, जब मौसम संबंधी परिस्थितियां सही होती हैं, तो महाद्वीपों में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है." उन्होंने आगे कहा, "इन आग से हमें जो मिलता है, वह वास्तव में वायु को प्रदूषित करने वाले तत्वों का एक जादुई मिश्रण है."
विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर साल 45 लाख से ज़्यादा अकाल मौतें होती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहतर निगरानी और बेहतर नीतियों का आह्वान किया है. साथ ही कृषि और आर्थिक नुकसान को कम करने का आह्वान किया है. बुलेटिन में उत्तर भारत के प्रदूषण के प्रमुख केंद्रों पर प्रकाश डाला गया है.
इसमें कहा गया है कि सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्र, जहां 90 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं. इसमें वायु प्रदूषण और सर्दियों में कोहरे की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है.
साथ ही प्रदूषण, खासकर कृषि बॉयोमास जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण, इनकी आवृत्ति और अवधि में वृद्धि हो रही है. इसमें कहा गया है, "कोहरे का बने रहना अब कोई साधारण, मौसमी मौसमी घटना नहीं रह गई है. यह पर्यावरण पर बढ़ते मानवीय प्रभाव का एक लक्षण है."
चीन में नाटकीय सुधार: पिछले साल पूर्वी चीन में पीएम 2.5 के स्तर में लगातार गिरावट जारी रही. इसका श्रेय विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने निरंतर शमन उपायों को दिया. WMO के वैश्विक वायुमंडल प्रमुख पाओलो लाज ने कहा कि जब देश खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए कदम उठाते हैं, तो मौसम संबंधी आंकड़ों में सुधार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.
उन्होंने एएफपी को बताया, "यूरोप, शंघाई, बीजिंग और अमेरिका के शहरों को देखिए: कई शहरों ने कदम उठाए हैं और आप लंबी अवधि में वायु प्रदूषण में भारी कमी देख सकते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "10 साल की अवधि में, चीनी शहरों ने अपनी वायु गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार किया है. उन्होंने जो किया है वह वाकई प्रभावशाली है."
लाज ने कहा कि कोई भी सर्व-उद्देश्यीय उपाय नहीं है, जो इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच करने जैसा बड़ा बदलाव ला सके. उन्होंने कहाकि "लेकिन जब उपाय किए जाते हैं, तो वे कारगर होते हैं." उन्होंने आगे कहा, "यूरोप में, हमें एहसास नहीं है कि हम 20 साल पहले क्या सांस ले रहे थे, लेकिन यह आज की तुलना में बहुत खराब था."
