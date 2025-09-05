ETV Bharat / international

पोर्ट अलबर्नी: संयुक्त राष्ट्र की मौसम और जलवायु एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि जंगल की आग प्रदूषकों का एक "जादुई काढ़ा" छोड़ रही है. ये आग पड़ोसी महाद्वीप की वायु गुणवत्ता को बिगाड़ सकता है.

वहीं विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने कहा कि लोगों द्वारा सांस ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है. उन्होंने ये भी जोर दिया कि इन दोनों मुद्दों से एक साथ निपटने की जरूरत है.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपने पांचवें वार्षिक वायु गुणवत्ता एवं जलवायु बुलेटिन में कहा है कि अमेजन, कनाडा और साइबेरिया में लगी जंगली आग ने इस बात को उजागर किया है कि वायु गुणवत्ता पर किस तरह व्यापक प्रभाव पड़ सकता है.

WMO के उप महासचिव को बैरेट ने कहा, "जलवायु प्रभाव और वायु प्रदूषण किसी राष्ट्रीय सीमा की परवाह नहीं करते. जैसा कि तीव्र गर्मी और सूखे से स्पष्ट है, जो जंगली आग को बढ़ावा देते हैं. साथ ही लाखों लोगों के लिए वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं."

बुलेटिन में वायु गुणवत्ता और जलवायु के बीच परस्पर क्रिया पर गौर किया गया और जंगली आग, सर्दियों के कोहरे, समुद्री उत्सर्जन और शहरी प्रदूषण में एरोसोल नामक सूक्ष्म कणों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया.

2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कण (पीएम 2.5) विशेष रूप से हानिकारक माने जाते हैं, क्योंकि ये फेफड़ों या हृदय प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, 2024 में लगी जंगली आग के कारण कनाडा, साइबेरिया और मध्य अफ्रीका में पीएम 2.5 का स्तर औसत से ऊपर पहुंच गया. हालांकि, पीएम 2.5 में सबसे ज़्यादा वृद्धि अमेजन बेसिन में हुई.

जंगल की आग का मौसम ज़्यादा मजबूत और लंबा: विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक अधिकारी लोरेंजो लैब्राडोर ने कहा, "जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जंगल की आग का मौसम हर साल ज़्यादा मजबूत और लंबा होता जा रहा है." कनाडा में लगी जंगल की आग के कारण यूरोप में वायु प्रदूषण फैल रहा है.

लैब्राडोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पिछले साल और इस साल भी ऐसा ही हुआ. इसलिए, जब मौसम संबंधी परिस्थितियां सही होती हैं, तो महाद्वीपों में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है." उन्होंने आगे कहा, "इन आग से हमें जो मिलता है, वह वास्तव में वायु को प्रदूषित करने वाले तत्वों का एक जादुई मिश्रण है."