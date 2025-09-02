हैदराबाद: पीटर नवारो विवादास्पद अर्थशास्त्री और व्हॉइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख ट्रेड सलाहकार हैं. नवारो ने पहले राष्ट्रपति ट्रंप को चीन के साथ उनके तीखे व्यापार युद्ध में उकसाया था. अब वो टैरिफ और अन्य चीजों को लेकर हाथ धोकर भारत के पीछे पड़े हैं. इसके साथ ही वो ये भी साबित करने में जुटे हुए हैं कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है. वहीं पीटर, भारत को लेकर तंज कसने का कोई मौका चूक नहीं रहे हैं. नवारो की इन चालों को लेकर कुछ लोगों को आशंका है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हैं. वहीं कुछ एक्सपर्ट उनकी खतरनाक नीतियों के लिए उनको नापसंद कर रहे हैं. साथ ही अमेरिका और ट्रंप के लिए भी नुकसानदायक बता रहे हैं.

जानिए पीटर नवारो की कुंडली: पीटर नवारो व्हॉइट हाउस के उन 3 सीनियर अधिकारियों में से एक हैं, जो साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान से लेकर उनके पहले कार्यकाल के अंत तक राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रहे. उस समय भी नवारो व्यापार एवं विनिर्माण नीति कार्यालय के निदेशक थे.

वहीं कोविड महामारी के दौरान नवारो रक्षा उत्पादन अधिनियम के नीति समन्वयक के रूप में तैनात थे. इतना ही नहीं ट्रंप की टैरिफ, व्यापार और "चीन के प्रति सख्त" नीतियों के प्रमुख निर्माता वही थे. इसके अलावा भारत के साथ टैरिफ को लेकर ट्रंप के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं.

नवारो एक विवादित विद्वान हैं. लोकप्रिय वक्ता हैं और कैलिफोर्निया-इरविन विश्वविद्यालय में पुरस्कार विजेता एमेरिटस प्रोफेसर हैं. उनकी कई पुस्तकों में बेस्टसेलिंग "इन ट्रंप टाइम" और "द कमिंग चाइना वॉर्स" शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के दर्शकों के लिए भाषण दिए हैं. जिससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिली है.

डॉ. पीटर नवारो ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की. इससे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए, केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से लोक प्रशासन में पीजी और टफ्ट्स विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की. वे एबीसी, सीबीएस, एमएसएनबीसी, एनबीसी, सीएनएन, फॉक्स, ब्लूमबर्ग और सीएनबीसी के कार्यक्रमों और डिबेट में अक्सर आते रहते हैं.

डॉ. पीटर साल 2016 के यूएसए राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक और व्यापार सलाहकार थे. इतना ही नहीं वो शपथ ग्रहण समारोह के दिन व्हॉइट हाउस स्टाफ में शामिल हुए थे.

अभी फिलहाल डॉ. नवारो व्हॉइट हाउस में व्यापार एवं विनिर्माण नीति कार्यालय (OTMP) में निदेशक की भूमिका में हैं. गौर करें तो यह ऑफिस प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा अमेरिकी कामगारों और घरेलू निर्माताओं की रक्षा और सेवा के लिए काम करता है.

OTMP में क्या रोल है पीटर नवारो का: ओटीएमपी के निदेशक के रूप में डॉ. नवारो, राष्ट्रपति ट्रंप को आर्थिक विकास बढ़ाने, व्यापार घाटे को कम करने और अमेरिका के विनिर्माण एवं रक्षा औद्योगिक आधारों को मजबूत करने की नीतियों पर सलाह देते हैं.

डॉ. नवारो, यूएसए की पारंपरिक हथियारों के हस्तांतरण और मानव रहित हवाई प्रणालियों की नीतियों में सुधार लाने के लिए काम में लगे हैं. इसके साथ ही यूएस के साझेदारों और सहयोगियों को विदेशी सैन्य बिक्री का विस्तार करने में काफी मदद की है.

व्हॉइट हाउस में नियुक्ति से पहले, डॉ. नवारो, सीएनबीसी, फॉक्स बिजनेस, बीबीसी, सीएनएन, एमएसएनबीसी और सीबीएस न्यूज जैसे मीडिया आउटलेट्स में वित्तीय बाजार विश्लेषक रूप में अपनी बात करते थे. खासतौर पर चीन विशेषज्ञ के रूप में वो नियमित रूप से दिखाई देते थे.

डॉ. पीटर, अर्थशास्त्र, वित्तीय बाजार विश्लेषण और मैक्रोइकॉनॉमिक्स पर कई किताबें लिख चुके हैं. उनकी किताबों में डेथ बाय चाइना, सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इफ इट'स रेनिंग इन ब्राजील, बाय स्टारबक्स, ऑलवेज अ विनर, द कमिंग चाइना वॉर्स, और द वेल-टाइम्ड स्ट्रैटेजी शामिल हैं.

पीटर नवारो हैं ट्रंप प्रशासन के ट्रेड सलाहकार: साल 1949 में जन्मे पीटर नवारो कैम्ब्रिज में पले-बढ़े और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से PhD की. अब ट्रंप प्रशासन के ट्रेड सलाहकार हैं. "डेथ बाय चाइना" जैसी किताबों से चीन के लिए सख्त रुख अपना कर नवारो ने पब्लिसिटी पाई. वहीं 2017-2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत ट्रेड काउंसिल डायरेक्टर रहे. चीन पर जबरदस्त टैरिफ लगाने में उनकी बड़ी भूमिका रही.

साल 2024 में कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस के लिए नवारो ने 4 महीने जेल में सजा काटी. साल 2025 में ट्रंप के सीनियर ट्रेड एडवाइजर बने. भारत पर 50% टैरिफ लगागर कुख्यात बने. साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर कई विवादास्पद बयान दिए. अपनी नीतियों, सोशल साइट और मीडिया में उनके बयान अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं.

पुतिन-मोदी केमिस्ट्री देख बौखलाए ट्रंप के सलाहकार: चीन के तियानजिन शहर में अभी हुए SCO शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच की केमिस्ट्री देख अमेरिका परेशान हो उठा है. बीते कुछ हफ्तों से भारत पर लगातार 'विषवमन' करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर अपनी खीझ निकाली है.

पीटर नवारो ने कहा कि "PM नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ घुलते-मिलते देखना बेहद शर्मनाक है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या सोच रहे हैं. हमें उम्मीद है कि उन्हें यह समझ आ जाएगा कि उन्हें रूस के साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ रहना चाहिए."

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ लगाया है, तभी से ही व्हॉइट हाउस के व्यापार सलाहकार नवारो भारत से खीझे हुए है और लगातार अनाप-शनाप बक रहे हैं.

नवारो की हमले की लाइन सीधे भारत और दिल्ली-मॉस्को संबंधों पर रहती है. वो नई दिल्ली के कच्चे तेल के व्यापार को निशाने पर रखते रहे हैं. उनका आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जंग में मॉस्को को लगातार फंडिंग कर रहा है. नवारो कई मौकों पर कह चुके हैं कि तेल खरीद से होने वाली आय रूसी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को वित्त पोषित कर रही है.

टैरिफ का महाराजा भी कहा: इससे पहले नवारो ने भारत को शुल्कों का महाराजा कहा था. साथ ही ये दावा किया था कि नई दिल्ली अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता रहा है. उन्होंने कहा था, “भारत के साथ दोतरफा समस्या है. 25 फीसदी समस्या अनुचित व्यापार के कारण पारस्परिक है. वहीं बाकी 25 फीसदी समस्या इसलिए है, क्योंकि भारत, रूस से तेल खरीद रहा है.”

भारत को बताया टैरिफ का महाराजा: व्हाइट हाउस के अधिकारी नवारो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'भारत टैरिफ का महाराजा है. दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ उनके यहां हैं. वे हमें ढेर सारी चीजें निर्यात करते हैं, तो, नुक़सान किसे होगा? अमेरिका के मजदूरों को, करदाताओं को, यूक्रेन के लोगों को. मोदी एक महान नेता हैं. मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल-मिल रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वे समझें कि यहां क्या हो रहा है. ब्राह्मण, भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह सब बंद हो.'

गौर करें कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के पीछे की वजह रहे नवारो ने पहले यूक्रेन विवाद को 'मोदी वॉर' करार दिया था. इसके पीछे ये तर्क दिया था कि भारत का कच्चा तेल आयात रूसी खजाने को मजबूत कर रहा है. उनकी इस टिप्पणी पर नई दिल्ली ने करारा जवाब दिया था. तब भारत न कहा कि उसे जहां भी सस्ता तेल मिलेगा, वो अपने देश के लिए खरीदेगा.

नवारो ने ये भी कहाकि, 'भारत सत्तावादियों के साथ घुल-मिल रहा है. दुनिया के बड़े लोकतंत्र को भी सत्तावादियों की तरह व्यवहार करना चाहिए.' उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, 'भारत अब रोज 10 लाख बैरल से ज़्यादा रिफाइन पेट्रोलियम निर्यात करता है, जो रूस से आयातित कच्चे तेल की मात्रा के आधे से भी ज़्यादा है. इससे होने वाली कमाई भारत के राजनीतिक रूप से जुड़े ऊर्जा दिग्गजों के पास जाती है और सीधे पुतिन के युद्ध कोष में जाती है.'

गौर करें तो अमेरिका-भारत संबंधों में हाल ही में तनाव आया है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से कच्चे तेल के आयात को रोकने से नई दिल्ली के इनकार के बाद मौजूदा 25 प्रतिशत के ऊपर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. यही वजह है कि भारत अब बदलते परिदृश्य को देखते हुए रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने रिश्तों की मजबूती पर जोर दे रहा है.

ब्राह्मण कर रहे ज्यादा मुनाफाखोरी: यूक्रेन-रूस युद्ध को ‘मोदी का युद्ध’ बताने वाले पीटर नवारो ने एक दिन पहले 'भारतीय ब्राह्मणों' पर रूस से तेल खरीद में मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया था. फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में नवारो ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को सही ठहराया था. साथ ही ये चेतावनी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से निकटता वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर रही है.

कांग्रेसी नेता ने किया नवारो के बयान का समर्थन: अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं. इसकी देशभर में आलोचना हो रही है. साथ ही इसे विभाजनकारी बताया गया है. वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज ने पीटर नवारो के बयान का समर्थन किया है.

'ऊंची जाति के कारोबारियों को फायदा': कांग्रेस नेता उदित राज ने नवारो के इस दावे का समर्थन करते हुए कहाकि भारत के उच्च जाति के कॉरपोरेट घराने रूस से कच्चे तेल की खरीद से मुनाफा कमा रहे हैं. राज ने कहा कि नवारो जो कहा वह तथ्यात्मक रूप से सही है. दलित नेता ने आरोप लगाया कि देश में सिर्फ उच्च जाति के कारोबारी ही रूसी तेल खरीद से फायदा उठा रहे हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा, 'मैं पीटर नवारो के इस बयान से पूरी तरह सहमत हूं कि रूस से तेल खरीद से ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है. यह सच है कि भारत में कॉर्पोरेट घराने बड़े पैमाने पर ऊंची जातियों की ओर से चलाए जाते हैं. वे रूस से तेल खरीदते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं. आम भारतीयों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है.'

