ट्रंप को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला? नॉर्वेजियन समिति ने जवाब दिया

जॉर्जेन वाटने फ्राइडनेस ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 11, 2025 at 4:14 PM IST 3 Min Read

ओस्लो: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए जाने पर व्हाइट हाउस ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति की आलोचना की. नॉर्वेजियन समिति ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का चयन करती है. आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए नॉर्वेजियन समिति ने कहा कि वह राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होगी. वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो (María Corina Machado) को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया. नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा किए जाने के बाद, समिति के अध्यक्ष जॉर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि समिति यह निर्णय सिर्फ "अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और इच्छा के आधार पर" लेती है. उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, समिति ने ऐसे कई अभियान देखे हैं जो उनके निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, "हमें हर साल हजारों पत्र ऐसे लोगों से मिलते हैं जो यह बताना चाहते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है." उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यह सम्मान उन लोगों के लिए है जिन्होंने वास्तव में शांति के लिए काम किया है. उन्होंने कहा कि पांच सदस्यों वाली समिति एक विशेष कमरे में बैठक करती है जहां दीवारें उन लोगों के चित्रों से ढकी हैं जिन्होंने अतीत में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है. उन्होंने आगे कहा कि यह कमरा समिति के सदस्यों को उन पूर्व विजेताओं के साहस और ईमानदारी की याद दिलाता है. फ्राइडनेस ने कहा, "यह समिति सभी पुरस्कार विजेताओं के चित्रों से भरे एक कमरे में बैठती है, और वह कमरा साहस और निष्ठा दोनों से भरा है. इसलिए हम अपना निर्णय अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और उनकी इच्छाशक्ति के आधार पर लेते हैं."