ट्रंप को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला? नॉर्वेजियन समिति ने जवाब दिया
नॉर्वेजियन समिति के अध्यक्ष जॉर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि हम अपना निर्णय सिर्फ अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और इच्छा के आधार पर लेते हैं.
Published : October 11, 2025 at 4:14 PM IST
ओस्लो: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए जाने पर व्हाइट हाउस ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति की आलोचना की. नॉर्वेजियन समिति ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का चयन करती है. आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए नॉर्वेजियन समिति ने कहा कि वह राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होगी.
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो (María Corina Machado) को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया. नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा किए जाने के बाद, समिति के अध्यक्ष जॉर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि समिति यह निर्णय सिर्फ "अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और इच्छा के आधार पर" लेती है. उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, समिति ने ऐसे कई अभियान देखे हैं जो उनके निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, "हमें हर साल हजारों पत्र ऐसे लोगों से मिलते हैं जो यह बताना चाहते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है." उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यह सम्मान उन लोगों के लिए है जिन्होंने वास्तव में शांति के लिए काम किया है.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
उन्होंने कहा कि पांच सदस्यों वाली समिति एक विशेष कमरे में बैठक करती है जहां दीवारें उन लोगों के चित्रों से ढकी हैं जिन्होंने अतीत में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है. उन्होंने आगे कहा कि यह कमरा समिति के सदस्यों को उन पूर्व विजेताओं के साहस और ईमानदारी की याद दिलाता है. फ्राइडनेस ने कहा, "यह समिति सभी पुरस्कार विजेताओं के चित्रों से भरे एक कमरे में बैठती है, और वह कमरा साहस और निष्ठा दोनों से भरा है. इसलिए हम अपना निर्णय अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और उनकी इच्छाशक्ति के आधार पर लेते हैं."
मारिया माचाडो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद व्हाइट हाउस ने समिति पर "शांति पर राजनीति को प्राथमिकता" देने का आरोप लगाया. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग (Steven Cheung) ने एक्स पर लिखा, "एक बार फिर, नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे शांति पर राजनीति को प्राथमिकता देते हैं. राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और लोगों की जान बचाते रहेंगे." उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप मानवतावादी हैं, उनके जैसा कोई नहीं होगा जो अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से पहाड़ों को हिला सके.
वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि मचाडो ने उन्हें फोन किया और कहा कि उन्होंने उनके सम्मान में यह पुरस्कार इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें लगता है कि वह वास्तव में इसके हकदार हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैंने यह नहीं कहा था कि इसे मुझे दे दो. मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा. वह बहुत अच्छी थीं." ट्रंप ने यह भी कहा कि नोबेल पुरस्कार आमतौर पर पिछले वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है, यानी 2025 का पुरस्कार 2024 में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है, यही वजह है कि उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला.
उन्होंने मजाक करते हुए कहा, "आप यह भी कह सकते हैं कि यह पुस्कार 2024 के लिए दिया गया था, और मैं 2024 में चुनाव लड़ रहा था."
इससे पहले ट्रंप ने कई मौकों पर खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकादार बताया था. ट्रंप का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सात युद्ध रुकवाए हैं.
