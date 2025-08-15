ETV Bharat / international

अलास्का में ही क्यों हो रही डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात? जानें वजह - DONALD TRUMP

ट्रंप-पुतिन के लिए रूस ने UAE या सऊदी अरब में बैठक का प्रस्ताव रखा था. वहीं, अमेरिका ने यूरोप का प्रस्ताव रखा था.

Alaska
अलास्का में ही क्यों हो रही डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात? (फाइल फोटो AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 7:58 PM IST

एंकोरेज: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे. 2007 के बाद यह पहला मौका है जब किसी राष्ट्रपति ने रूसी नेता को संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी वार्ता के लिए आमंत्रित किया है. यह मुलाकात न केवल यूक्रेन में युद्ध की दिशा, बल्कि यूरोपीय सुरक्षा की नियति भी तय कर सकती है.

यह बैठक यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में आयोजित की जा रही है, हालांकि दोनों देश इस बात पर एकमत नहीं हैं कि वे शांति समझौते के रूप में क्या स्वीकार करेंगे. वहीं. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है.

कब होगी मीटिंग?
व्हाइट हाउस के अनुसार शिखर सम्मेलन अलास्का में स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे शुरू होने की उम्मीद है. यह बैठक अलास्का के एंकोरेज के पास एक सैन्य अड्डे पर होगी. इस बेस में 5,500 सैन्य और नागरिक कर्मी हैं और यह 1940 से एक सैन्य हवाई क्षेत्र के रूप में उपयोग में है. इस बेस पर अमेरिकी वायु क्षेत्र में रूसी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए नियमित रूप से अमेरिकी युद्धक विमानों को तैनात रहते हैं.

अलास्का में ही मुलाकात क्यों?
ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है आखिर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति के साथ अलास्का में ही मुलाकात क्यों कर रहे हैं. वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब में बैठक का प्रस्ताव रखा था, जबकि अमेरिका ने यूरोप का प्रस्ताव रखा था, जिसे क्रेमलिन ने अस्वीकार कर दिया था. जिसके बाद इस स्थान का चयन किया गया .

दरअसल, पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोपों पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट के कारण गिरफ़्तार हो सकते हैं. ऐसे में वह केवल उन देशों की ही यात्रा कर सकते हैं जो अदालत के पक्षकार नहीं हैं, जैसे कि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब.

