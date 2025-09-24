ETV Bharat / international

ट्रंप बगराम एयरबेस वापस क्यों चाहते हैं? क्या है इसकी खासियत? जानें

ट्रंप बगराम एयरबेस वापस क्यों चाहते हैं? ( फाइल फोटो AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 5:05 PM IST 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान स्थित बगराम एयरबेस पर अमेरिका का नियंत्रण वापस लेने की अपनी मांग दोहराई. ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ इस एयरबेस को वापस अमेरिकी नियंत्रण में लाने की संभावना पर चर्चा कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तालिबान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "हम अभी अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं और हम इसे वापस चाहते हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं." यह बात ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अफगानिस्तान को चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद आई है. उन्होंने पोस्ट में कहा, "अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है, तो बुरी चीजें होने वाली हैं!!!" ट्रंप बगराम एयरबेस वापस क्यों चाहते हैं?

2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद बगराम एयरबेस उनके नियंत्रण में आ गया था और अमेरिकी सैनिक वहां से वापस चले गए थे. जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को आधिकारिक रूप से खाली करना को अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल पुरानी सैन्य उपस्थिति के प्रतीकात्मक अंत के रूप में देखा गया था. एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कई मौकों पर इस बेस पर अमेरिकी नियंत्रण छोड़ने की आलोचना की है, साथ ही जो बाइडेन सरकार के देश से सैनिकों की वापसी के फैसले को पूर्ण आपदा भी बताया. ट्रंप ने कहा, "हमने उन्हें यह मुफ़्त में दे दिया... हम उस बेस को वापस चाहते हैं." अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर स्थित बगराम 2001 से तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. एनबीसी के अनुसार 2012 में अपने चरम पर, इस एयरबेस के परिसर से 1,00,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक गुजरे थे.