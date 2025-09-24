ETV Bharat / international

ट्रंप बगराम एयरबेस वापस क्यों चाहते हैं? क्या है इसकी खासियत? जानें

अमेरिकी राष्ट्रपति ने तालिबान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें बगराम एयरबेस वापस चाहिए.

TRump
ट्रंप बगराम एयरबेस वापस क्यों चाहते हैं? (फाइल फोटो AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 5:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान स्थित बगराम एयरबेस पर अमेरिका का नियंत्रण वापस लेने की अपनी मांग दोहराई. ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ इस एयरबेस को वापस अमेरिकी नियंत्रण में लाने की संभावना पर चर्चा कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने तालिबान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "हम अभी अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं और हम इसे वापस चाहते हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं."

यह बात ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अफगानिस्तान को चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद आई है. उन्होंने पोस्ट में कहा, "अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है, तो बुरी चीजें होने वाली हैं!!!"

ट्रंप बगराम एयरबेस वापस क्यों चाहते हैं?
2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद बगराम एयरबेस उनके नियंत्रण में आ गया था और अमेरिकी सैनिक वहां से वापस चले गए थे. जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को आधिकारिक रूप से खाली करना को अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल पुरानी सैन्य उपस्थिति के प्रतीकात्मक अंत के रूप में देखा गया था.

एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कई मौकों पर इस बेस पर अमेरिकी नियंत्रण छोड़ने की आलोचना की है, साथ ही जो बाइडेन सरकार के देश से सैनिकों की वापसी के फैसले को पूर्ण आपदा भी बताया. ट्रंप ने कहा, "हमने उन्हें यह मुफ़्त में दे दिया... हम उस बेस को वापस चाहते हैं."

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर स्थित बगराम 2001 से तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. एनबीसी के अनुसार 2012 में अपने चरम पर, इस एयरबेस के परिसर से 1,00,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक गुजरे थे.

चीन से निकटता
अतीत में ट्रंप ने संकेत दिया था कि प्रतिद्वंद्वी महाशक्ति चीन से निकटता के कारण यह हवाई अड्डा महत्वपूर्ण है. ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था, "यह उस जगह से एक घंटे की दूरी पर है, जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है." यह टिप्पणी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर बातचीत से एक दिन पहले आई थी.

हालांकि, जवाब में चीन ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसके अपने लोगों द्वारा तय किया जाना चाहिए. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है.

एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने बाद में पत्रकारों से कहा कि बगराम रनवे की मजबूती और लंबाई के मामले में दुनिया के सबसे शक्तिशाली ठिकानों में से एक है. वहां कुछ भी उतारा जा सकता है. चीन के अलावा, बगराम में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी प्रयासों में मदद के लिए भी ट्रंप के लिए फायदेमंद होगी.

बगराम एयरबेस की क्या खासियत है?
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा निर्मित बगराम एयरबेस के रनवे कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से भी लंबे हैं और इसमें मजबूत शेल्टर्स, अस्पताल और फ्यूल डिपो हैं. इस बेस में अमेरिकी सैनिकों की जरूरतों के लिए बर्गर किंग और पिज्जा हट जैसे फास्ट-फ़ूड रेस्टोरेंट भी थे. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफगान कालीनों तक, हर तरह की चीज़ें बेचने वाली दुकानें भी थीं. रॉयटर्स के अनुसार, बगराम में एक विशाल जेल परिसर भी था.

ईरान, पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग प्रांत और मध्य एशिया के चौराहे पर स्थित इसकी रणनीतिक स्थिति, इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिहाज से ट्रंप को आकर्षित कर रही है.

यह भी पढ़ें- रूस से संघर्ष में भारत काफी हद तक हमारे साथ है, जेलेंस्की

For All Latest Updates

TAGGED:

BAGRAM AIR BASETRUMP WANT BAGRAM AIR BASE BACKAFGHANISTANAFGHANISTAN AIR BASEDONALD TRUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.