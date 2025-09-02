ETV Bharat / international

भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है अफगानिस्तान

अफगानिस्तान, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर है. यह भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है. भारत की उत्तरी और दक्षिणी सीमा से टकराव होता है.

Published : September 2, 2025 at 3:39 PM IST

हैदराबाद: अफगानिस्तान में हिंदुकुश और पामीर पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी विस्तार का हिस्सा हैं और भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से ऊपर उठे और कटे हुए हैं.

इन टेक्टोनिक गतिविधियों ने हिंदू कुश-हिमालयी क्षेत्र में कई सक्रिय गहरे भ्रंश उत्पन्न किए हैं, जिनमें से कई अफगानिस्तान को काटते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उच्च-तीव्रता वाले भूकंप आते हैं. इस टेक्टोनिक अंतर्क्रिया के कारण उच्च से मध्यम और निम्न तीव्रता के भू-कंपन उत्पन्न होते हैं, जिनका केंद्र अक्सर उत्तर-पूर्व में स्थित होता है और पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम तक फैला होता है.

हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक भूकंप भारतीय महाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने के परिणामस्वरूप आते हैं.

अफगानिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप-संकटग्रस्त क्षेत्रों में से एक क्यों है: हिंदुकुश पर्वत, इस सक्रिय विवर्तनिक क्षेत्र का एक हिस्सा, अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी से दक्षिण-पूर्वी भागों और आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ है. मेसोजोइक और सेनोजोइक युगों के दौरान इस क्षेत्र में गहन वलन, उत्प्लावन और भ्रंशीकरण हुआ. हिमालय क्षेत्र में ये विकृतियां आमतौर पर उत्तर-पश्चिम-दक्षिण-पूर्व और पूर्व-पश्चिम दिशा में होती हैं. यूरेशिया के नीचे भारतीय भूपर्पटी का उत्तर की ओर अवक्षेपण कई भूकंप उत्पन्न करता है. इससे यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से खतरनाक क्षेत्रों में से एक बन जाता है.

अफगानिस्तान का उत्तर-पूर्वी भाग सर्वाधिक भूकंप-प्रवण क्षेत्र: अफगानिस्तान सदियों से विनाशकारी भूकंपीय गतिविधियों से प्रभावित रहा है. वो भी खासकर इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में. अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, खासकर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं पर, भूकंप का ख़तरा बहुत ज़्यादा है. पिछले 30 वर्षों में आए भूकंपों के कारण 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

वैश्विक भूकंपीय ख़तरा आकलन कार्यक्रम (GSHAP) के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी भाग में क्षति क्षेत्रों की उच्च संभावना है. इसमें 16 प्रांत शामिल हैं. क्षति क्षेत्रों में बदख्शां, तखर, कुंदुज, बल्ख, जौजजान, समांगन, सर-ई-पोल, बामियान, बागलान, परवन, काबुल, कपिसा, कोनार, लघमन, नंगरहार और लोगार प्रांत शामिल हैं.

अफगानिस्तान में उच्च हताहतों के कारण: अफगानिस्तान के भूकंपीय प्रभावों और उसके प्रति संवेदनशीलता को कई कारक बढ़ाते हैं. इनमें सक्रिय भ्रंशों का वितरण, आपदा-प्रवण क्षेत्रों में बस्तियां, बिना मजबूत इमारतें और एक व्यापक आपदा प्रबंधन प्रणाली का अभाव शामिल है. इसके अतिरिक्त, देश में गरीबी, संघर्ष और अस्थिरता भी इसकी संवेदनशीलता में योगदान करती है.

देश में इमारतें आमतौर पर लकड़ी, कच्ची ईंटों या कमजोर कंक्रीट से बनी होती हैं, जो भूकंप-रोधी नहीं होतीं. भूकंप के कारण होने वाले भूस्खलन से भी बहुत नुकसान होता है, जिससे पहाड़ी गांवों में घर ढह सकते हैं और नदियां अवरुद्ध हो सकती हैं, जिससे बाढ़ आ सकती है.

देश में प्रतिवर्ष मध्यम से लेकर शक्तिशाली भूकंप आते हैं, जिनसे क्षति, आर्थिक हानि और मौतें होती हैं. जनवरी 2025 तक, 1900 से अब तक लगभग 100 विनाशकारी भूकंप दर्ज किए गए हैं. पिछले 30 वर्षों में भूकंपों के कारण 10,000 से अधिक मौतें हुई हैं. अफगानिस्तान और उसके आसपास हर कुछ वर्षों में शक्तिशाली भूकंप आते हैं.

अफगानिस्तान को हिला देने वाले सबसे घातक भूकंपों की सूची:

तिथिक्षेत्रगहराईपरिणाममौतें
10/07/2023हेरात14 किमी6.31482
06/21/2022पक्तिका प्रांत (पाकिस्तान)10 किमी5.91039
01/17/2022बदगीस (कादिस)18 किमी5.328
10/26/2015हिंदुकुश56 किमी7.5399
04/24/2013कामा30 किमी5.518
06/11/2012हिंदुकुश11 किमी5.875
04/18/2010समांगन प्रांत50 किमी5.611
04/16/2009नांगरहार51किमी5.419
03/25/2002हिंदुकुश (बाघलान, नहरिन)33 किमी6.11000
03/03/2002हिंदुकुश (समंघान, काबुल, रुस्ताक)19 किमी7.4166
02/11/1999लोगर, वर्दक, काबुल51 किमी6.070
05/30/1998बदख्शां, तखर28 किमी6.64700
02/04/1998रोस्ताक (ताजिकिस्तान, दुशांबे)21किमी5.92323
05/01/1994हिंदुकुश (ताशियाक, टर्मिज)35 किमी6.1160
01/31/1991बदख्शां, बगलान, लघमान, नंगरहार33 किमी6.4848
10/25/1990हिंदुकुश (चित्राल, मर्दन, मलकंद)59 किमी6.011
07/13/1990हिंदुकुश (पिक लेनिना)43 किमी5.643
12/16/1982पूर्वोत्तर48 किमी6.6500
03/19/1976हिंदुकुश (शमगन प्रांत)38 किमी5.550
06/09/1956काबुल 7.6100
06/10/1954उत्तरी 0.02000

ये भी पढ़ें- अफगानिस्तान: पूर्वी इलाके में भयानक भूकंप, 800 से ज्यादा की मौत, भारत ने राहत के सामान भेजे

