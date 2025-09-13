ETV Bharat / international

कौन है ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क हत्याकांड का हमलावर, जानें कैसे हुई टायलर जेम्स रॉबिन्सन की गिरफ्तारी

यूटा के गवर्नर कार्यालय द्वारा 12 सितंबर, 2025 को जारी की गई इस तस्वीर में टायलर रॉबिन्सन दिखाई दे रहा है. ( AP )

राज्य और संघीय अदालतों के रिकॉर्ड में उनके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि रॉबिन्सन के पास कोई बचाव पक्ष का वकील था या नहीं जो उनकी ओर से टिप्पणी कर सके. शुक्रवार को उनके माता-पिता समेत परिवार के सदस्यों से टिप्पणी मांगने वाले संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला.

इससे रॉबिन्सन के राजनीतिक झुकाव की पूरी तस्वीर सामने आ रही थी. यूटा राज्य के रिकॉर्ड बताते हैं कि वह मतदान के लिए पंजीकृत है, लेकिन उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और उन्हें निष्क्रिय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. इसका अर्थ है कि उन्होंने हाल के दो आम चुनावों में मतदान नहीं किया. संभावित कारण विवरण में उनका सूचीबद्ध पता उनके माता-पिता का 6 बेडरूम वाला घर है. उनका ग्रेनाइट काउंटरटॉप का व्यवसाय है और वे रिपब्लिकन के रूप में मतदान के लिए पंजीकृत हैं.

यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, जबकि यूटा के लोक सुरक्षा आयुक्त ब्यू मेसन (बाएं) और एफबीआई निदेशक काश पटेल सुन रहे हैं, 12 सितंबर, 2025 को ओरेम, यूटा में. (AP)

परिवारवालों ने अधिकारियों को बताया कि रॉबिन्सन ने हाल ही में एक रात्रिभोज में किर्क की यूटा वैली विश्वविद्यालय की आगामी यात्रा का जिक्र किया. यह स्थान परिवार के दक्षिणी यूटा स्थित घर से लगभग साढ़े तीन घंटे की दूरी पर स्थित है. इससे इस बारे में बातचीत शुरू हो गई कि उन्हें किर्क के विचार कैसे पसंद नहीं हैं.

एफबीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर. इसमें चार्ली किर्क की घातक गोलीबारी से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को दर्शाता गया है. (AP)

वॉशिंगटन, यूटा के 22 वर्षीय टायलर जेम्स रॉबिन्सन को गंभीर हत्या, गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने वाली बन्दूक से गोली चलाने और न्याय में बाधा डालने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था. ये सभी गंभीर अपराध हैं. अदालत में यही सब कारण बताए गए हैं. न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उसे बिना जमानत के हिरासत में रखा जाए.

सेंट जॉर्ज, यूटा: अमेरिका के चार्ली किर्क पर गोली चलाने के आरोपी यूटा के युवक के परिवार ने अधिकारियों को बताया कि वह हाल ही में "ज़्यादा राजनीतिक" हो गया था और खाने की मेज पर हुई एक बातचीत का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी कि क्या यह रूढ़िवादी कार्यकर्ता नफरत फैला रहा था.

12 सितंबर, 2025 को यूटा के ओरेम स्थित यूटा वैली विश्वविद्यालय में चार्ली किर्क के लिए स्थापित एक स्मारक पर एक व्यक्ति. (AP)

शुक्रवार को सेंट जॉर्ज, यूटा के बाहरी इलाके में स्थित उनके परिवार के घर की खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए गए, क्योंकि मीडिया इकट्ठा हो गया था और पुलिस अधिकारियों ने सड़क के दोनों छोर बंद कर दिए थे. वॉशिंगटन, यूटा और पड़ोसी सेंट जॉर्ज के कई निवासियों ने ऑनलाइन इस बात पर आश्चर्य और भय व्यक्त किया कि उनके घनिष्ठ समुदाय का एक सदस्य इस हाई-प्रोफाइल गोलीबारी में शामिल था. हालांकि कई लोगों ने रॉबिन्सन को अधिकारियों के हवाले करने वाले परिवार के सदस्य की सराहना करते हुए ऑनलाइन संदेश भी पोस्ट किए.

12 सितम्बर, 2025 को यूटा के ओरेम स्थित यूटा वैली विश्वविद्यालय में चार्ली किर्क के लिए स्थापित एक स्मारक पर एक व्यक्ति घुटने टेकता हुआ. (AP)

सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, रॉबिन्सन के दो छोटे भाई हैं और उनके माता-पिता की शादी को लगभग 25 साल हो चुके हैं. रॉबिन्सन की मां के पोस्ट से पता चलता है कि परिवार डिज्नीलैंड, हवाई, कैरिबियन और अलास्का में छुट्टियां मनाता था और सक्रिय रहता था. वे अक्सर बाहर समय बिताते थे. नौकायन, मछली पकड़ना, एटीवी चलाना, जिप-लाइनिंग और निशानेबाजी. साल 2017 की एक पोस्ट में परिवार को एक सैन्य प्रतिष्ठान का दौरा करते और असॉल्ट राइफलों के साथ पोज़ देते हुए दिखाया गया है. एक युवा रॉबिन्सन को 50-कैलिबर की भारी मशीन गन के हैंडल पकड़े हुए मुस्कुराते हुए दिखाया गया है.

चर्च के प्रवक्ता डग एंडरसन ने बताया कि रॉबिन्सन कम उम्र में ही द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के सदस्य बन गए थे. उन्होंने रॉबिन्सन या उनके परिवार की चर्च में भागीदारी के बारे में कोई और जानकारी साझा नहीं की.

रॉबिन्सन की गिरफ़्तारी की खबर "पूरी तरह से अप्रत्याशित" थी, उसी मोहल्ले में रहने वाली 22 वर्षीय जैडा फंक ने कहा. यह खबर उसके दोस्तों में तेजी से फैल गई. "मुझे पता है कि कुछ लोगों की पहचान उजागर होने और उन्हें शूटर करार दिए जाने पर, हर कोई यही सोचता है, 'आप बता सकते हैं.' और वह उन लोगों में से नहीं है."

हाई स्कूल में एक सम्मानित छात्र रॉबिन्सन, जिसने मानकीकृत परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर 99 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. उसे 2021 में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक छात्रवृत्ति पर यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था. यह जानकारी एक वीडियो में मिली है, जिसमें वह अपने परिवार के एक सदस्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना स्वीकृति पत्र पढ़ते हुए दिखाई देता है.

फंक ने कहा, "वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन जरूरी नहीं कि वह एक बेवकूफ़ ही हो."

2021 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद, रॉबिन्सन की मां ने अपने सबसे बड़े बेटे की बुद्धिमत्ता और शैक्षणिक सफलता की प्रशंसा की, और उसके माता-पिता दोनों ने उसे उसी पतझड़ में यूटा स्टेट के छात्रावास में स्थानांतरित करने में मदद की. विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, वह केवल एक सेमेस्टर के लिए ही वहां गया था। अब वह सेंट जॉर्ज के डिक्सी टेक्निकल कॉलेज में इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में तीसरे वर्ष के छात्र के रूप में नामांकित है.

2022 के बाद से उनकी मां ने फेसबुक पर कोई सार्वजनिक पोस्ट नहीं डाली. डरबन मिकेलसन ने बताया कि रॉबिन्सन अक्सर उसी दुकान से सामान खरीदता था, जहां वह काम करता था और वह लोगों की नजरों से ओझल नहीं होता था. "जब तक आप उससे कुछ न कहें, वह आपसे बात नहीं करता था. वह हमेशा बहुत शांत रहता था, अपने में ही रहता था."

परिवार ने गिरफ्तारी में मदद की: यह मामला तब सामने आया जब रॉबिन्सन के एक पारिवारिक सदस्य ने एक पारिवारिक मित्र को यह जानकारी दी कि रॉबिन्सन ने गोलीबारी में "स्वीकारोक्ति" की है या इसमें शामिल होने का संकेत दिया है. यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने शुक्रवार को रॉबिन्सन को हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद संवाददाताओं को ये बात बताई.

कॉक्स ने कहा कि अधिकारियों का मानना ​​है कि रॉबिन्सन ने अकेले ही यह कदम उठाया. परिवार के सदस्यों ने कहा कि रॉबिन्सन "हाल के वर्षों में अधिक राजनीतिक हो गया था," कॉक्स ने हाल ही में हुए पारिवारिक रात्रिभोज का वर्णन करते हुए कहा. "उन्होंने इस बारे में बात की कि वे उसे क्यों पसंद नहीं करते थे और उसके क्या विचार थे." कॉक्स ने रॉबिन्सन और एक अनाम पारिवारिक सदस्य का जिक्र करते हुए कहा "परिवार के सदस्य ने यह भी कहा कि किर्क नफरत से भरा हुआ था और नफरत फैला रहा था."

इसके बाद अधिकारियों ने रॉबिन्सन के एक दोस्त से पूछताछ की. उसने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर कई संदेश दिखाए, जिनमें रॉबिन्सन ने बंदूक हासिल करने की बात की थी. डिस्कॉर्ड ने शुक्रवार को कहा कि उसने गोलीबारी के बाद रॉबिन्सन का अकाउंट हटा दिया है. लेकिन गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों द्वारा बताए गए संदेश "डिस्कॉर्ड के संदेश नहीं लगते."

डिस्कॉर्ड के एक प्रवक्ता ने एपी को बताया, "ये गोलीबारी के बाद संदिग्ध के रूममेट और उसके एक दोस्त के बीच हुए संवाद थे, जिसमें रूममेट संदिग्ध द्वारा कहीं और छोड़े गए एक नोट की बातें बता रहा था." उन्होंने आगे कहा कि "इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संदिग्ध ने इस घटना की योजना बनाई थी या डिस्कॉर्ड पर हिंसा को बढ़ावा दिया था."

अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि जब अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया, तो रॉबिन्सन ने भी संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी तस्वीरों से मिलते-जुलते कपड़े पहने हुए थे. कॉक्स ने कहा कि घटनास्थल से मिले गोला-बारूद पर मीम संस्कृति और फासीवाद का संदर्भ देने वाली नक्काशी थी।