'ट्रंप के वफादार, चाइना हॉक और रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत के आलोचक', जानें कौन हैं पीटर नवारो?

पीटर नवारो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं. वह जनवरी 2025 से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप के व्यापार और विनिर्माण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार हैं.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025

वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ को सही ठहराया. इतना ही नहीं उन्होंने भारत को 'क्रेमलिन की धुलाई के लिए एक जगह' बताया है.

व्हाइट हाउस के काउंसलर फॉर ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने आगे कहा कि भारतीय लोगों को दांव पर लगाकर ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे हैं. नवारो ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि क्या हो रहा है. ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं."

उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी फेडरल सर्किट अपील कोर्ट के 7-4 के फैसले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में थी, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने लगभग हर देश पर व्यापक टैरिफ लगाकर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है.

पीटर नवारो कौन हैं?
1949 में जन्मे पीटर केंट नवारो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जो जनवरी 2025 से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप के व्यापार और विनिर्माण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार हैं. नवारो ने पहले ट्रंप प्रशासन में, पहले व्हाइट हाउस राष्ट्रीय व्यापार परिषद के निदेशक के रूप में और फिर नए ट्रेड और मैन्युफैक्चिरंग पॉलिसी ऑफिस के डायरेक्टर के रूप में काम किया था.

नवारो कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी के इरविन पॉल मेरेज स्कूल ऑफ बिज़नेस में अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के एमेरिटस प्रोफेसर हैं. उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की है.

ट्रंप के वफादार
कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक और वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट की तरह नवारो भी डोनाल्ड ट्रंप के वफादार हैं. वह 2016 में रिपब्लिकन के पहले राष्ट्रपति अभियान के समय से ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हैं. नवारो ट्रंप के उन सहयोगियों में से एक हैं जो टैरिफ को एक नीतिगत उपकरण के रूप में अपनाते रहे हैं और कभी-कभी कहा जाता है कि उन्होंने इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विचारों को प्रभावित किया था, खासकर अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन पर टैरिफ लगाते समय.

भारत की आलोचन
76 साल के नवारो ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर लागू हुए 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का न सिर्फ बचाव करते रहे हैं, बल्कि उन्होंने भारत की भी आलोचना की है. पिछले हफ़्ते, ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' कहा और कहा कि यूक्रेन में शांति का रास्ता आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर जाता है, जबकि उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की आलोचना की.

एक्स पर एक अन्य पोस्ट में नवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में छपे अपने आर्टिकल के कुछ अंश साझा किए, जिसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति को 'रणनीतिक मुफ़्तखोरी' बताया था और कहा था कि ट्रंप 'इस पागलपन' का सामना कर रहे हैं.

चाइना हॉक
जनवरी 2017 में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नवारो ने राष्ट्रपति ट्रंप को प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया था. कहा जाता है कि उन्होंने चीन के प्रति कठोर नीतियों की वकालत की थी और चीन के खिलाफ प्रशासन के व्यापार युद्ध के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति थे.

नवारो ने अतीत में भी डेमोक्रेटिक पार्टी सहित कई चुनावों में असफल प्रयास किए हैं. कहा जाता है कि पहले ट्रंप प्रशासन में शामिल होने से पहले ट्रंप से उनकी मुलाकात चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हुई थी. तीन साल पहले, नवारो दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में एक गुमनाम बिजनेस प्रोफेसर थे.

'पीटर नवारो समझदार व्यक्ति नहीं'
अमेरिकी पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार रिक सांचेज ने पीटर नवारो की भारत विरोधी हालिया टिप्पणियों को बेहद हास्यास्पद बताया नवारो के बारे में बात करते हुए सांचेज ने कहा, "वह बहुत समझदार व्यक्ति नहीं हैं. उन्हें कभी भी एक बड़ा विचारक नहीं माना गया."

चार महीने की सजा
नवारो ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने की कोशिश की. 2022 में एक ग्रैंड जूरी ने उन पर कांग्रेस की अवमानना ​​के दो मामलों में अभियोग लगाया।.2024 में, उन्हें चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिससे वे कांग्रेस की अवमानना ​​के आरोप में जेल जाने वाले पहले पूर्व व्हाइट हाउस अधिकारी बन गए. 2025 में उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि नवारो के साथ 'डीप स्टेट, या किसी और ने बहुत बुरा व्यवहार किया.'

द कमिंग चाइना वॉर्स
सरकार में शामिल होने से पहले नवारो चीन पर एक लोकप्रिय लेखक थे. 2006 में उन्होंने अपनी एक किताब 'द कमिंग चाइना वॉर्स' में नवारो ने चीन के आर्थिक और सैन्य उदय के कारण दुनिया के लिए खतरों के बारे में लिखा, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हर चीज को शामिल किया गया और कहा गया कि यह देश व्यापार में धोखा देता है.

यह भी पढ़ें- 'बेतुका फैसला', अमेरिकी पत्रकार ने की ट्रंप की आलोचना, टैरिफ लगाने को बताया 'इग्नोरेंट पॉलिसी'

