हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को मिला 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार
नोबेल सीजन चल रहा है. इस दौरान हंगरी के लास्जलो क्राज़्नाहोरकाई को को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है.
Published : October 9, 2025 at 8:10 PM IST
स्टॉकहोम: हंगरी के लास्जलो क्राज़्नाहोरकाई ( László Krasznahorkai) को गुरुवार 9 अक्टूबर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया. देश के कई लोग इस लेखक को सबसे महत्वपूर्ण जीवित लेखक मानते हैं. अपनी रचनाओं में, क्राज़्नाहोरकाई ने पोस्ट मॉर्डर्न डायस्टोपिया और मेलनकोली के विषयों को एक्स्पलोर किया है.
स्वीडिश अकादमी ने उन्हें 'उनके सम्मोहक और विजनरी के लिए सम्मानित किया, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच, कला की शक्ति की पुष्टि करती है.' नोबेल पुरस्कार के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एक ट्वीट में लिखा, "साहित्य में यह पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को दिया गया है."
लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई कौन हैं?
लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई का जन्म 1954 में रोमानियाई सीमा के पास दक्षिण-पूर्वी हंगरी के छोटे से शहर ग्युला में हुआ था. क्रास्ज़नाहोरकाई का पहला उपन्यास 1985 में प्रकाशित हुआ था. यह हंगरी में एक साहित्यिक सनसनी और लेखक की अभूतपूर्व कृति थी.
अमेरिकी आलोचक सुसान सोंटेग ने क्रास्ज़नाहोरकाई को समकालीन साहित्य का 'सर्वनाश का उस्ताद' घोषित किया था. यह तब हुआ जब उन्होंने लेखक की दूसरी पुस्तक 'अज एलेनालास मेलानकोलीया' (1989; द मेलानचोली ऑफ रेसिस्टेंस, 1998) पढ़ी थी.
केमिस्ट्री में किन को मिला अवार्ड?
इससे पहले बुधवार को जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉब्सन ओमर यागी और यूएसए के यूसी बर्कले को केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था. इन तीनों को ये इनाम Metal-Organic Frameworks (MOF) नाम की शानदार खोज के लिए मिला.
फिज़िक्स में किन को मिला सम्मान
इससे पहले मंगलवार को फिज़िक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई. इस साल फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन क्लार्क , मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को यह सम्मान मिला. इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सुपरकंडक्टिंग कंपोनेंट्स से बनाया गया और उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के दो मेजर इफेक्ट्स - टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइज़ेशन को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाया गया.
