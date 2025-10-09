ETV Bharat / international

हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को मिला 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार

हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को मिला 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ( X@TheNobelprize )

स्टॉकहोम: हंगरी के लास्जलो क्राज़्नाहोरकाई ( László Krasznahorkai) को गुरुवार 9 अक्टूबर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया. देश के कई लोग इस लेखक को सबसे महत्वपूर्ण जीवित लेखक मानते हैं. अपनी रचनाओं में, क्राज़्नाहोरकाई ने पोस्ट मॉर्डर्न डायस्टोपिया और मेलनकोली के विषयों को एक्स्पलोर किया है.

स्वीडिश अकादमी ने उन्हें 'उनके सम्मोहक और विजनरी के लिए सम्मानित किया, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच, कला की शक्ति की पुष्टि करती है.' नोबेल पुरस्कार के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एक ट्वीट में लिखा, "साहित्य में यह पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को दिया गया है."

लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई कौन हैं?

लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई का जन्म 1954 में रोमानियाई सीमा के पास दक्षिण-पूर्वी हंगरी के छोटे से शहर ग्युला में हुआ था. क्रास्ज़नाहोरकाई का पहला उपन्यास 1985 में प्रकाशित हुआ था. यह हंगरी में एक साहित्यिक सनसनी और लेखक की अभूतपूर्व कृति थी.

अमेरिकी आलोचक सुसान सोंटेग ने क्रास्ज़नाहोरकाई को समकालीन साहित्य का 'सर्वनाश का उस्ताद' घोषित किया था. यह तब हुआ जब उन्होंने लेखक की दूसरी पुस्तक 'अज एलेनालास मेलानकोलीया' (1989; द मेलानचोली ऑफ रेसिस्टेंस, 1998) पढ़ी थी.