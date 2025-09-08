ETV Bharat / international

कौन हैं जेन-जी, जो सोशल मीडिया बैन को लेकर सड़क पर उतरे, नेपाली सेलेब्रिटीज ने किया समर्थन

काठमांडू: नेपाल में सोमवार को हो रही प्रदर्शन में 14 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार की. यह प्रदर्शन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ में हो रहे हैं.

सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों लोगों की भीड़ को बैरिकेड्स हटाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है. इस बीच दंगा-रोधी उपकरणों से लैस पुलिसकर्मी गेट पर जमा हो गए और भीड़ को रोकने कोशिश की.बता दें सरकार कम से कम 26 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक रैली का मुद्दा बन गया है. इन प्रदर्शनों में ज़्यादातर युवा या जेन-जी शामिल हैं.

जेन-जी किसे कहते हैं?

जेन-जी शब्द 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को संदर्भित करता है. यह जनसांख्यिकीय समूह मिलेनियल्स के बाद और जेनरेशन अल्फा से पहले आता है. पहले डिजिटल मूल निवासी के रूप में जेन-जी पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में पले-बढ़ें है, जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमेशा से मौजूद रहे हैं. जेन-जी तकनीक का इस्तेमाल करने में बेहद कुशल है. वे काम, खरीदारी और सामाजिक मेलजोल जैसी कई एक्टिविटीज के लिए इंटरनेट का जमकर इस्तेमाल करते हैं.

नेपाल में विरोध प्रदर्शनों का कारण

ये विरोध प्रदर्शन नेपाल सरकार द्वारा उन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद हो रहे हैं. इन ऐप्स ने नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. सरकार का कहना है कि यह रजिस्ट्रेशन इन ऐप्स द्वारा देश में अर्जित राजस्व पर टैक्स लगाने का एक प्रयास है.

वहीं, आलोचकों का कहना है कि यह सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट को नियंत्रित करने का एक तरीका है. सरकार के आदेश के बाद 4 सितंबर की आधी रात के बाद सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दी गईं. इस दौरान जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन तेज होते गए प्रमुख नेपाली कलाकारों, अभिनेताओं और मनोरंजनकर्ताओं ने अपना समर्थन व्यक्त किया, जिससे आंदोलन और तेज हो गया.

प्रदर्शन का समर्थन करने वाले सेलेब्रिटीज

अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ और हरि बंशा आचार्य ने युवाओं द्वारा संचालित इस आंदोलन का समर्थन करते हुए फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन व्यक्त किया. द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक आचार्य ने हाल ही में बनी एक बदहाल सड़क की ओर ध्यान आकर्षित किया और सवाल उठाया कि टैक्सपेयर्स द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक बुनियादी ढांचा इतनी जल्दी क्यों टूट जाता है.

उन्होंने लिखा, "मैं रोज सोचता था कि यह सड़क इतनी जल्दी कैसे खराब हो सकती है. मैं रोज इस पर चलता था, लेकिन बस इसके बारे में सोचता था. हालांकि, आज का युवा सिर्फ सोचने से ज़्यादा करता है—वे सवाल पूछते हैं. यह क्यों टूट गई? कैसे? कौन जवाबदेह है? यह इस पीढ़ी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का एक उदाहरण मात्र है. आज हम जो आवाज सुन रहे हैं, वह व्यवस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों के कार्यों के खिलाफ है."