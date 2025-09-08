कौन हैं जेन-जी, जो सोशल मीडिया बैन को लेकर सड़क पर उतरे, नेपाली सेलेब्रिटीज ने किया समर्थन
नेपाल सरकार द्वारा उन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
Published : September 8, 2025 at 4:13 PM IST
काठमांडू: नेपाल में सोमवार को हो रही प्रदर्शन में 14 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार की. यह प्रदर्शन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ में हो रहे हैं.
सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों लोगों की भीड़ को बैरिकेड्स हटाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है. इस बीच दंगा-रोधी उपकरणों से लैस पुलिसकर्मी गेट पर जमा हो गए और भीड़ को रोकने कोशिश की.बता दें सरकार कम से कम 26 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक रैली का मुद्दा बन गया है. इन प्रदर्शनों में ज़्यादातर युवा या जेन-जी शामिल हैं.
जेन-जी किसे कहते हैं?
जेन-जी शब्द 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को संदर्भित करता है. यह जनसांख्यिकीय समूह मिलेनियल्स के बाद और जेनरेशन अल्फा से पहले आता है. पहले डिजिटल मूल निवासी के रूप में जेन-जी पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में पले-बढ़ें है, जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमेशा से मौजूद रहे हैं. जेन-जी तकनीक का इस्तेमाल करने में बेहद कुशल है. वे काम, खरीदारी और सामाजिक मेलजोल जैसी कई एक्टिविटीज के लिए इंटरनेट का जमकर इस्तेमाल करते हैं.
नेपाल में विरोध प्रदर्शनों का कारण
ये विरोध प्रदर्शन नेपाल सरकार द्वारा उन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद हो रहे हैं. इन ऐप्स ने नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. सरकार का कहना है कि यह रजिस्ट्रेशन इन ऐप्स द्वारा देश में अर्जित राजस्व पर टैक्स लगाने का एक प्रयास है.
वहीं, आलोचकों का कहना है कि यह सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट को नियंत्रित करने का एक तरीका है. सरकार के आदेश के बाद 4 सितंबर की आधी रात के बाद सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दी गईं. इस दौरान जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन तेज होते गए प्रमुख नेपाली कलाकारों, अभिनेताओं और मनोरंजनकर्ताओं ने अपना समर्थन व्यक्त किया, जिससे आंदोलन और तेज हो गया.
प्रदर्शन का समर्थन करने वाले सेलेब्रिटीज
अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ और हरि बंशा आचार्य ने युवाओं द्वारा संचालित इस आंदोलन का समर्थन करते हुए फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन व्यक्त किया. द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक आचार्य ने हाल ही में बनी एक बदहाल सड़क की ओर ध्यान आकर्षित किया और सवाल उठाया कि टैक्सपेयर्स द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक बुनियादी ढांचा इतनी जल्दी क्यों टूट जाता है.
उन्होंने लिखा, "मैं रोज सोचता था कि यह सड़क इतनी जल्दी कैसे खराब हो सकती है. मैं रोज इस पर चलता था, लेकिन बस इसके बारे में सोचता था. हालांकि, आज का युवा सिर्फ सोचने से ज़्यादा करता है—वे सवाल पूछते हैं. यह क्यों टूट गई? कैसे? कौन जवाबदेह है? यह इस पीढ़ी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का एक उदाहरण मात्र है. आज हम जो आवाज सुन रहे हैं, वह व्यवस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों के कार्यों के खिलाफ है."
उन्होंने नेताओं से अपने प्रदर्शन में सुधार लाने और जिम्मेदारियां युवा पीढ़ी को सौंपने का आग्रह किया, और कहा कि आज के युवा अधिक जवाबदेही की अपेक्षा रखते हैं.
श्रेष्ठ ने भी इसी भावना को दोहराते हुए लिखा, "मैंने देश को हर दौर में देखा है और इसके संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है. आवाज़ें दबाई गई हैं, भाई-भतीजावाद और पक्षपात व्याप्त है, और सत्ता की लालसा बेलगाम है. हर दिन, हजारों युवा विदेश में काम करने के लिए जाने को मजबूर हैं. भ्रष्टाचार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, और यहां तक कि मां नेपाल भी रोती हुई प्रतीत होती है."
उन्होंने आगे कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनके सपने नेपाल के सपनों को प्रतिबिंबित करते हैं. वर्षों के ठहराव ने हर नागरिक को निराश किया है. यह आज की जेनरेशन Z बोल रही है. उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए. भ्रष्ट अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए जो नागरिकों की ज़रूरतों को समझें, और राष्ट्र की आकांक्षाओं को साकार किया जाना चाहिए."
अभिनेता प्रकाश सपूत ने किया सपोर्ट
वहीं, नेपाली गायक और अभिनेता प्रकाश सपूत ने दो भाइयों, सुनील और सचिन को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया. गुरुवार को उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले महीने यूट्यूब से हुई कमाई में से 25-25 हजार रुपये भेजे हैं. उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे पानी के लिए पैसे बांट लें, हाइड्रेट रहें, अनुशासित रहें और एक साथ कई काम करके खुद को थकाएं नहीं.
अभिनेता और निर्देशक निश्चल बसनेत ने भी टिकटॉक के जरिए समर्थन व्यक्त किया और इस बात की आलोचना की कि कैसे राजनीतिक नेता सत्ता में आने के बाद जनता की उपेक्षा करते हैं और नागरिकों को दबाने वाले नियम बनाते हैं. उन्होंने कहा कि इस बार, पिछले व्यक्तिगत विरोध प्रदर्शनों के विपरीत, नेपाल में रहने वाले युवा अपने भविष्य के लिए सक्रिय रूप से आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने पुलिस से भी विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी भी तरह की घटना को रोकने की अपील की.
नेपाली अभिनेत्री वर्षा राउत ने भी टिकटॉक के जरिए अपना समर्थन व्यक्त किया और दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया. अभिनेता अनमोल केसी, प्रदीप खड़का, भोलाराज सपकोटा, वर्षा शिवकोटी और गायिका एलिना चौहान, रचना रिमल और समीक्षा अधिकारी ने भी एकजुटता व्यक्त की और आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया. अन्य कलाकार भी सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें- नेपाल में जेन-जी का विरोध प्रदर्शन, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, काठमांडू में लगा कर्फ्यू,