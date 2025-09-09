ETV Bharat / international

कौन हैं बालेन शाह? जो प्रधानमंत्री पद के लिए बने जेन-जी प्रदर्शनकारियों की पहली पसंद

काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह ने सोमवार को विरोध प्रदर्शनों के प्रति समर्थन जताया था.

Balen Shah
बालेन शाह (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 5:36 PM IST

काठमांडू: 'देश की रक्षा करने वाले सभी मूर्ख हैं, सभी नेता चोर हैं, देश को लूटकर खा रहे हैं.' ये बोल हैं कभी रैपर रहे और अब काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह के एक गीत के. नेपाल की राजनीति में बालेन शाह के उदय ने कई युवाओं को बदलाव लाने के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया. अब जबकि Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है, तो युवा शाह से देश का नेतृत्व करने की मांग कर रहे हैं.

मंगलवार को एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री पहले ही पद छोड़ चुके हैं, इसलिए प्रदर्शनकारियों को जान-माल के और नुकसान से बचना चाहिए. बलन शाह ने लिखा, "कृपया शांत रहें. राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान हमारी सामूहिक क्षति है. अब हम सभी के लिए संयम बरतना जरूरी है. अब से आपकी पीढ़ी को ही देश का नेतृत्व करना होगा."

विरोध प्रदर्शनों के प्रति समर्थन
शाह ने सोमवार को विरोध प्रदर्शनों के प्रति समर्थन जताया था, जिसमें वे आयु सीमा के कारण शामिल नहीं हो सके. उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, "यह रैली स्पष्ट रूप से जेन-जी का एक आंदोलन है, जिनके लिए मैं भी बूढ़ा लग सकता हूं. मैं उनकी आकांक्षाओं, उद्देश्यों और सोच को समझना चाहता हूं."

राजनीति में अपने अपरंपरागत एंट्री के कारण शाह को नेपाल के कई वर्गों का समर्थन और मीडिया में व्यापक कवरेज मिला है. शाह ने कहा, "हिप-हॉप में एक असहमति संस्कृति है. मैं पहले राजनेताओं की आलोचना करता था. अब मैं भी उनमें से एक हूं."

अधिकांश मेयर के विपरीत, जिनकी पहुंच अपने शहरों से बाहर शायद ही कभी फैलती है, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने टाइम पत्रिका के 2023 के टॉप 100 व्यक्तित्वों में जगह बनाई है और द न्यू यॉर्क टाइम्स जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों में कवरेज प्राप्त किया.

कौन हैं बालेन शाह?
बालेन शाह का काठमांडू का सफर बिल्कुल भी पारंपरिक नहीं रहा. कभी शहर की छतों पर परफॉर्म करने वाले रैपर ने संगीत के जरिए नेपाल में गरीबी, अंडरडेवलपमेंट और राजनीतिक भ्रष्टाचार को उजागर किया. उनके गाने, खासकर लोकप्रिय ट्रैक 'बलिदान', जिसे यूट्यूब पर सात मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, ने स्थिर राजनीति से निराश पीढ़ी को प्रभावित किया.

अपने कलात्मक करियर के अलावा शाह के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री भी है, जिसका उन्होंने 2022 के मेयर चुनाव अभियान में भरपूर फायदा उठाया था. अपने प्रोफेशनल एक्स्पर्टीज को अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व के साथ जोड़कर, उन्होंने खुद को एक सक्षम, व्यावहारिक और जमीनी उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया, न कि पार्टी हायरकी से बंधे एक पेशेवर राजनेता के रूप में

बालेन शाह नेपाली झंडा ओढ़कर सड़कों पर उतरे
चुनाव प्रचार के दौरान वे अपने खास अंदाज के लिए जाने गए. उन्होंने ब्लैक ब्लेजर, जींस, चौकोर धूप का चश्मा और कंधों पर नेपाली झंडा ओढ़ प्रचार किया. यहां तक कि जब चुनाव आयोग में उन पर झंडे का अनादर करने का आरोप लगाया गया, तब भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिससे युवाओं में ऐसे नेताओं की चाहत का पता चला जो प्रामाणिकता से समझौता किए बिना परंपराओं को चुनौती देते हैं.

बालेन ने नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने से इनकार करते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. 33 साल की उम्र में, वे राजनीति में नौसिखिए थे, फिर भी उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की और अपने स्थापित राजनीतिक परिवारों के प्रतिद्वंद्वियों को निर्णायक रूप से हरा दिया. उनकी जीत को नेपाली राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव के संकेत के रूप में व्यापक रूप से व्याख्यायित किया गया .

