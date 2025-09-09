ETV Bharat / international

कौन हैं बालेन शाह? जो प्रधानमंत्री पद के लिए बने जेन-जी प्रदर्शनकारियों की पहली पसंद

बालेन शाह ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 9, 2025 at 5:36 PM IST 4 Min Read

काठमांडू: 'देश की रक्षा करने वाले सभी मूर्ख हैं, सभी नेता चोर हैं, देश को लूटकर खा रहे हैं.' ये बोल हैं कभी रैपर रहे और अब काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह के एक गीत के. नेपाल की राजनीति में बालेन शाह के उदय ने कई युवाओं को बदलाव लाने के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया. अब जबकि Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है, तो युवा शाह से देश का नेतृत्व करने की मांग कर रहे हैं. मंगलवार को एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री पहले ही पद छोड़ चुके हैं, इसलिए प्रदर्शनकारियों को जान-माल के और नुकसान से बचना चाहिए. बलन शाह ने लिखा, "कृपया शांत रहें. राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान हमारी सामूहिक क्षति है. अब हम सभी के लिए संयम बरतना जरूरी है. अब से आपकी पीढ़ी को ही देश का नेतृत्व करना होगा." विरोध प्रदर्शनों के प्रति समर्थन

शाह ने सोमवार को विरोध प्रदर्शनों के प्रति समर्थन जताया था, जिसमें वे आयु सीमा के कारण शामिल नहीं हो सके. उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, "यह रैली स्पष्ट रूप से जेन-जी का एक आंदोलन है, जिनके लिए मैं भी बूढ़ा लग सकता हूं. मैं उनकी आकांक्षाओं, उद्देश्यों और सोच को समझना चाहता हूं." राजनीति में अपने अपरंपरागत एंट्री के कारण शाह को नेपाल के कई वर्गों का समर्थन और मीडिया में व्यापक कवरेज मिला है. शाह ने कहा, "हिप-हॉप में एक असहमति संस्कृति है. मैं पहले राजनेताओं की आलोचना करता था. अब मैं भी उनमें से एक हूं." अधिकांश मेयर के विपरीत, जिनकी पहुंच अपने शहरों से बाहर शायद ही कभी फैलती है, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने टाइम पत्रिका के 2023 के टॉप 100 व्यक्तित्वों में जगह बनाई है और द न्यू यॉर्क टाइम्स जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों में कवरेज प्राप्त किया.