ETV Bharat / international

WHO ने पहले mpox टीके को मंजूरी दी - world first vaccine against mpox

By ETV Bharat Hindi Team Published : 20 hours ago | Updated : 18 hours ago

WHO ने पहले mpox टीके को मंजूरी दी ( IANS )

नई दिल्ली : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने व्यस्कों में एमपॉक्स के इलाज के लिए टीके के प्रयोग को पहली मंजूरी दे दी है. जिनेवा में शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी गई.अफ्रीका के अलावा अन्य स्थानों पर इस बीमारी से निपटने की दिशा में एक अहम कदम बताया गया. टीके को मंजूरी दिए जाने से जीएवीआई वैक्सीन एलायंस और यूनिसेफ जैसे दानकर्ता इसे खरीद सकते हैं. हालांकि इसकी आपूर्ति सीमित है क्योंकि केवल एक ही निर्माता है.

इस बारे में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि एमपॉक्स के इलाज के लिए टीके के प्रयोग को मंजूरी मिलना इस बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है.

डब्ल्यूएचओ के इस अनुमोदन के तहत अब 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वर्ग के लोगों को दो खुराक वाला टीका लगाया जा सकता है. बता दें कि अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र के अफसरों ने पिछले महीने ही कहा था कि कांगो (एमपॉक्स से सबसे अधिक प्रभावित देश है) में करीब 70 फीसदी मामले 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सामने आए हैं. इसी के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने अफ्रीका के कई इलाकों में एमपॉक्स के प्रसार और व्यापकता को देखते हुए दूसरी बार एमपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित कर दिया था.

नई दिल्ली : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने व्यस्कों में एमपॉक्स के इलाज के लिए टीके के प्रयोग को पहली मंजूरी दे दी है. जिनेवा में शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी गई.अफ्रीका के अलावा अन्य स्थानों पर इस बीमारी से निपटने की दिशा में एक अहम कदम बताया गया. टीके को मंजूरी दिए जाने से जीएवीआई वैक्सीन एलायंस और यूनिसेफ जैसे दानकर्ता इसे खरीद सकते हैं. हालांकि इसकी आपूर्ति सीमित है क्योंकि केवल एक ही निर्माता है.

इस बारे में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि एमपॉक्स के इलाज के लिए टीके के प्रयोग को मंजूरी मिलना इस बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है.

डब्ल्यूएचओ के इस अनुमोदन के तहत अब 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वर्ग के लोगों को दो खुराक वाला टीका लगाया जा सकता है. बता दें कि अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र के अफसरों ने पिछले महीने ही कहा था कि कांगो (एमपॉक्स से सबसे अधिक प्रभावित देश है) में करीब 70 फीसदी मामले 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सामने आए हैं. इसी के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने अफ्रीका के कई इलाकों में एमपॉक्स के प्रसार और व्यापकता को देखते हुए दूसरी बार एमपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित कर दिया था. ये भी पढ़ें- MPOX कोविड19 जैसी बड़ी समस्या नहीं बनेगा! भारत में Clade2 की पुष्टि, पता चलने पर करें ये परहेज

Last Updated : 18 hours ago