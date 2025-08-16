एंकरेज: रूस-यूक्रेन वॉर में हजारों जानें जा चुकी हैं. युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई. इसी दौरान एक पत्रकार ने पुतिन से सवाल किया," राष्ट्रपति पुतिन, ये कत्लेआम कब रुकेगा."
आम लोगों की हत्याएं कब रोकेंगे: रिपोर्टर ने पूछा- आम लोगों की हत्याएं कब रोकेंगे…व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में जवाब दिया. उनका जवाब ऐसा था, जैसे वो कह रहे हों कि सुनाई नहीं दे रहा है. पत्रकार का ये सवाल अमेरिकी धरती से हुआ था. पुतिन से ये सवाल ये था कि वह आम नागरिकों की हत्या कब बंद करेंगे (When Will You Stop Killing). इस सवाल पर उन्होंने अपने कंधे उचकाए और अपने कान की ओर इशारा किया. इस तकह से अलास्का समिट के दौरान पूछे गए किसी सवाल का पुतिन ने जवाब नहीं दिया.
बता दें कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात के दौरान एक पत्रकार ने पुतिन से सवाल उस वक्त पूछा था, जब पुतिन का प्लेन एलमेनडॉर्फ-रिचर्डसन एयरबेस पर उतरा था. उसके बाद एक लंबे रेड कार्पेट पर चलने के बाद, व्लादिमीर पुतिन की ट्रंप से उनकी भेंट हुई थी. उस समय डोनाल्ड ट्रंप उनका इंतजार कर रहे थे. कुछ मिनट बाद जब कैमरों की लाइटें चमकी तो, तो पुतिन पर सवालों की बौछार हो गई. इसी में एक सवाल था, जिसको वो अनसुना कर गए.
बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते ही एक पत्रकार की आवाज गूंजी, सवाल पुतिन से था. इसमें सीदे और सपाट तरीके से पुतिन से पूछा गया कि कि क्या वह आम लोगों की हत्याएं रोकेंगे. सवाल सीधा था, सरल था. कानों तक जरूर पहुंचा होगा. मगर पुतिन ने मुस्कुराते हुए अपने कान की ओर इशारा करते हुए ऐसा शो किया किया, जैसे वो सुन नहीं रहे हैं.
इसके बाद ही पुतिन और ट्रंप एक दूसरे से मिले. ट्रंप ने पुतिन से हाथ मिलाया और हाथ पकड़े अपनी गाड़ी तक ले गए, जिसका नाम ‘द बीस्ट’ था. इसी काफिले में पुतिन भी शामिल हुए और वहां से ट्रंप के साथ ही निकल गए. गौर करें तो पुतिन की 10 साल बाद अमेरिका की ये यात्रा थी.
बता दें कि जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही थी उसी दौरान ऊपर से अमेरिकी सैन्य विमानों का एक आसमान को चीरता हुआ गुजर गया. इन विमानों में लड़ाकू जेट और एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर भी शामिल था.
ट्रंप-पुतिन मुलाकात में खास बात ये रही कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर साल 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप होते तो यूक्रेन से जंग नहीं हीती. पुतिन ने कहा कि अमेरिका-रूस संबंधों के लिए गुजरा हुआ दौर ठीक नहीं था. अब इसे सुधारना बेहद जरूरी है.
फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन में 2 लाख सैनिकों को भेजने का आदेश दिया था, तो उनका उद्देश्य कुछ ही दिनों में वहां की सरकार को उखाड़ फेंकना था. पुतिन यूक्रेन को रूस के प्रभाव क्षेत्र में वापस लाना चाहते थे, लेकिन असफल रहे. हालांकि इन 3 साल में रूस ने यूक्रेन के 22% हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया.
युद्ध रोकने के लिए पुतिन की शर्तें. जंग के बाद यूक्रेन की विदेश और रक्षा नीति रूस के हिसाब से हो. यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों (लुहान्सक, खेरसन, क्रीमिया) को रूस नहीं छोड़ेगा. यूक्रेन को नाटो सदस्यता न मिले. पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं. रूस अमेरिकी और पश्चिमी कंपनियों से नई डील चाहता है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से बढ़ावा मिले.
अब इसको लेकर सोशल मीडिया में तरह-तरह के कमेंट आ रहे हैं. कुछ पर नजर दौड़ाते हैं.
फेसबुक पर अपने रिएक्शन वरदाह मेनन ने लिखा- उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है.. पुतिन ने धमाल मचा दिया, दुनिया हैरान!!
वहीं अंकित गोयल लिखते हैं कि - दो बदमाश, यूक्रेनी लोगों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं और शिखर सम्मेलन अलास्का में हुआ था, जो कभी रूस का हिस्सा था, लेकिन उसे अमेरिका को बेच दिया गया, इसलिए कहीं न कहीं पुतिन ने सोचा होगा कि बहुत समय पहले कितना मूर्खतापूर्ण फैसला लिया गया था...
वेंकटेश परमसिवन फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं कि... यूक्रेन को नाटो से आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए. क्या भारत को यह ठीक लगेगा अगर पाकिस्तान नाटो में शामिल हो जाए?... और क्या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमला करने का मतलब नाटो के साथ युद्ध होगा?
हिमानी माथुर लिखती हैं कि भारत क्वॉड का सदस्य है. इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ सैन्य गठबंधन की निगरानी करना है और इसके खिलाफ रणनीति बनाना है. ऐसी स्थिति होने पर क्या चीन का भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर हमला करना जायज़ है. हा..हा...हा.
रकीब हसन लिखते हैं कि नाटो में शामिल होना कोई समस्या नहीं है. यूक्रेन ने अपनी सैन्य क्षमता नहीं बढ़ाई. उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया. अगर यूक्रेन की बजाय पाकिस्तान होता, तो रूस को मिसाइल ड्रोन हमले के साथ एक सफल जवाबी हमले का सामना करना पड़ता.
