गाजा समझौते पर जब मार्को रुबियो ने ट्रंप को सौंपा नोट, जानें क्या था वो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नोट पढ़ा. ( ANI )

वॉशिंगटन: अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार (स्थानीय समय) को व्हइट हाउस के एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक हस्तलिखित नोट सौंपा. इसमें उनसे मध्य पूर्व समझौते से संबंधित एक सोशल पोस्ट को मंज़ूरी देने का आग्रह किया गया था. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, व्हॉइट हाउस की स्टेशनरी पर लिखे इस नोट में लिखा था, "आपको ट्रुथ सोशल पोस्ट को जल्द ही मंजूरी देनी होगी, ताकि आप पहले समझौते की घोषणा कर सकें." रुबियो, जो रूढ़िवादी प्रभावशाली लोगों के साथ ट्रंप की गोलमेज चर्चा का हिस्सा नहीं थे, कमरे में दाखिल हुए, उन्हें नोट दिया और फुसफुसाकर कुछ कहा. मिस्र के रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए गाजा युद्ध विराम वार्ता का तीसरा दिन चल रहा था. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि वह इस सप्ताहांत मिस्र की यात्रा कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वार्ताकार गाजा समझौते के "बहुत करीब" हैं और "उन्हें बहुत जल्द मेरी जरूरत पड़ने वाली है." ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मैं मध्य पूर्व के लोगों के साथ मध्य पूर्व के लिए संभावित शांति समझौते पर बातचीत कर रहा था. 'मध्य पूर्व के लिए शांति'. यह एक खूबसूरत मुहावरा है... मैं इस हफ़्ते के अंत में, शायद रविवार को, वहां जा सकता हूं... बातचीत अच्छी चल रही है, हमास और कई देशों के साथ बातचीत चल रही है...