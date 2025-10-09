ETV Bharat / international

गाजा समझौते पर जब मार्को रुबियो ने ट्रंप को सौंपा नोट, जानें क्या था वो

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक नोट सौंपा. इसमें मध्य-पूर्व समझौते से संबंधित एक सोशल पोस्ट को मंज़ूरी का आग्रह था.

Gaza Deal
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नोट पढ़ा. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 9:34 AM IST

3 Min Read
वॉशिंगटन: अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार (स्थानीय समय) को व्हइट हाउस के एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक हस्तलिखित नोट सौंपा. इसमें उनसे मध्य पूर्व समझौते से संबंधित एक सोशल पोस्ट को मंज़ूरी देने का आग्रह किया गया था.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, व्हॉइट हाउस की स्टेशनरी पर लिखे इस नोट में लिखा था, "आपको ट्रुथ सोशल पोस्ट को जल्द ही मंजूरी देनी होगी, ताकि आप पहले समझौते की घोषणा कर सकें." रुबियो, जो रूढ़िवादी प्रभावशाली लोगों के साथ ट्रंप की गोलमेज चर्चा का हिस्सा नहीं थे, कमरे में दाखिल हुए, उन्हें नोट दिया और फुसफुसाकर कुछ कहा.

मिस्र के रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए गाजा युद्ध विराम वार्ता का तीसरा दिन चल रहा था. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि वह इस सप्ताहांत मिस्र की यात्रा कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वार्ताकार गाजा समझौते के "बहुत करीब" हैं और "उन्हें बहुत जल्द मेरी जरूरत पड़ने वाली है."

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मैं मध्य पूर्व के लोगों के साथ मध्य पूर्व के लिए संभावित शांति समझौते पर बातचीत कर रहा था. 'मध्य पूर्व के लिए शांति'. यह एक खूबसूरत मुहावरा है... मैं इस हफ़्ते के अंत में, शायद रविवार को, वहां जा सकता हूं... बातचीत अच्छी चल रही है, हमास और कई देशों के साथ बातचीत चल रही है...

ऐसा पहले कभी नहीं हुआ... अगर ऐसा है, तो हम शायद रविवार को, शायद शनिवार को, या शायद शनिवार शाम से थोड़ा देर से निकलेंगे, लेकिन लगता है हमारा कार्यक्रम यही है." इस बीच, अल जजीरा के हवाले से, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में गाजा में इजराइली हमलों में कम से कम 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 61 अन्य घायल हुए हैं.

स्पेन में, संसद ने प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा इजराइल पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया. इसका उद्देश्य उनके द्वारा "गाजा में नरसंहार" कहे जाने वाले आंदोलन को समाप्त करना है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेनिश सांसदों ने इजराइल को हथियारों, रक्षा उपकरणों या तकनीकों के सभी व्यापार को समाप्त करने वाला एक कानून पारित किया है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पिछले दो वर्षों में गाजा में लगभग 42,000 फिलिस्तीनियों को गंभीर, संभवतः जीवन बदल देने वाली चोटें आई हैं.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, "घायलों में से हर चौथा बच्चा है, और 5,000 से ज़्यादा अंग-विच्छेदन दर्ज किए गए हैं." अक्टूबर 2023 से, इजराइल-गाजा संघर्ष में कम से कम 67,183 लोग मारे गए हैं और 169,841 घायल हुए हैं. माना जाता है कि हजारों लोग नष्ट हुई इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं. 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों में इजराइल में कुल 1,139 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोगों को बंदी बना लिया गया था.

ये भी पढ़ें - गाजा में अमन-चैन होगा, जल्द रिहा होंगे सभी बंधक, गाजा पीस प्लान पर ट्रंप का ऐलान

