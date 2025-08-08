Essay Contest 2025

भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में अमेरिका सीधे तौर पर हुआ शामिल: अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो - US ON INDIA PAK CONFLICT

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने दावा किया कि, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (AFP)
Published : August 8, 2025 at 1:27 PM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावा किया कि जब भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल हुआ. उन्होंने कहा कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच शांति स्थापित कराने में सफल रहे.

ट्रंप ने 10 मई के बाद से कई बार अपने इस दावे को दोहराया है कि उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में मदद की और दोनों देशों से कहा कि यदि वे संघर्ष रोक दें तो अमेरिका उनके साथ बहुत सारा व्यापार करेगा.

वहीं भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी. रुबियो ने गुरुवार को 'ईडब्ल्यूटीएन' के 'द वर्ल्ड ओवर' कार्यक्रम के लिए दिए एक साक्षात्कार में कहा कि ट्रंप शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं और वह 'शांति के राष्ट्रपति' हैं.

उन्होंने कहा...और इसलिए हमने देखा कि जब भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो हम सीधे तौर पर इसमें शामिल हुए और राष्ट्रपति (ट्रंप) शांति स्थापित कराने में सक्षम रहे."

रुबियो ने कंबोडिया एवं थाईलैंड, अजरबैजान एवं आर्मीनिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एवं रवांडा के बीच संघर्ष समेत अन्य संघर्षों का भी जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप ने उन्हें भी सुलझाने में मदद की. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें इन पहलों पर गर्व है. उन्होंने कहा, "हम युद्धों को रोकने और समाप्त करने में काफी समय समर्पित करते हैं."

बताते चले कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 18 जून को दोपहर के लंच पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी. वहीं, इन सबके बीच ताजा घटनाक्रम में ट्रंप के टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है. भारत भी इससे अछूता नहीं है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ शुल्क का मुद्दा हल होने तक उसके साथ व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार किया है. ट्रंप से बृहस्पतिवार को ओवल कार्यालय में पूछा गया था कि क्या उन्हें भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा करने के बाद व्यापार वार्ता आगे बढ़ने की उम्मीद है, इस पर उन्होंने कहा कि, तब तक नहीं जबतक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता.

पिछले सप्ताह, ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया. इसके साथ ही कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है. अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 21 दिनों बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा.

INDIA PAKISTAN CONFLICT

