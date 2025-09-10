ETV Bharat / international

US हायर बिल क्या है और भारत की IT कंपनियों पर क्या होगा इसका प्रभाव? जानें

वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट (HIRE) एक्ट नामक एक नया विधेयक पेश किया है. ओहायो के सीनेटर बर्नी मोरेनो द्वारा पेश किए गए इस बिल का उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों के आउटसोर्सिंग पर अंकुश लगाना है.अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो इससे विदेशी कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान पर 25 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी.

इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे भुगतानों पर टैक्स कटौती पर प्रतिबंध लगाना और एकत्रित धनराशि को अमेरिका में वर्कर्स रीट्रेनिंग के लिए डोमेस्टिक वर्क फंड में जमा करना है. इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई कंपनी किसी विदेशी कंपनी को उन सेवाओं के लिए पेमेंट करती है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में होता है तो उस कंपनी को 25 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

HIRE अधिनियम में क्या हैं प्रस्ताव?

HIRE एक्ट का लक्ष्य कंपनियों को विदेश में काम भेजने से हतोत्साहित करके अमेरिका में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है. इसके तहत कंपनियों को अमेरिका में उपभोग की गई सेवाओं के लिए विदेशी कर्मचारियों को भेजे गए धन पर 25 प्रतिशत आउटसोर्सिंग टैक्स देना होगा.

बिल के मुताबिक इस टैक्स से प्राप्त राजस्व से अमेरिकी वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रमों को फंड जिया जाएगा. इसमें कहा गया है कि कंपनियां इन आउटसोर्सिंग भुगतानों को टैक्स डिडेक्टेबल व्यय के रूप में दावा नहीं कर सकते.

इस प्रक्रिया में आगे क्या होगा?

चूंकि यह विधेयक एक नया टैक्स पेश करता है, इसलिए इसे कानून बनने से पहले प्रतिनिधि सभा में भी पेश किया जाएगा. उसके बाद इसे सीनेट की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी. इस संबंध में सीनेटर मोरेनो ने मीडिया से कहा, "हमें पता चल जाएगा कि कौन से रिपब्लिकन इसके पक्ष में हैं और कौन नहीं और हम डेमोक्रेट्स को वोट देने के लिए कहेंगे." उन्होंने आगे कहा कि उनकी योजना अगले हफ़्ते इस विधेयक को सदन में पेश करने की है.