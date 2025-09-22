ETV Bharat / international

क्या है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसको एक साल बढ़ाने को तैयार हुआ रूस?

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी(New Start) को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार हैं, बशर्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा करने पर सहमत हों. 2010 में साइन की गई यह संधि दोनों परमाणु शक्तियों के बीच शेष बचा अंतिम शस्त्र नियंत्रण समझौता है.

यह संधि तैनात स्ट्रेटेजिक वॉरहेड, उन्हें ले जाने में सक्षम मिसाइलों और बमवर्षकों की संख्या को सीमित करता है. यह समझौता 5 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाला है. रूस की सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करते हुए, पुतिन ने कहा कि विस्तार वैश्विक अप्रसार के हितों की पूर्ति करेगा और संभावित उत्तराधिकारी समझौते पर वाशिंगटन के साथ बातचीत का द्वार खोलेगा.

संख्यात्मक सीमाओं का पालन जारी रखने को तैयार

पुतिन ने कहा, "रूस 5 फरवरी 2026 के बाद एक साल तक न्यू स्टार्ट संधि के तहत केंद्रीय संख्यात्मक सीमाओं का पालन जारी रखने के लिए तैयार है." उन्होंने आगे कहा, "इसके बाद स्थिति के विश्लेषण के आधार पर हम इन स्वैच्छिक स्व-लगाए गए प्रतिबंधों को जारी रखने के बारे में निर्णय लेंगे. हमारा मानना ​​है कि यह उपाय तभी व्यवहार्य होगा जब संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसी तरह कार्य करेगा और ऐसे कदम नहीं उठाएगा जो डेटेरेंस कैपेबलिटी के मौजूदा संतुलन को कमजोर या उल्लंघन करते हों."

वॉरहेड्स, मिसाइलों और बमवर्षकों की सीमाएं

न्यू स्टार्ट संधि पर 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार इस संधि के तहत प्रत्येक देश 1,550 से अधिक परमाणु हथियार, 700 मिसाइलों और बमवर्षकों की तैनाती नहीं कर सकता.

इस संधि में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्थल निरीक्षण के प्रावधान शामिल थे. हालांकि, ये निरीक्षण 2020 के बाद से नहीं हुए हैं. फरवरी 2023 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसमें अपनी भागीदारी निलंबित कर दी.