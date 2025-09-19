अरब नाटो (ARAB NATO) को लेकर दुनियाभर में क्यों मचा है शोर, जानें
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की तर्ज पर एक अखिल मध्य पूर्व सैन्य संगठन और एक अरब एकीकृत सेना की स्थापना की संभावना उभरी है.
September 19, 2025
September 19, 2025
हैदराबाद: कतर पर इजराइल के जबरदस्त हमलों के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई. अरब देशों की इस इमरजेंसी बैठक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की सहित 60 मुस्लिम देश शामिल हुए. इस आपात बैठक के बाद सभी देशों ने इजराइल की जोरदार निंदा की. इसके साथ इस बैठक में एक अहम मसले पर चर्चा हुई. वो मुद्दा था अरब नाटो (ARAB NATO).
अरब नाटो: कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हवाई हमले के बाद, नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) की तर्ज पर एक अखिल मध्य पूर्व सैन्य संगठन और एक अरब एकीकृत सेना की स्थापना की संभावना उभरी है. दोहा में इजराइली हमला एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है.
अरब नाटो की स्थापना का नेतृत्व कौन कर रहा है: हिज़्बुल्लाह से संबद्ध लेबनानी अखबार अल-अखबार ने बताया कि मिस्र, नाटो की तर्ज़ पर एक संयुक्त अरब बल के विचार के इर्द-गिर्द अरब देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, जो हमले के शिकार किसी भी अरब देश की रक्षा करने में सक्षम होगा.
अरब नाटो कैसा दिख सकता है: लंदन स्थित अल-कुद्स अल-अरबी ने बताया कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी एक त्वरित प्रतिक्रिया बल के लिए अरब समर्थन जुटाने पर काम कर रहे हैं, जिसे हमले के शिकार किसी भी अरब देश की रक्षा के लिए तैनात किया जा सके, और कहा कि शिखर सम्मेलन से पहले हाल ही में राजनयिक संपर्कों में यह प्रस्ताव रखा गया है. यह बल "सुरक्षा खतरों और आतंकवाद या अरब जगत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति से निपटेगा."
मिस्र की नई योजना प्रस्तावित करती है: ऐसा समझा जाता है कि मिस्र अब काहिरा को बल का मुख्यालय बनाने के लिए दबाव बना रहा है. मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेना का दावा करने वाला मिस्र यह भी चाहता है कि कमांडर का पद अरब लीग के 22 सदस्यों के बीच बारी-बारी से रहे, जिसमें पहला कार्यकाल एक मिस्री का हो. एक नागरिक महासचिव के रूप में कार्य करेगा.
सूत्रों ने बताया कि यह बल नौसेना, वायु और थल इकाइयों से बना होगा. इसमें कमांडो और आतंकवाद-रोधी रणनीति में प्रशिक्षित अनिर्दिष्ट संख्या में विशिष्ट सैनिक होंगे. यह बल अरब देशों में शांति स्थापना मिशन भी चलाएगा.
समग्र कमांडर के अलावा, बल में भाग लेने वाले देशों में से किसी एक से चुना गया एक चीफ ऑफ स्टाफ भी होगा. एक योजना परिषद भी होगी, जो प्रशिक्षण, रसद और हथियार प्रणालियों के समन्वय का ध्यान रखेगी.
बल के लिए योगदान का आकार एक देश से दूसरे देश में उसकी सेना के आकार और उसकी क्षमताओं के आधार पर भिन्न होगा.
युद्ध या शांति अभियानों में बल प्रयोग के लिए संबंधित राष्ट्र द्वारा औपचारिक अनुरोध की आवश्यकता होगी तथा सभी भागीदार राष्ट्रों के साथ परामर्श के बाद कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
अरब जगत में सैन्य गठबंधन के प्रारंभिक प्रयास:
1950: अरब देशों द्वारा रक्षा के लिए मिलकर काम करने का विचार नया नहीं है. 1950 के दशक में, अरब लीग ने संयुक्त रक्षा परिषद का गठन किया, लेकिन सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण परिषद विफल हो गई. 1950 के अरब संयुक्त सुरक्षा समझौते ने सामूहिक रक्षा की प्रारंभिक नींव रखी, लेकिन यह काफी हद तक प्रतीकात्मक ही रहा.
1960: 1960 के दशक में, अरब लीग की संयुक्त अरब कमान ने समन्वय का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बोझ तले जल्द ही ध्वस्त हो गई.
2013: 2013 में, सऊदी अरब ने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सैन्य बलों के लिए नाटो जैसी एकीकृत कमान संरचना पर जोर दिया, जिसमें 1,00,000 सैनिक शामिल थे.
2014: इसके बाद, सऊदी अरब ने 2014 में एक साझा पुलिस संरचना (जिसे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC-Pol) कहा जाता है) और एक साझा नौसेना बल शुरू करने का प्रस्ताव रखा.
2015: सऊदी अरब और मिस्र ने आतंकवाद-रोधी उद्देश्यों के लिए अरब लीग के भीतर नाटो-प्रकार की एक संरचना स्थापित करने का प्रयास किया. इसमें 40,000 सैनिकों की एक सेना और अपनी स्वयं की कमान संरचना होनी थी. आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों के रुख इतने एकमत थे कि राष्ट्रपति सिसी ने खाड़ी देशों की सुरक्षा को मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बताया. लेकिन यह परियोजना विफल रही.
2015: 2015 में, मिस्र ने यमन और लीबिया में समस्याओं से निपटने के लिए एक संयुक्त अरब सैन्य बल बनाने का सुझाव दिया. कई देशों ने कहा कि वे इसका समर्थन करेंगे, लेकिन इस योजना का नेतृत्व कौन करेगा और इसके लिए धन कैसे जुटाया जाएगा, इस पर बहस के कारण यह योजना रुक गई.
दिसंबर 2015: 15 दिसंबर, 2015 को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ 34 देशों के एक इस्लामी गठबंधन के गठन की घोषणा की.
2017: मई 2017 में रियाद में आयोजित अरब-अमेरिकी इस्लामिक शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी आक्रामकता का मुकाबला करने और उग्रवाद से लड़ने के लिए एक अरब सुन्नी गठबंधन बनाने के विचार का समर्थन किया। इस गठबंधन में, जैसा कि अपेक्षित था, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र और अन्य सुन्नी देश शामिल हो सकते हैं.
अरब नाटो का संभावित उदय और भारत पर इसके प्रभाव: भारत के लिए, पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक "अरब-इस्लामिक नाटो" का उदय चिंता का विषय हो सकता है. इस्लामाबाद लंबे समय से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करता रहा है, और अंकारा ने लगातार अपने रुख का समर्थन किया है. मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरण और कर्मी प्रदान किए थे.
नाटो-शैली का एक सुरक्षा समझौता, जिसमें एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमले के रूप में माना जाता है, पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर सकता है और उसे भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक और मंच प्रदान कर सकता है. ऐसे ढांचे के भीतर कश्मीर पर भारत के रुख को खुले तौर पर चुनौती देने वाले दो देशों की उपस्थिति क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है.
