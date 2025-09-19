ETV Bharat / international

अरब नाटो (ARAB NATO) को लेकर दुनियाभर में क्यों मचा है शोर, जानें

कतर पर इजराइल के हमले के बाद मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग. ( साभार- सोशल साइट एक्स )

हैदराबाद: कतर पर इजराइल के जबरदस्त हमलों के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई. अरब देशों की इस इमरजेंसी बैठक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की सहित 60 मुस्लिम देश शामिल हुए. इस आपात बैठक के बाद सभी देशों ने इजराइल की जोरदार निंदा की. इसके साथ इस बैठक में एक अहम मसले पर चर्चा हुई. वो मुद्दा था अरब नाटो (ARAB NATO).

अरब नाटो: कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हवाई हमले के बाद, नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) की तर्ज पर एक अखिल मध्य पूर्व सैन्य संगठन और एक अरब एकीकृत सेना की स्थापना की संभावना उभरी है. दोहा में इजराइली हमला एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है.

अरब नाटो की स्थापना का नेतृत्व कौन कर रहा है: हिज़्बुल्लाह से संबद्ध लेबनानी अखबार अल-अखबार ने बताया कि मिस्र, नाटो की तर्ज़ पर एक संयुक्त अरब बल के विचार के इर्द-गिर्द अरब देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, जो हमले के शिकार किसी भी अरब देश की रक्षा करने में सक्षम होगा.

अरब नाटो कैसा दिख सकता है: लंदन स्थित अल-कुद्स अल-अरबी ने बताया कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी एक त्वरित प्रतिक्रिया बल के लिए अरब समर्थन जुटाने पर काम कर रहे हैं, जिसे हमले के शिकार किसी भी अरब देश की रक्षा के लिए तैनात किया जा सके, और कहा कि शिखर सम्मेलन से पहले हाल ही में राजनयिक संपर्कों में यह प्रस्ताव रखा गया है. यह बल "सुरक्षा खतरों और आतंकवाद या अरब जगत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति से निपटेगा."

मिस्र की नई योजना प्रस्तावित करती है: ऐसा समझा जाता है कि मिस्र अब काहिरा को बल का मुख्यालय बनाने के लिए दबाव बना रहा है. मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेना का दावा करने वाला मिस्र यह भी चाहता है कि कमांडर का पद अरब लीग के 22 सदस्यों के बीच बारी-बारी से रहे, जिसमें पहला कार्यकाल एक मिस्री का हो. एक नागरिक महासचिव के रूप में कार्य करेगा.

सूत्रों ने बताया कि यह बल नौसेना, वायु और थल इकाइयों से बना होगा. इसमें कमांडो और आतंकवाद-रोधी रणनीति में प्रशिक्षित अनिर्दिष्ट संख्या में विशिष्ट सैनिक होंगे. यह बल अरब देशों में शांति स्थापना मिशन भी चलाएगा.

समग्र कमांडर के अलावा, बल में भाग लेने वाले देशों में से किसी एक से चुना गया एक चीफ ऑफ स्टाफ भी होगा. एक योजना परिषद भी होगी, जो प्रशिक्षण, रसद और हथियार प्रणालियों के समन्वय का ध्यान रखेगी.

बल के लिए योगदान का आकार एक देश से दूसरे देश में उसकी सेना के आकार और उसकी क्षमताओं के आधार पर भिन्न होगा.

युद्ध या शांति अभियानों में बल प्रयोग के लिए संबंधित राष्ट्र द्वारा औपचारिक अनुरोध की आवश्यकता होगी तथा सभी भागीदार राष्ट्रों के साथ परामर्श के बाद कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ की मंजूरी की आवश्यकता होगी.

अरब जगत में सैन्य गठबंधन के प्रारंभिक प्रयास:

1950: अरब देशों द्वारा रक्षा के लिए मिलकर काम करने का विचार नया नहीं है. 1950 के दशक में, अरब लीग ने संयुक्त रक्षा परिषद का गठन किया, लेकिन सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण परिषद विफल हो गई. 1950 के अरब संयुक्त सुरक्षा समझौते ने सामूहिक रक्षा की प्रारंभिक नींव रखी, लेकिन यह काफी हद तक प्रतीकात्मक ही रहा.