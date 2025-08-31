बीजिंग: तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन पहुंचे.शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की चीन द्वारा सफलतापूर्वक अध्यक्षता के लिए पर प्रधाममंत्री राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई दी और बहुपक्षीय मंच के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में बीजिंग के नेतृत्व की सराहना की.

उन्होंने रविवार को चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

बैठक में शामिल होने वाले देश

बता दें कि भारत के अलावा, बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इसमें शामिल होंगे. इसके अलावा, कई डायलोग पार्टनक और ओब्जर्वर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं.

मीजियांग कन्वेंशन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर में आयोजन

एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त की शाम तियानजिन के मीजियांग कन्वेंशन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर में शुरू होगा. चाइना एग्जीबिशन डॉट कॉम के मुताबिक मीजियांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर (MJCEC) का संचालन तियानजिन बिंटेंग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो मीजियांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर का एकमात्र अधिकृत प्रबंधक भी है.

तियानजिन का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर

यह तियानजिन टेडा कंस्ट्रक्शन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के फुल इंवेस्टेमेंट वाली सहायक कंपनी है. MJCEC शीकिंग जिले के बाहरी रिंग और फ्रेंडशिप साउथ रोड के चौराहे पर स्थित है. इसके अलावा, यह आकार की दृष्टि से तियानजिन का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसका भूमि क्षेत्रफल 356200 वर्ग मीटर और फर्श क्षेत्रफल 100,000 वर्ग मीटर है.

कंन्वेंशन सेंटर में छह इंटरनल हॉल

इस कंन्वेंशन सेंटर में छह इंटरनल हॉल हैं, जिनका एग्जीबिशन एरिया 50,000 वर्ग मीटर है और इसमें एक साथ 2600 अंतरराष्ट्रीय स्टेंडर्ड के बूथ लगाए जा सकते हैं. इसके अलावा, इसका बाहरी एग्जीबिशन एरिया 39,000 वर्ग मीटर है, जो बड़े और मध्यम आकार के अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिशन की जरूरतों को पूरा कर सकता है.

MJCEC में 23 मीटिंग रूम

MJCEC में 23 मीटिंग रूम हैं, जिनका बैठक क्षेत्र 7,000 वर्ग मीटर है और इनमें ऑडियो, लाइटिंग, वीडियो, इंटरप्रेशन, प्रोजेक्शन और स्पीकिंग सिस्टम सहित कई प्रोफेशनल्स अप्लायंस लगे हैं, जो सम्मेलन, अकादमिक रिपोर्ट और परफोर्मेंस जैसी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.

इसके अलावा 2000 लोगों की क्षमता वाला यह बैंक्वेट हॉल टॉप -ग्रेड वीडियो, प्रोफेशनल स्टेज लाइटिंग सिस्टम, ऑडियो सिस्टम और अन्य इक्विपमेंट से लैस है, जो हाई-क्वालिटी कॉकटेल पार्टी, बुफे पार्टी, बड़े पैमाने की शाम की पार्टी, विभिन्न समारोहों और बड़े आकार की शादी की पार्टियों की जरूरतों को पूरा कर सकता है.

एमजेसीईसी एक मॉर्डन और इंटेलिजेंस एग्जीबिशन वेन्यु है, जहां एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस, कैटरिंग और मनोरंजन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं.

