गाजा का क्या है इतिहास? जिस पर ट्रंप चाहते हैं कब्जा, सदियों पुरानी है इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष की कहानी - US TAKE OVER GAZA STRIP

इजरायली हवाई हमलों में नष्ट हुई इमारत से घायल को ले जाता व्यक्ति. (File Photo) ( IANS )

Published : Feb 5, 2025, 5:28 PM IST

हैदराबादः इजरायल पर हमास के हमले के बाद 8 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन और इजरायल के बीच युद्ध शुरू हो गया. अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद 24 नवंबर 2023 को अस्थायी युद्धविराम की घोषणा हुई, जिसके तहत कुछ बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता पहुंचाने पर सहमति बनी, लेकिन यह संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ. उसके बाद इजराइल और हमास ने 15 जनवरी 2025 को युद्ध विराम समझौते के पहले मसौदे पर सहमति जताई. संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जाता है. गाज़ा पर कब्ज़ा करेगा अमेरिकाः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बुधवार 5 फरवरी को मुलाकात की. इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने गाजा पट्टी को कब्जे में लेने की बात कहकर सनसनी फैला दी. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को कब्जे में लेकर इसका विकास करेगा. यहां दूसरे देश के लोग भी आकर रह सकेंगे. नेतन्याहू ने ट्रंप की बात का समर्थन किया. ट्रंप की इस घोषणा के बाद इजरायल और फिलिस्तीन विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया. यहां हम इजरायल और फिलिस्तीन विवाद के बारे में विस्तार से जानते हैं. कहां से शुरू हुआ विवादः इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का इतिहास काफी पुराना है. प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुमत रहते थे. 20वीं सदी में यूरोप में उत्पीड़न के बाद भाग रहे यहूदी उस भूमि पर यहूदी राज्य स्थापित करना चाहते थे जिसे वे अपनी पवित्र भूमि मानते थे. उस समय अरब ने इसका विरोध किया और कहा कि यह भूमि उनकी है. उस समय इस भूमि को फिलिस्तीन कहा जाता था. इज़राइल के गठन की नींवः 2 नवंबर, 1917 को ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने ब्रिटिश यहूदी समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति लियोनेल वाल्टर रोथ्सचाइल्ड को पत्र लिखा. इसने ब्रिटिश सरकार को “फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना” और “इस उद्देश्य की प्राप्ति” को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया. इस पत्र को बाल्फोर घोषणा के रूप में जाना जाता है. इसका फिलिस्तीन पर एक गंभीर प्रभाव पड़ा जो आज भी महसूस किया जाता है. विडंबना यह थी कि ब्रिटेन ने ज़ायोनी आंदोलन को एक ऐसे देश का वादा किया था जहां फ़िलिस्तीनी अरब मूल निवासी 90 प्रतिशत से अधिक आबादी थे. ब्रिटिश शासनादेश और जनसांख्यिकी में बदलाव: 1923 में एक ब्रिटिश शासनादेश बनाया गया और 1948 तक चला. उस अवधि के दौरान, अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर यहूदियों के प्रवास को सुविधाजनक बनाया. कई नए निवासी यूरोप में नाज़ीवाद से भाग रहे थे और उन्हें विरोध और हड़तालों का भी सामना करना पड़ा. फिलिस्तीनी लोग अपने देश की बदलती जनसांख्यिकी और ब्रिटिश द्वारा उनकी भूमि जब्त कर उसे यहूदी प्रवासियों को सौंपे जाने से चिंतित थे. हवाई हमले के दौरान नष्ट हुई इमारत. (File Photo) (IANS) 1930 के दशक की प्रमुख घटनाएंः बढ़ते तनाव के कारण अंततः अरब विद्रोह हुआ, जो 1936 से 1939 तक चला.

अप्रैल 1936 में, नवगठित अरब राष्ट्रीय समिति ने यहूदी उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया.

छह महीने की हड़ताल को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया

विद्रोह का दूसरा चरण 1937 के अंत में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व फिलिस्तीनी किसान प्रतिरोध आंदोलन ने किया

ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवाद को निशाना बनाया.

1939 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में 30,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था.

गांवों पर हवाई बमबारी की, कर्फ्यू लगाया और घरों को ध्वस्त किया गया

विद्रोह के उन तीन वर्षों में 5,000 फिलिस्तीनी मारे गये, 15 से 20 हजार घायल हुए और 5,600 को कैद कर लिया गया. संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजनाः 1947 तक, यहूदी आबादी फिलिस्तीन के 33 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, लेकिन उनके पास केवल 6 प्रतिशत भूमि थी. संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 को अपनाया, जिसमें फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का आह्वान किया गया. फिलिस्तीनियों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें फिलिस्तीन का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा यहूदी राज्य को आवंटित किया गया था, जिसमें अधिकांश उपजाऊ तटीय क्षेत्र शामिल थे. उस समय, फिलिस्तीनियों के पास अविभाजित फिलिस्तीन का 94 प्रतिशत हिस्सा था और वे इसकी 67 प्रतिशत आबादी के मालिक थे. हवाई हमले के दौरान नष्ट हुई इमारत. (File Photo) (IANS) 1948 में फिलिस्तीनियों का जातीय सफायाः 14 मई, 1948 को ब्रिटिश शासनादेश समाप्त होने से पहले ही, ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों ने ज़ायोनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए फ़िलिस्तीनी शहरों और गांवों को नष्ट करने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिया.

अप्रैल 1948 में, यरूशलेम के बाहरी इलाके में डेयर यासीन गांव में 100 से अधिक फिलिस्तीनी पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए.

1947 से 1949 तक, 500 से अधिक फ़िलिस्तीनी गांवों, कस्बों और शहरों को नष्ट कर दिया गया, जिसे फ़िलिस्तीनी 'नकबा' या अरबी में 'आपदा' कहते हैं.

अनुमान है कि दर्जनों नरसंहारों सहित 15 हजार से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए.

ज़ायोनी आंदोलन ने फ़िलिस्तीन के 78 प्रतिशत हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया.

शेष 22 प्रतिशत को अब कब्जे वाले पश्चिमी तट और घेरे हुए गाजा पट्टी में विभाजित किया गया.

अनुमानतः 750,000 फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया.

आज उनके वंशज फिलिस्तीन और पड़ोसी देशों लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र में शरणार्थियों के रूप में रहते हैं.

14 मई, 1948 को, इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की.

अगले दिन, पहला अरब-इज़रायली युद्ध शुरू हुआ

जनवरी 1949 में इजराइल और मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के बीच युद्धविराम के बाद लड़ाई समाप्त हो गई.

दिसंबर 1948 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 194 पारित किया, जिसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए वापसी के अधिकार की बात कही. 'नकबा' के बाद के वर्ष में क्या हुआः नए बने इजरायल राज्य में कम से कम 150,000 फिलिस्तीनी रह गए और लगभग 20 साल तक सैन्य कब्जे में रहे. उसके बाद उन्हें इजरायल की नागरिकता दे दी गई. मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया और 1950 में जॉर्डन ने पश्चिमी तट पर अपना प्रशासनिक शासन शुरू कर दिया. 1964 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) का गठन हुआ और एक साल बाद फतह राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई. हवाई हमले के दौरान नष्ट हुई इमारत. (File Photo) (IANS) 1967 में छह दिन तक चला युद्धः 5 जून, 1967 को इज़राइल ने अरब सेनाओं के गठबंधन के खिलाफ छह दिवसीय युद्ध के दौरान गाजा पट्टी, पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम, सीरियाई गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप सहित ऐतिहासिक फिलिस्तीन के बाकी हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया. कुछ फिलिस्तीनियों के लिए, यह एक दूसरे जबरन विस्थापन या नक्सा का कारण बना, जिसका अरबी में अर्थ है 'झटका'. म्यूनिख ओलंपिक हमला: 1972 के म्यूनिख ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, ब्लैक सितंबर समूह के फिलिस्तीनी चरमपंथियों के एक समूह ने ओलंपिक विलेज छात्रावास पर हमला किया, जहां इजरायली एथलीट रहते थे. उन्होंने दो एथलीटों को मार डाला और नौ अन्य को बंधक बना लिया, जिनमें से सभी को जल्द ही मार दिया गया.

योम किप्पुर युद्धः एक और अरब-इजरायल युद्ध, जिसे योम किप्पुर युद्ध, रमजान युद्ध और अक्टूबर युद्ध के नाम से जाना जाता है, तब लड़ा जाता है जब मिस्र और सीरिया इजरायल के कब्जे वाले सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स को वापस लेने का प्रयास करते हैं. शीत युद्ध के तनाव तब बढ़ जाते हैं तब सोवियत संघ मिस्र और सीरिया की सहायता करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल की सहायता करता है. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने इजरायल का समर्थन करने वाले देशों पर तेल प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया. संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बातचीत के बाद लड़ाई समाप्त हो जाती है. कैंप डेविड समझौतेः 1 सितंबर, 1978 को इजराइल और मिस्र ने कैंप डेविड समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच शांति संधि के लिए आधार स्थापित करता है. समझौते में इजराइल और मिस्र की सरकारों के साथ-साथ अन्य पक्षों को पश्चिमी तट और गाजा पट्टी के निपटान के लिए बातचीत करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया गया. 26 मार्च 1979, इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप से वापसी की- मिस्र और इजराइल ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जो इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों में से एक के बीच पहली संधि थी. हवाई हमले के दौरान नष्ट हुई इमारत. (File Photo) (IANS) हमास का गठन हुआः 1987 में पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह की शुरुआत में हमास का गठन हुआ. दो साल बाद, 1989 में हमास ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर अपना पहला हमला किया, जिसमें दो इजरायली सैनिकों का अपहरण और हत्या शामिल थी. इंतिफादा की विशेषता लोकप्रिय लामबंदी, सामूहिक विरोध, सविनय अवज्ञा, सुव्यवस्थित हड़ताल और सांप्रदायिक सहकारी समितियां थीं. पहला फिलिस्तीनी इंतिफादाः दिसंबर 1987 में गाजा पट्टी में विद्रोह भड़क उठा, जब चार फिलिस्तीनी मारे गए. एक इजरायली ट्रक फिलिस्तीनी श्रमिकों को ले जा रही दो वैन से टकरा गया. युवा फिलिस्तीनियों द्वारा इजरायली सेना के टैंकों और सैनिकों पर पत्थर फेंकने के साथ विरोध प्रदर्शन तेजी से पश्चिमी तट तक फैल गया. इसने हमास आंदोलन की स्थापना की, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा थी, जो इजरायली कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में लगी हुई थी. पीएलओ का एकमात्र प्रतिनिधिः 1988 में, अरब लीग ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी. इजरायली मानवाधिकार संगठन बी'सेलम के अनुसार, इंतिफादा के दौरान इजरायली सेना द्वारा 1,070 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, जिनमें 237 बच्चे शामिल थे. 175,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया. इंतिफादा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष का समाधान खोजने के लिए भी प्रेरित किया. मैड्रिड शांति सम्मेलनः 30 अक्टूबर, 1991 को मैड्रिड शांति सम्मेलन शुरू हुआ. जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया. इन पक्षों के बीच पहली वार्ता में इजरायल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीनी और सीरियाई प्रतिनिधि शामिल हुए. वार्ता इजरायल और उसके पड़ोसियों के बीच द्विपक्षीय ट्रैक पर आगे बढ़ती है. लेबनानी सीरियाई प्रतिनिधिमंडल में शामिल होते हैं. जॉर्डन की टीम में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि शामिल होते हैं. एक बहुपक्षीय ट्रैक में व्यापक अरब दुनिया शामिल होती है. वार्ता दो साल तक चलती है लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती. गाजा पट्टी के शहर राफा में एक फिलिस्तीनी किसान अपने खेत में अंगूर की फसल काट रहा. (File Photo) (IANS) फिलिस्तीनी प्राधिकरण1993: हिंसा के वर्षों के बाद, इज़रायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से पहला ओस्लो समझौता हस्ताक्षरित किया गया. हमास शांति प्रक्रिया का विरोध करता है, और इज़रायल में बस बम विस्फोटों और बंदूक हमलों के साथ इसे पटरी से उतारना चाहता है. 1993 में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के गठन के साथ इंतिफ़ादा समाप्त हो गया. एक अंतरिम सरकार जिसे कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में सीमित स्वशासन दिया गया. गाजा-जेरिको समझौताः 4 मई, 1994 को इजरायल और फिलिस्तीनियों ने गाजा-जेरिको समझौते पर हस्ताक्षर किए. जिससे ओस्लो समझौते का क्रियान्वयन शुरू हुआ. इस समझौते में गाजा और पश्चिमी तट के एक शहर जेरिको से इजरायली सेना की वापसी और इजरायली प्रशासन से नवगठित फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अधिकार हस्तांतरित करने का प्रावधान है. 1995 में, इजरायल ने गाजा पट्टी के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉनिक बाड़ और कंक्रीट की दीवार बनाई, जिससे विभाजित फिलिस्तीनी क्षेत्रों के बीच संपर्क टूट गया. प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन की हत्याः 4 नवंबर 1995 को इजराइल के पांचवें प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन की यहूदी चरमपंथी ने गोली मारकर हत्या कर दी. जिसका उद्देश्य फ़िलिस्तीनियों के साथ शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना था. राबिन तेल अवीव में 100,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाली एक शांति रैली से निकल रहे थे. 20 वर्षीय यिगाल आमिर नामक हमलावर ने धार्मिक आधार पर ओस्लो समझौते का विरोध किया था, उसने पुलिस को बताया था कि उसने पवित्र भूमि को फ़िलिस्तीनियों को सौंपे जाने से रोकने के लिए यह हत्या की. दूसरा इंतिफादा 28 सितंबर, 2000 को शुरू हुआः लिकुड विपक्षी नेता एरियल शेरोन ने यरुशलम के पुराने शहर में और उसके आसपास हजारों सुरक्षा बलों के साथ अल-अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया.

फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली बलों के बीच दो दिनों में हुई झड़पों में पांच फिलिस्तीनी मारे गए और 200 घायल हो गए.

इस घटना ने व्यापक सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया. इंतिफादा के दौरान, इजरायल ने फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया.

इजरायल ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया और एक अलगाव दीवार का निर्माण शुरू कर दिया

बड़े पैमाने पर बस्तियों के निर्माण के साथ-साथ फिलिस्तीनी आजीविका और समुदायों को नष्ट कर दिया. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियां अवैधः पिछले कुछ वर्षों में, सैकड़ों हजारों यहूदी बसने वाले चोरी की गई फिलिस्तीनी भूमि पर बनी कॉलोनियों में चले गए. फिलिस्तीनियों के लिए जगह कम होती जा रही है क्योंकि केवल बसने वालों के लिए बनी सड़कें और बुनियादी ढांचा कब्जे वाले पश्चिमी तट को काट रहा है. जब ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय पूर्वी यरुशलम सहित पश्चिमी तट पर सिर्फ़ 110,000 से ज़्यादा यहूदी रहते थे. आज, यह आंकड़ा 700,000 से ज़्यादा है जो फिलिस्तीनियों से छीनी गई 100,000 हेक्टेयर (390 वर्ग मील) से ज़्यादा ज़मीन पर रह रहे हैं. फतह और हमास का विभाजनः पीएलओ नेता यासर अराफात की 2004 में मौत हो गई और दूसरा इंतिफादा 2005 में समाप्त हो गया.

गाजा पट्टी में इजरायली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया, इजरायली सैनिक और 9,000 निवासियों ने एन्क्लेव छोड़ दिया.

2006 में, फिलिस्तीनियों ने पहली बार आम चुनाव में मतदान किया.

हमास ने बहुमत हासिल किया.

हालांकि, फतह-हमास गृहयुद्ध छिड़ गया जो महीनों तक चला

जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई.

हमास ने फतह (फिलिस्तीनी प्राधिकरण की मुख्य पार्टी) को गाजा पट्टी से बाहर निकाल दिया

फतह ने पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया.

जून 2007 में, इजरायल ने हमास पर आतंकवाद का आरोप लगाते हुए गाजा पट्टी पर भूमि, वायु और नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी. गाजा पट्टी पर युद्धः इज़राइल ने गाजा पर चार बार सैन्य हमले किए. 2008, 2012, 2014 और 2021 में. हज़ारों फ़िलिस्तीनी मारे गए. जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं और हज़ारों घर, स्कूल और दफ़्तर की इमारतें नष्ट हो गई. हमास के सैन्य प्रमुख को मार डाला: इज़राइल ने हमास के सैन्य प्रमुख अहमद जबारी को मार डाला. जिसके बाद गाजा से रॉकेट दागे जाने और इज़राइली हवाई हमले तेज हो गये. कम से कम 150 फ़िलिस्तीनी और छह इज़राइली मारे गए. प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमालः 2008 के हमले में फॉस्फोरस गैस जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया गया था. 2014 में, 50 दिनों की अवधि में, इज़राइल ने 2,100 से अधिक फ़िलिस्तीनियों को मार डाला, जिनमें 1,462 नागरिक और लगभग 500 बच्चे शामिल थे. इस हमले के दौरान, जिसे इज़राइलियों द्वारा ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज कहा जाता था, लगभग 11,000 फ़िलिस्तीनी घायल हुए, 20,000 घर नष्ट हो गए. पांच लाख लोग विस्थापित हुए थे. दिसंबर 2017: अमेरिका ने यरुशलम को राजधानी के रूप में मान्यता दी. ट्रम्प प्रशासन ने यरुशलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और घोषणा की कि वह अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, जिससे फ़िलिस्तीनियों में आक्रोश फैल गया. 2018 में गाजा में विरोध प्रदर्शन: इज़राइल के साथ बाड़ के किनारे गाजा में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और गैसोलीन बम फेंके. इज़राइली सैनिकों ने कई महीनों में 170 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार डाला. नवंबर में, इज़राइल ने गाजा में एक गुप्त छापा मारा. कम से कम सात संदिग्ध फ़िलिस्तीनी आतंकवादी और एक वरिष्ठ इज़राइली सेना अधिकारी मारे गए. गाजा से, सैकड़ों रॉकेट इजराइल पर दागे गए. मई 2021 में अल-अक्सा मस्जिद पर छापाः यरुशलम में कई हफ़्तों तक चले तनाव के बाद इजराइली पुलिस ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अल-अक्सा मस्जिद पर छापा मारा. हमास ने शहर की ओर हज़ारों रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की. 2014 के बाद हुई सबसे भीषण लड़ाई में, गाजा में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए. इजराइल में कम से कम 10 लोग मारे गए. इजराइल में आतंकवादी हमलों की झड़ी: वर्ष 2022 में 22 मार्च से 8 अप्रैल के बीच इजराइलियों पर फिलिस्तीनियों द्वारा की गई हिंसा में 14 इजराइली मारे गए. जवाब में, इजराइल ने उग्रवादियों और कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसा. पश्चिमी तट पर “ब्रेक द वेव” सैन्य अभियान शुरू किया, जिसने 2022 को विशेष रूप से घातक वर्ष बना दिया. 146 फिलिस्तीनियों की हत्याः इज़रायली सेना ने 2022 में वेस्ट बैंक में 146 फिलिस्तीनियों को मार डाला. यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में रिकॉर्ड रखना शुरू करने के बाद से किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में मृत्यु का उच्चतम आंकड़ा है. इज़रायली विदेश मंत्रालय का कहना है कि फिलिस्तीनियों ने उस वर्ष 29 इज़रायलियों को मार डाला. 15 महीने का हमास और इजरायल संघर्षः 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ. गाजा में भारी तबाही हुई. हमास के हमले में कम से कम 1139 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया. गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय द्वारा संशोधित आंकड़ों के अनुसार, गाजा पर इजरायल के हमले में 61,700 लोग मारे गए हैं, क्योंकि लापता लोगों में से अधिकांश अब मृत मान लिए गए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि इस क्षेत्र में निर्माण में 15 साल तक का समय लगेगा. इसे भी पढ़ेंः ट्रंप का प्लान, गाजा पर कब्जा कर सुंदर शहर बनाएंगे जहां दुनिया के लोग रह सकेंगे

