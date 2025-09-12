ETV Bharat / international

क्या है डिस्कॉर्ड, जहां चुने जा रहे नेपाल के लिए अंतरिम सरकार के दावेदार? जानें

काठमांडू: नेपाल में 'Gen-Z' आंदोलन और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा देने के बाद अब हिमालयी देश में अंतरिम सरकार के गठन के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं. अंतरिम सरकार की प्रमुख के तौर पर सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है. इससे पहले काठमांडू के मेयर बालेन शाह रैपर बालेन शाह का नाम भी इस पद के लिए सामने आया था. हालांकि, उन्होंने भी कार्की का समर्थन किया है.

चूंकि 'Gen-Z' आंदोलन का न तो कोई चेहरा है और न ही कोई ग्रुप इसकी कियादत कर रहा है, जिससे कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में सवाल उठता है, जब आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है तो कि अंतरिम सरकार के दावेदारों के नाम सामने कैसे आ रहे हैं. इनका चुनाव और किस आधार पर कर रहा है.

वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र फुयाल कहते हैं कि 'Gen-Z' आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है. इसके चलते रातों-रात भी नए 'Gen-Z' ग्रुप बने. हालांकि, इन सभी लेकिन मकसद बदलाव और साफ नेतृत्व था." वही, नेपाल की सेना का कहना है कि सभी हिस्सेदारों से बात करके ही राउंड टेबल बैठक की जाएगी, उसके बाद ही आगे की रूप रेखा तैयार की जाएगी.

फुयाल ने बताया कि नेपाल का आर्मी हेडक्वार्टर से आंदोलनकारियों को कहा गया कि वे अपनी मांगों की लिस्ट छोटी करें, ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा हो सके. उन्होंने बताया की Gen-Z इस संबंध में डिस्कॉर्ड पर चर्चा कर रहे हैं.

डिस्कॉर्ड क्या है?

डिस्कॉर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां बड़े-बड़े ग्रुप एक साथ जुड़कर किसी भी मु्द्दे पर बातचीत कर सकते हैं, ऑनलाइन चैनल बन सकती और वोटिंग भी कर सकते हैं. फुयाल ने बताया कि अंतरिम सरकार की प्रमुख के नाम को चुनने के लिए डिस्कॉर्ड पर चर्चा हुई और कई नामों पर चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें सुशीला कार्की को सबसे ज्यादा वोट मिले.

बालेन शाह के नाम पर चर्चा

बता दें शुरुआत में बालेन शाह को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की चर्चा थी, क्योंकि वह युवाओं में काफी पॉपुलर हैं. हालांकि, उन्होंने नेतृत्व संभालने के बजाए चुनावी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी.इतना ही नहीं उन्होंने कार्की का भी समर्थन किया.