एंटीफा आंदोलन और घरेलू आतंकवाद से क्यों परेशान है अमेरिका, जानें क्या करने जा रहे ट्रंप

हैदराबाद: एंटीफा आंदोलन और घरेलू आतंकवाद से अमेरिका परेशान है. आइए इस आंदोलन, इसका इतिहास और इसके द्वारा किए गए हमलों के बारे में जानें.

एंटीफा क्या है? एंटीफा, जो एंटी-फासिस्ट का संक्षिप्त रूप है, एक एकीकृत संगठन से ज़्यादा एक विकेन्द्रीकृत आंदोलन है. यह नाम मोटे तौर पर काले कपड़े पहने वामपंथियों या अराजकतावादियों के गुटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पुलिस या सरकार के विरोध में होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं. कुछ एंटीफा समूह अपने आंदोलन की शुरुआत 1920 और 1930 के दशक में यूरोपीय फ़ासीवादियों के खिलाफ लड़ाई से मानते हैं. मार्क ब्रे, एंटीफ़ा के लेखक थे.

अमेरिका में आंदोलन: एंटी-फासिस्ट हैंडबुक के मुताबिक, आधुनिक अमेरिकी एंटीफा आंदोलन 1980 के दशक में एंटी-रेसिस्ट एक्शन नामक एक समूह के साथ शुरू हुआ था. इसके सदस्यों ने अमेरिकी मध्य-पश्चिम और अन्य जगहों पर पंक कार्यक्रमों में नव-नाजी स्किनहेड्स का सामना किया. 2000 के दशक की शुरुआत तक, एंटीफा आंदोलन लगभग निष्क्रिय था. खासकर डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिणपंथी विचारधारा के उदय तक ये ऐसा ही था.

2017 से आया सुर्खियों में: एंटीफा आंदोलन ने 2017 में अमेरिका में और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जब कई घटनाओं ने फासीवाद-विरोधी प्रदर्शनकारियों को सुर्खियों में ला दिया. इनमें एक प्रमुख दक्षिणपंथी सदस्य को मुक्का मारना, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में एक दक्षिणपंथी लेखक द्वारा एक कार्यक्रम को रद्द करना और चार्लोट्सविले में श्वेत राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों से उनका टकराव शामिल था, जो हिंसक हो गए थे.

एंटीफा आंदोलन के खिलाफ ट्रंप के पहले के कदम: ट्रंप द्वारा एंटीफा की आलोचना उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती दौर से ही शुरू हो गई थी. खासकर 2017 में वर्जीनिया के चार्लोट्सविले में एंटीफा और श्वेत वर्चस्ववादी मार्च में शामिल लोगों के बीच हुई झड़पों के बाद ऐसा हुआ था.

एंटीफा को औपचारिक रूप से रोकने के पहले प्रयासों में से एक 2019 में हुआ था, जब अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी और टेड क्रूज ने सीनेट में इसके हिंसक कृत्यों की निंदा करने और इसे एक घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था. इसे एक समिति को भेजा गया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ा. इसी तरह का एक प्रस्ताव 2023 में मार्जोरी टेलर ग्रीन द्वारा सदन में पेश किया गया था, जिसे अध्ययन के लिए एक समिति को भी भेजा गया था.

2020 में, ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हुई हिंसा के लिए एंटीफा को दोषी ठहराया और इसे एक आतंकवादी समूह घोषित करने की अपनी इच्छा दोहराई.