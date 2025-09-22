ETV Bharat / international

एंटीफा आंदोलन और घरेलू आतंकवाद से क्यों परेशान है अमेरिका, जानें क्या करने जा रहे ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह एंटीफा को एक "प्रमुख आतंकवादी संगठन" घोषित करेंगे.

प्रतीकत्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 12:21 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: एंटीफा आंदोलन और घरेलू आतंकवाद से अमेरिका परेशान है. आइए इस आंदोलन, इसका इतिहास और इसके द्वारा किए गए हमलों के बारे में जानें.

एंटीफा क्या है? एंटीफा, जो एंटी-फासिस्ट का संक्षिप्त रूप है, एक एकीकृत संगठन से ज़्यादा एक विकेन्द्रीकृत आंदोलन है. यह नाम मोटे तौर पर काले कपड़े पहने वामपंथियों या अराजकतावादियों के गुटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पुलिस या सरकार के विरोध में होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं. कुछ एंटीफा समूह अपने आंदोलन की शुरुआत 1920 और 1930 के दशक में यूरोपीय फ़ासीवादियों के खिलाफ लड़ाई से मानते हैं. मार्क ब्रे, एंटीफ़ा के लेखक थे.

अमेरिका में आंदोलन: एंटी-फासिस्ट हैंडबुक के मुताबिक, आधुनिक अमेरिकी एंटीफा आंदोलन 1980 के दशक में एंटी-रेसिस्ट एक्शन नामक एक समूह के साथ शुरू हुआ था. इसके सदस्यों ने अमेरिकी मध्य-पश्चिम और अन्य जगहों पर पंक कार्यक्रमों में नव-नाजी स्किनहेड्स का सामना किया. 2000 के दशक की शुरुआत तक, एंटीफा आंदोलन लगभग निष्क्रिय था. खासकर डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिणपंथी विचारधारा के उदय तक ये ऐसा ही था.

2017 से आया सुर्खियों में: एंटीफा आंदोलन ने 2017 में अमेरिका में और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जब कई घटनाओं ने फासीवाद-विरोधी प्रदर्शनकारियों को सुर्खियों में ला दिया. इनमें एक प्रमुख दक्षिणपंथी सदस्य को मुक्का मारना, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में एक दक्षिणपंथी लेखक द्वारा एक कार्यक्रम को रद्द करना और चार्लोट्सविले में श्वेत राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों से उनका टकराव शामिल था, जो हिंसक हो गए थे.

एंटीफा आंदोलन के खिलाफ ट्रंप के पहले के कदम: ट्रंप द्वारा एंटीफा की आलोचना उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती दौर से ही शुरू हो गई थी. खासकर 2017 में वर्जीनिया के चार्लोट्सविले में एंटीफा और श्वेत वर्चस्ववादी मार्च में शामिल लोगों के बीच हुई झड़पों के बाद ऐसा हुआ था.

एंटीफा को औपचारिक रूप से रोकने के पहले प्रयासों में से एक 2019 में हुआ था, जब अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी और टेड क्रूज ने सीनेट में इसके हिंसक कृत्यों की निंदा करने और इसे एक घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था. इसे एक समिति को भेजा गया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ा. इसी तरह का एक प्रस्ताव 2023 में मार्जोरी टेलर ग्रीन द्वारा सदन में पेश किया गया था, जिसे अध्ययन के लिए एक समिति को भी भेजा गया था.

2020 में, ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हुई हिंसा के लिए एंटीफा को दोषी ठहराया और इसे एक आतंकवादी समूह घोषित करने की अपनी इच्छा दोहराई.

कुछ हमलों के लिए एंटीफा समूह जिम्मेदार: शिकागो रेस्टोरेंट पर हमला 2012 में हुआ. स्टील के डंडे और हथौड़े लिए 18 नकाबपोश लोगों के एक समूह ने शिकागो के एक उपनगरीय पारिवारिक रेस्टोरेंट पर धावा बोल दिया. इसको लेकर दावा किया गया कि यह श्वेत वर्चस्ववादियों की एक बैठक थी.

बर्कले विरोध प्रदर्शन, 2017: पूरे साल बर्कले, कैलिफोर्निया में ट्रम्प समर्थकों और काले कपड़े पहने, नकाबपोश एंटीफा प्रदर्शनकारियों के बीच रैलियों और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला हिंसक झड़पों में बदल गई.

चार्लोट्सविले विरोध प्रदर्शन, 2017: इन विरोध प्रदर्शनों के जवाब में, बड़ी संख्या में प्रति-प्रदर्शनकारियों ने चार्लोट्सविले में विरोध स्थल पर धावा बोल दिया. ये लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए थे. यहां कुछ लोग श्वेत वर्चस्व के खिलाफ रैली कर रहे थे. वहीं अन्य लोग फासीवाद, पूंजीवाद और नस्लवाद की निंदा करने वाले पोस्टर लिए हुए थे. ऐसे ही एक समूह, रेडनेक रिवोल्ट, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी और जो स्वयं को नस्लवाद-विरोधी और फासीवाद-विरोधी कहता है. इसके 20 सदस्यों ने राइफलें ले रखी थीं और उन्होंने प्रति-प्रदर्शनकारियों के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बना लिया था.

अमेरिका में घरेलू आतंकवाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी: संघीय सरकार घरेलू आतंकवाद (डीटी) को संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तियों द्वारा किए गए वैचारिक रूप से प्रेरित अपराधों के रूप में परिभाषित करती है, जिनका उद्देश्य नागरिक आबादी को डराना या मजबूर करना या सरकार की नीति या आचरण को प्रभावित करना होता है.

हिंसक हमलों में दक्षिणपंथी चरमपंथियों की संख्या वामपंथी चरमपंथियों से ज़्यादा है: हाल के वर्षों में दक्षिणपंथी चरमपंथी हिंसा वामपंथी हिंसा से ज़्यादा घातक रही है. सरकारी और स्वतंत्र विश्लेषणों के आधार पर, दक्षिणपंथी चरमपंथी हिंसा अधिकांश मौतों के लिए ज़िम्मेदार रही है, जो 2001 से अमेरिका में घरेलू आतंकवाद से होने वाली मौतों का लगभग 75% से 80% है.

घरेलू आतंकवादी हमलों में शामिल रहे एंटीफा:

  • ओक्लाहोमा में 1995 का ओक्लाहोमा सिटी बम विस्फोट
  • न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन, डीसी में 2001 के 11 सितंबर के हमले
  • वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन, डीसी में 2002 के बेल्टवे स्नाइपर्स हमले
  • टेक्सास में 2009 का फोर्ट हूड गोलीबारी
  • मैसाचुसेट्स में 2013 का बोस्टन मैराथन बम विस्फोट
  • कैलिफ़ोर्निया में 2015 का सैन बर्नार्डिनो गोलीबारी
  • लुइसियाना में 2025 का न्यू ऑरलियन्स ट्रक हमला

