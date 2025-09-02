बीजिंग: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान कहा कि इस्लामाबाद भारत के साथ मास्को के संबंधों का सम्मान करता है. उन्होंने ने आगे कहा कि इस्लामाबाद मास्को के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है.
शहबाज शरीफ ने पुतिन की बेहद गतिशील नेता के रूप में प्रशंसा करते हुए और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, "हम भी बहुत मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक होंगे."
❗️" we respect russia's relations with india" - pakistan pm sharif to putin https://t.co/9f7JEhjbT1 pic.twitter.com/meqFETLujp— RT_India (@RT_India_news) September 2, 2025
चीनी सैन्य परेड में होंगे शामिल
दोनों नेता द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रमुख चीनी सैन्य परेड में शामिल होंगे. पुतिन ने बीजिंग में राजनयिक बैठकों की एक सीरीज के तहत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से भी मुलाकात की.
इससे पहले एससीओ शिखर सम्मेलन में, जब पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद चल रहे थे, तो शरीफ को पुतिन का ध्यान आकर्षित करने और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश में उनके पीछे-पीछे जाते देखा गया.
हाथ मिलाने के दौड़े शहबाज
वीडियो में सम्मेलन के इस छोटे से वीडियो क्लिप में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग साथ-साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. तभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ पीछे से आते हैं और पुतिन से हाथ मिलाने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 25वें एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद न केवल व्यक्तिगत राष्ट्रों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंड बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद के प्रभाव को झेल रहा है और उन्होंने उन सहयोगी देशों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नई दिल्ली का साथ दिया है.
भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध
गौरतलब है कि ऐतिहासिक रूप से भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध रहे हैं, जबकि पाकिस्तान चीन के करीब रहा है. रूस निर्मित एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोनों को नाकाम करने में भारत की मदद की थी.
