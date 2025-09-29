मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़ी सफलता मिलने को लेकर संकेत दिया है. कहा महानता हासिल करने का एक वास्तविक मौका है.
Published : September 29, 2025 at 9:17 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया क्या करने जा रहे हैं. हालांकि हालिया गतिविधियों से पता चलता है कि गाजा डील होने की उम्मीद है. इस दिशा में ट्रंप लगातार प्रयासरत हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट के बड़े मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी. इस मुलकात को उन्होंने सफल बताया था.
वहीं, दूसरी ओर कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की. हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया. 'कुछ विशेष' की ओर इशारा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि मिडिल ईस्ट में 'महानता' के लिए 'सभी लोग साथ हैं.'
Donald J. Trump Truth Social Post 08:51 AM EST 09/28/25 pic.twitter.com/QpacG4YVl2— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 28, 2025
यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि रिपब्लिकन नेता किस 'महानता' की ओर इशारा कर रहे थे. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'हमारे पास मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का एक वास्तविक मौका है. सभी लोग पहली बार किसी विशेष चीज के लिए तैयार हैं. हम इसे पूरा करेंगे!!!'
हाल ही में अमेरिका ने गाजा संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से एक 21-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया. यह पहल ऐसे समय में आई है जब इस महीने की शुरुआत में दोहा पर इजराइली हवाई हमलों के बाद इजराइल और हमास के बीच वार्ता गतिरोध में है. यह प्रस्ताव इजराइल और वाशिंगटन दोनों पर युद्ध समाप्त करने के लिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद आया है.
ये संघर्ष 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था जिसमें लगभग 1200 इजराइली मारे गए थे. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस क्षेत्र पर इजराइल की बमबारी शुरू होने के बाद से 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए. कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने विश्वास जताया था कि जल्द ही कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है. व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि गाजा पर हमारा समझौता हो गया है. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे बंधकों को वापस लाया जा सकेगा. यह एक ऐसा समझौता होगा जिससे युद्ध समाप्त होगा.'
उनकी यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर अरब नेताओं के साथ बैठक के दौरान संघर्ष समाप्त करने के लिए 21-सूत्रीय पहल की घोषणा के बाद आई है. मंगलवार (स्थानीय समय) को ट्रम्प ने गाजा पर हुई उच्च-स्तरीय बैठकों में से एक को बेहद सफल बताया, हालाँकि फिलिस्तीनी देश की मान्यता पर मतभेद थे.
80वें यूएनजीए के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से निकलने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'गाजा के संबंध में हमारी बैठक बहुत अच्छी रही. इजराइल को छोड़कर सभी बड़े देशों के साथ यह एक बहुत ही सफल बैठक रही, लेकिन अगली बैठक होगी.'
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने औपचारिक संबोधन में ट्रंप ने फिलिस्तीन को एकतरफा मान्यता देने का विरोध किया और ऐसे प्रयासों को हमास के लिए इनाम बताया. उन्होंने युद्धविराम और युद्ध समाप्ति का अपना आह्वान दोहराया. उन्होंने कहा, 'लगातार संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था के कुछ लोग फिलिस्तीन को एकतरफा मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं. हमास आतंकवादियों को उनके अत्याचारों के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा.'