ETV Bharat / international

मिडिल ईस्ट के नेताओं को शांति के लिए एकजुट करने पर ट्रंप बोले- हम सबको खुश करेंगे

राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल में रुकने के बाद वह क्षेत्रीय नेताओं के साथ चर्चा जारी रखने के लिए मिस्र जाएंगे. उन्होंने कहा, 'हम इजरायल के बाद मिस्र जा रहे हैं और वहां हम बहुत शक्तिशाली और बड़े देशों, बहुत अमीर देशों और अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे और वे सभी इस समझौते में शामिल हैं.' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रविवार को एयरफोर्स वन विमान से इजराइल के लिए रवाना हुए. उन्होंने मिडल ईस्ट में शांति को आगे बढ़ाने पर केंद्रित एक उच्च-स्तरीय राजनयिक यात्रा की शुरुआत की.

ट्रंप ने इजराइल जाते समय एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मिडल ईस्ट की उनकी आगामी यात्रा का उद्देश्य चल रहे शांति प्रयासों के समर्थन में पूरे क्षेत्र के नेताओं को एक साथ लाना है. ट्रंप ने कहा, 'हम सभी को खुश करेंगे. हर कोई खुश है, चाहे वह यहूदी हो या मुस्लिम या अरब देश.'

वाशिंगटन: गाजा पीस डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज एक अहम बैठक करेंगे. इसमें मिडिल ईस्ट के कई बड़े नेता शामिल होंगे. ट्रंप की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि गाजा पीस डील में शामिल एक मुख्य शर्त को हमास ने मानने से इनकार कर दिया है. वह शर्त है हथियार को त्यागना. हालांकि ट्रंप का दावा है कि यह बड़ी डील है. इससे सभी खुश हैं.

राष्ट्रपति स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह तेल अवीव पहुँचेंगे. उनकी व्यस्त यात्रा में नेसेट में बंधकों के परिवारों के साथ एक निजी बैठक और उसके बाद इजराइली सांसदों को एक सार्वजनिक संबोधन शामिल है.

इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद से यह ट्रंप की पहली इजराइल यात्रा है. यह यात्रा गाजा शांति योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन के साथ मेल खाती है, जो चल रहे शांति प्रयासों में इसके महत्व को रेखांकित करती है. इजराइल में अपनी यात्राओं के बाद ट्रंप मिस्र जाएँगे, जहाँ इजराइल और हमास के बीच वार्ता हुई थी. उन्होंने 21-सूत्रीय गाजा शांति योजना लाया. इसमें हमास का निरस्त्रीकरण भी शामिल है.

उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण सोमवार दोपहर मिस्र के रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में एक शांति समारोह होगा. ट्रंप ने पहले युद्धविराम समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर के लिए मिस्र जाने की योजना की घोषणा की थी, हालाँकि आधिकारिक कार्यक्रम में समझौते के बारे में विशिष्ट विवरण अभी तक जारी नहीं किए गए.

यात्रा कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति मिस्र के लिए रवाना होने से पहले इजराइल में सात घंटे से भी कम समय बिताएँगे, जहाँ उनके वाशिंगटन लौटने से पहले लगभग तीन घंटे रुकने की उम्मीद है. यह यात्रा इजराइल-गाजा समझौते के पहले चरण की शुरुआत के बाद हो रही है. इसके तहत कथित तौर पर एक समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए 200 अमेरिकी सैनिक यहां पहुंचे.

बंधक परिवारों के साथ यह बैठक जो एक बंद प्रेस कार्यक्रम के रूप में निर्धारित है, इस यात्रा के सबसे संवेदनशील क्षणों में से एक होने की उम्मीद है. राष्ट्रपति मंगलवार आधी रात के तुरंत बाद व्हाइट हाउस लौटेंगे. इस साल की शुरुआत में खाड़ी देशों की यात्रा के बाद यह यात्रा मिडिल ईस्ट कूटनीति में ट्रंप की लेटेस्ट पहल है.