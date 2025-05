ETV Bharat / international

क्या फ्रांस के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी ने थप्पड़ जड़ा ? - MACRON SLAPPED OR NOT

फ्रांस के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ (फाइल फोटो) ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 26, 2025 at 5:00 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 5:22 PM IST 3 Min Read

हनोई : फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें ब्रिगिट को मैक्रों के मुंह पर तेजी से हाथ रखते हुए देखा जा रहा है. यह कुछ 'थप्पड़' जैसा ही लग रहा है. मैक्रॉ वियतनाम के दौरे पर हैं. उसी समय यह घटना घटी है. हनोई हवाई अड्डे पर विमान के दरवाजे खुलते ही मैक्रों और उनकी पत्नी के बीच यह वाकया हुआ. एएफपी न्यूज के मुताबिक मैक्रों ऑफिस ने शुरू में इस खबर को सही नहीं बताया. ऑफिस ने कहा कि यह एआई जेनरेटेड है, पर जैसे ही एपी न्यूज एजेंसी ने इन तस्वीरों को जारी किया, राष्ट्रपति ऑफिस ने इसे तूल न देने की अपील की. खबरों के मुताबिक यह एक मामूली की नोकझोंक थी. फ्रांसीसी न्यूज वेबसाइट लि मोंडे ने लिखा है कि उनके साथ चल रहे एक व्यक्ति ने इस घटना को उतना अधिक तवज्जो देने की नहीं अपील की है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के बीच यह मजाक का पल था, वे तनाव कम कर रहे थे. उन्होंने तो यहां तक कहा कि यह रूस की चाल हो सकती है कि निगेटिव न्यूज फैलाए. हालांकि, ब्रिटिश अखबार जीबीएन न्यूज के मुताबिक उस समय हवाई अड्डे पर मौजूद अधिकारी राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी कर रहे थे. तभी विमान के दरवाजे पर मैक्रों को उनकी पत्नी द्वारा धक्का देकर दूर ले जाते हुए देखा गया. मैक्रों को अपनी पत्नी की ओर आते हुए देखा जा सकता है, जो विमान के अगले हिस्से में लगे कैमरों में दिखाई नहीं देता है. वे दूसरी दिशा में चले जाते हैं.

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मैक्रों को कुछ अहसास होता है, क्योंकि नीचे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था. मैक्रों मुस्कुराते हैं और फिर वह कुछ पल के लिए विमान के अंदर चले जाते हैं. उसके बाद मैक्रों दोबारा से सामने आते हैं और बाहर निकलते हैं. वहां पर मौजूद वियतनामी अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया. इस दौरान मैक्रों और उनकी पत्नी साथ-साथ विमान से उतरते हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर नहीं उतरते हैं. मैक्रों ने इशारों में ही ब्रिगिट से हाथ में हाथ डालकर चलने को कहा, लेकिन ब्रिगिट तैयार नहीं हुईं. जीबीएन न्यूज ने लिखा है कि पूरा वाकया राष्ट्रपति मैकों के लिए शर्मसार करने वाला था. यह सचमुच अजीब था. वेबसाइट ने लिखा है कि ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं, एक-एक पल कैमरा में कैद होता है और ठीक उसी समय विमान का दरवाजा खुला और यह सबकुछ हुआ, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है. अखबार लिखता है कि यह दोनों को पता है कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ. मैक्रों और ब्रिगिट के बीच 24 साल का फासला है. ब्रिगिट मैक्रों को पढ़ाती थीं. वह उनकी स्कूल टीचर रह चुकी हैं. मैक्रों से शादी करने से पहले ब्रिगिट भी शादीशुदा थीं और उनके तीन बच्चे थे.

