ETV Bharat / international

पुतिन-ट्रंप मुलाकात में US का शक्ति प्रदर्शन, जानें बी-2 बॉम्बर्स की ताकत - PUTIN TRUMP MEET

पुतिन-ट्रंप मुलाकात के दौरान अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया. B-2 Bomber और F-35 फाइटर विमान आसमान को चीरते हुए दिखे. पुतिन विमान निहारते रहे.

Putin Trump Meet
बी 2 बॉम्बर्स. (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 4:59 PM IST

5 Min Read

एंकरेज: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुचर्चित मुलाकात के बीच यूएस ने शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी. जिस समय इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही थी, उसी दौरान अमेरिकी सैन्य विमान आसमान को चीरते हुए निकल रहे थे. इस मुलाकात दौरान ही पुतिन के सिर के ऊपर मंडरा रही थी 'मौत की उड़न तश्तरी' देखी. जिसे दुनिया B-2 Bomber के नाम से जानती है. इसके साथ ही F-35 फाइटर विमानों का भी जलवा दिखा.

गौर करें तो B-2 Bomber विमान दुनिया के बेहतरीन विमानों में से एक है. ये उड़ान भरने के बाद एक ही बार में 11,000 किमी से ज्यादा की दूरी तय कर लेते हैं. अगर इस वॉर प्लेन का ईंधन खत्म हो जाए, तो हवा में ही इसमें ईंधन भरा जा सकता है. इस तरह से ये कई दिनों तक उड़ान भर सकता है. इसे दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक माना गया है.

राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के दौरान आकाश में उड़ रहे बी-2 बॉम्बर विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रडार से छिपा रहकर बड़े से बड़ा घातक हमला कर सकता है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार्ता के दौरान इस विमान को उड़ाकर पुतिन को अमेरिका की सैन्य ताकत का तगड़ा संदेश दिया है. हालांकि पुतिन पर इसका खास असर नहीं हुआ. वैसे तो दोनों नेताओं के बीच वार्ता सकारात्मक रही. मगर नतीजा नहीं निकला. अब ये दोनों अब फिर मॉस्को में मिलेंगे और रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान ढूंढ़ेंगे. साथ ही दुनिया भर की बातें करेंगे.

गौर करें तो इन दोनों ताकतवर नेताओं के बीच मुलाकात पर दुनियाभर की नजरें टिकी थीं. इस दौरान अमेरिका के अलास्का में दोनों नेताओं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद वार्ता हुई, तकरीबन तीन घंटे तक चली.

आसमान में बी2 बांबर्स: अब एक बार फिर से उस दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं. ट्रंप-पुतिन जब वार्ता के मंच पर थे. इसी दौरान आसमान में बी2 बांबर्स उड़ान भर रहे थे. इसको देखकर अद्भुत नजारा दिखा. लोग हैरान हो गए. कुछ लोग ऊपर देखने लगे, कुछ नीचे की ओर. ये सीन काफी दिलचस्प और खतरनाक था.

बता दें कि यूएस के इस घातक बी-2 बॉम्बर्स को मौत का साया भी कहा जाता है. ये आसमान से सिर्फ मौत ही बरसाता है. कुछ लोग इसे आसमानी भूत भी कहते हैं. इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये न तो रडार की पकड़ में आता है और न ही दिखता है. ये इतना विध्वंशक है कि बमों की बारिश करके पलभर में किसी भी जगह को श्मशान बना सकता है.

जब ये फाइटर विमान आसमान में उड़ रहे थे, तो हर कोई हैरानी से देख रहा था. दो बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही थी. बमवर्षक विमानों को लेकर एक्सपर्ट और विश्लेषक इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं.

बताते चलें कि अलास्का में जैसे ही पुतिन पहुंचे, तो आसमान में सुरक्षा के लिहाज से फाइटर जेट की गरज सुनाई दी. इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आसमान में अपनी नजरें दौड़ाईं तो उन्हें बी-2 बॉम्बर के साथ F-35 फाइटर जेट भी नजर आए.

एक्सपर्ट्स की मानें तो बी-2 बॉम्बर को हवा में उड़ाकर ट्रंप ने पुतिन को अमेरिका की ताकत का एहसास कराया है.

बी-2 स्टील्थ बॉम्बर:

  • बी-2 स्टील्थ बॉम्बर किसी भी रडार या एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आता है. देखने में भी ये बाकी विमानों से अलहदा दिखता है.
  • भनक लगने से पहले ही ये दुश्मन को उसकी औकात बताकर चला आता है. हवा में उड़ने वाला ये सबसे खतरनाक हथियार है.
  • इसमें बंक बेड, टॉयलेट और तमाम सुविधाएं रहती हैं.
  • बी-2 बॉम्बर एक साथ 18 हजार किलोग्राम तक वजन वाले हथियार को आसमान में लेकर जा सकता है और घंटों मंडरा सकता है.
  • ये परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है.
  • ये विमान एक बार में 11,000 किमी की दूरी तय कर सकता है.
  • हवा में ही ईंधन भरकर कई दिनों तक उड़ान भर सकता है.
  • एक बी-2 बॉम्बर की कीमत तकरीबन 16 हजार करोड़ रुपये है.
  • बी-2 बॉम्बर की मेंटेनेंस में भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं.
  • 90 के दशक में अमेरिका ने इस बमवर्षक विमान को बनाया था.
  • ये कई युद्धों में इस्तेमाल किया गया एक स्ट्रेटेजिक हथियार है.
  • ईरान में बी-2 बॉम्बर ने जमकर तबाही मचाई थी. उसके परमाणु केद्रों को नष्ट कर दिया था.

गौर करें तो अमेरिका के पास सबसे खतरनाक बमवर्षक विमान बी-2 बॉम्बर की ताकत को पूरी दुनिया ने ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के दौरान देखी. जब इन अमेरिकी विमानों ने 36 घंटे तक की उड़ान भरी और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर बम बरसा कर सुरक्षित अमेरिका निकल गए. इस घातक हमले का ईरान को तबाही से पहले तक अंदाजा भी नहीं लगा. अमेरिका ने इससे पहले सीरिया में भी बी-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया उसे चौंकाया था.

ये भी पढ़ें- अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

एंकरेज: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुचर्चित मुलाकात के बीच यूएस ने शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी. जिस समय इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही थी, उसी दौरान अमेरिकी सैन्य विमान आसमान को चीरते हुए निकल रहे थे. इस मुलाकात दौरान ही पुतिन के सिर के ऊपर मंडरा रही थी 'मौत की उड़न तश्तरी' देखी. जिसे दुनिया B-2 Bomber के नाम से जानती है. इसके साथ ही F-35 फाइटर विमानों का भी जलवा दिखा.

गौर करें तो B-2 Bomber विमान दुनिया के बेहतरीन विमानों में से एक है. ये उड़ान भरने के बाद एक ही बार में 11,000 किमी से ज्यादा की दूरी तय कर लेते हैं. अगर इस वॉर प्लेन का ईंधन खत्म हो जाए, तो हवा में ही इसमें ईंधन भरा जा सकता है. इस तरह से ये कई दिनों तक उड़ान भर सकता है. इसे दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक माना गया है.

राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के दौरान आकाश में उड़ रहे बी-2 बॉम्बर विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रडार से छिपा रहकर बड़े से बड़ा घातक हमला कर सकता है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार्ता के दौरान इस विमान को उड़ाकर पुतिन को अमेरिका की सैन्य ताकत का तगड़ा संदेश दिया है. हालांकि पुतिन पर इसका खास असर नहीं हुआ. वैसे तो दोनों नेताओं के बीच वार्ता सकारात्मक रही. मगर नतीजा नहीं निकला. अब ये दोनों अब फिर मॉस्को में मिलेंगे और रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान ढूंढ़ेंगे. साथ ही दुनिया भर की बातें करेंगे.

गौर करें तो इन दोनों ताकतवर नेताओं के बीच मुलाकात पर दुनियाभर की नजरें टिकी थीं. इस दौरान अमेरिका के अलास्का में दोनों नेताओं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद वार्ता हुई, तकरीबन तीन घंटे तक चली.

आसमान में बी2 बांबर्स: अब एक बार फिर से उस दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं. ट्रंप-पुतिन जब वार्ता के मंच पर थे. इसी दौरान आसमान में बी2 बांबर्स उड़ान भर रहे थे. इसको देखकर अद्भुत नजारा दिखा. लोग हैरान हो गए. कुछ लोग ऊपर देखने लगे, कुछ नीचे की ओर. ये सीन काफी दिलचस्प और खतरनाक था.

बता दें कि यूएस के इस घातक बी-2 बॉम्बर्स को मौत का साया भी कहा जाता है. ये आसमान से सिर्फ मौत ही बरसाता है. कुछ लोग इसे आसमानी भूत भी कहते हैं. इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये न तो रडार की पकड़ में आता है और न ही दिखता है. ये इतना विध्वंशक है कि बमों की बारिश करके पलभर में किसी भी जगह को श्मशान बना सकता है.

जब ये फाइटर विमान आसमान में उड़ रहे थे, तो हर कोई हैरानी से देख रहा था. दो बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही थी. बमवर्षक विमानों को लेकर एक्सपर्ट और विश्लेषक इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं.

बताते चलें कि अलास्का में जैसे ही पुतिन पहुंचे, तो आसमान में सुरक्षा के लिहाज से फाइटर जेट की गरज सुनाई दी. इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आसमान में अपनी नजरें दौड़ाईं तो उन्हें बी-2 बॉम्बर के साथ F-35 फाइटर जेट भी नजर आए.

एक्सपर्ट्स की मानें तो बी-2 बॉम्बर को हवा में उड़ाकर ट्रंप ने पुतिन को अमेरिका की ताकत का एहसास कराया है.

बी-2 स्टील्थ बॉम्बर:

  • बी-2 स्टील्थ बॉम्बर किसी भी रडार या एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आता है. देखने में भी ये बाकी विमानों से अलहदा दिखता है.
  • भनक लगने से पहले ही ये दुश्मन को उसकी औकात बताकर चला आता है. हवा में उड़ने वाला ये सबसे खतरनाक हथियार है.
  • इसमें बंक बेड, टॉयलेट और तमाम सुविधाएं रहती हैं.
  • बी-2 बॉम्बर एक साथ 18 हजार किलोग्राम तक वजन वाले हथियार को आसमान में लेकर जा सकता है और घंटों मंडरा सकता है.
  • ये परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है.
  • ये विमान एक बार में 11,000 किमी की दूरी तय कर सकता है.
  • हवा में ही ईंधन भरकर कई दिनों तक उड़ान भर सकता है.
  • एक बी-2 बॉम्बर की कीमत तकरीबन 16 हजार करोड़ रुपये है.
  • बी-2 बॉम्बर की मेंटेनेंस में भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं.
  • 90 के दशक में अमेरिका ने इस बमवर्षक विमान को बनाया था.
  • ये कई युद्धों में इस्तेमाल किया गया एक स्ट्रेटेजिक हथियार है.
  • ईरान में बी-2 बॉम्बर ने जमकर तबाही मचाई थी. उसके परमाणु केद्रों को नष्ट कर दिया था.

गौर करें तो अमेरिका के पास सबसे खतरनाक बमवर्षक विमान बी-2 बॉम्बर की ताकत को पूरी दुनिया ने ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के दौरान देखी. जब इन अमेरिकी विमानों ने 36 घंटे तक की उड़ान भरी और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर बम बरसा कर सुरक्षित अमेरिका निकल गए. इस घातक हमले का ईरान को तबाही से पहले तक अंदाजा भी नहीं लगा. अमेरिका ने इससे पहले सीरिया में भी बी-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया उसे चौंकाया था.

ये भी पढ़ें- अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

For All Latest Updates

TAGGED:

B2 BOMBERVLADIMIR PUTINDONALD TRUMPTRUMP PUTIN MEETPUTIN TRUMP MEET

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.