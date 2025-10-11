ETV Bharat / international

ट्रंप को पीछे छोड़कर शांति का नोबेल जीतने वाली मचाडो कौन हैं? जानिए उनकी कहानी

वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण की वकालत के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया.

Nobel Peace Prize 2025
मारिया कोरीना मचाडो. (/x.com/NobelPrize)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read
हैदराबादः 'नोबेल शांति पुरस्कार 2025' उस महिला को मिला है जिसने तानाशाही की छाया में भी लोकतंत्र की मशाल बुझने नहीं दी. 10 अक्टूबर को वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को यह सम्मान मिला है. इस पुरस्कार की दौड़ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे. विश्व के कई देशों के नेता उनको ही यह पुरस्कार दिये जाने की वकालत भी कर रहे थे.

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के विपक्ष के भीतर एक एकजुटता के सूत्रधार के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार किया और गंभीर खतरों का सामना करने और छिपने के लिए मजबूर होने के बावजूद उनके अथक प्रयासों को उजागर किया. समिति के अध्यक्ष जॉर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने दमनकारी शासन के संदर्भ में स्वतंत्रता की साहसपूर्वक वकालत करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.

पुरस्कार प्रदान करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने एक औपचारिक बयान में कहा कि उसने मचाडो को "वेनेज़ुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए" चुना है.

कौन हैं मारिया कोरीना मचाडो:

मारिया का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को कराकास, वेनेजुएला में हुआ. उनके पिता कारोबारी थे और मां मनोवैज्ञानिक. पेशे से इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहीं मारिया ने येल यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेलो प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया. तीन बच्चों की मां मचाडो ने अपने करियर की शुरुआत वित्त क्षेत्र से की थी, लेकिन देश में बढ़ती असहिष्णुता और तानाशाही के खिलाफ उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना.

Nobel Peace Prize 2025
वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के समर्थन में आइरिस विल्थ्यू, शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को डोरल, फ्लोरिडा में एक पोस्टर पकड़े हुए. (AP)

राजनीतिक सफर:

  • साल 2002 में उन्होंने 'सूमाते (Súmate)' नाम की संस्था बनाई. यह संस्था चुनावों की निगरानी और नागरिक अधिकारों के लिए काम करती थी. उन्होंने हमेशा कहा- 'हमने गोलियों नहीं, बैलेट की राह चुनी है.'
  • 2011 में वे 'नेशनल असेंबली' की सदस्य बनीं, लेकिन 2014 में सरकार के विरोध प्रदर्शनों के बाद उनसे यह पद छीन लिया गया.
  • 2013 में उन्होंने 'वेंते वेनेजुएला' पार्टी की सह-स्थापना की, जो आज विपक्ष की मुख्य ताकत है.
  • हालांकि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्हें उम्मीदवारी से अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने विपक्षी एकता उम्मीदवार एडमूंडो गोंजालेज उरुतिया का समर्थन कर लोकतंत्र समर्थक मोर्चे को एकजुट कर दिया.
  • उनकी रणनीति ने ही विपक्ष को 2024 के चुनाव में 70% मतों के साथ जीत दिलाई.
Nobel Peace Prize 2025
वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो 30 मई, 2015 को वेनेज़ुएला की राजधानी कराकस में एक मार्च में भाग लेती हुईं. (FILE) (IANS)

अंतरराष्ट्रीय सम्मान और उपलब्धियां:

  • सखारोव पुरस्कार (Sakharov Prize for Freedom of Thought): यूरोपीय संसद ने मचाडो और उरुतिया को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया
  • वैक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार (Václav Havel Human Rights Prize): यूरोप की काउंसिल ने उन्हें यह सम्मान देकर पहली लैटिन अमेरिकी महिला के रूप में इतिहास में दर्ज किया.
Nobel Peace Prize 2025
डेप्युटी मारिया कोरिना मचाडो (बाएं) 26 फरवरी, 2014 को वेनेज़ुएला के कराकस में विपक्ष के एक मार्च में भाग लेती हुईं. (IANS)

वेनेजुएला की दूसरी नोबेल हस्ती:

मचाडो से पहले बारुज बेनासर्राफ (Baruj Benacerraf) 1980 में नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं. बरुज बेनासेराफ को 1980 में जीन डौसेट और जॉर्ज डी. स्नेल के साथ संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था. कोशिका की सतह पर आनुवंशिक रूप से निर्धारित संरचनाओं से संबंधित खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया था.

