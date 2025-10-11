ETV Bharat / international

ट्रंप को पीछे छोड़कर शांति का नोबेल जीतने वाली मचाडो कौन हैं? जानिए उनकी कहानी

हैदराबादः 'नोबेल शांति पुरस्कार 2025' उस महिला को मिला है जिसने तानाशाही की छाया में भी लोकतंत्र की मशाल बुझने नहीं दी. 10 अक्टूबर को वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को यह सम्मान मिला है. इस पुरस्कार की दौड़ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे. विश्व के कई देशों के नेता उनको ही यह पुरस्कार दिये जाने की वकालत भी कर रहे थे.

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के विपक्ष के भीतर एक एकजुटता के सूत्रधार के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार किया और गंभीर खतरों का सामना करने और छिपने के लिए मजबूर होने के बावजूद उनके अथक प्रयासों को उजागर किया. समिति के अध्यक्ष जॉर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने दमनकारी शासन के संदर्भ में स्वतंत्रता की साहसपूर्वक वकालत करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.

पुरस्कार प्रदान करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने एक औपचारिक बयान में कहा कि उसने मचाडो को "वेनेज़ुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए" चुना है.

कौन हैं मारिया कोरीना मचाडो: