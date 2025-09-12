ट्रंप के जिगरी दोस्त चार्ली किर्क के हत्यारे का सुराग देने वाले को मिलेगा 88 लाख रुपए का इनाम
दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की बुधवार को यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई.
Published : September 12, 2025 at 10:50 AM IST
ओरेम: अमेरिका में रुढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या करने वाला और फिर छत से गिरकर जंगल में गायब हो जाने वाला शूटर गुरुवार को 24 घंटे से भी अधिक समय बाद भी फरार है. अब संघीय जांचकर्ताओं ने उस व्यक्ति की तस्वीरें जारी करके जनता से मदद की अपील की है, जिसे वे जिम्मेदार मानते हैं. मददगार सूचना देने वाले को 100,000 डॉलर का इनाम मिलेगा.
गौर करें तो जांचकर्ताओं को सुराग मिले हैं. इनमें एक हथेली का निशान, एक जूते का निशान और एक उच्च-शक्ति वाली शिकार करने वाली राइफल शामिल है. ये राइफल शूटर के भागने के रास्ते के किनारे एक जंगली इलाके में मिली थी. लेकिन उन्होंने अभी तक किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया था या इस हत्या के पीछे कोई मकसद नहीं बताया था. वे इसे अमेरिका में वैचारिक स्तर पर उथल-पुथल मचाने वाली राजनीतिक हिंसा की नवीनतम घटना मान रहे थे.
टोपी, धूप का चश्मा और लंबी आस्तीन वाली काली शर्ट पहने एक व्यक्ति की तस्वीरें, जिसके हाथ में एक बैकपैक था, और गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 100,000 डॉलर का इनाम रखा है.
यह दर्शाता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को लगा कि इस मामले को सुलझाने के लिए जनता से सुझाव लेने की जरूरत पड़ सकती है.
यूटा वैली विश्वविद्यालय में बुधवार को हुई गोलीबारी के तुरंत बाद हिरासत में लिए गए दो लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया. इससे अधिकारियों को गुरुवार को एक अलग संदिग्ध व्यक्ति के बारे में नए सुराग तलाशने पड़े.
एफबीआई निदेशक काश पटेल के साथ गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अधिकारियों ने एक वीडियो दिखाया, जिसमें हत्या के सिलसिले में तलाश किए जा रहे एक व्यक्ति को उस इमारत की छत पर दौड़ते हुए दिखाया गया, जहां गोली चलाई गई थी. वहीं जमीन पर गिरते हुए और जंगल में भागते हुए दिखाया गया.
अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में, शूटर ने हथेली के निशान सहित कुछ निशान छोड़े हैं, जिनसे जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि उनकी पहचान के बारे में सुराग मिल सकते हैं.
यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने हमलावर की तलाश में जनता से मदद की अपील की. उन्होंने कहा, "देश भर में लोग इस अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने आगे बताया कि एफबीआई को 7,000 से ज़्यादा सुराग और सूचनाएं मिली हैं. उन्होंने कहा कि वे मौत की सजा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं.
गौर करें तो जांच में एक सुराग जंगल में एक तौलिये में मिली .30 कैलिबर की माउजर बोल्ट-एक्शन राइफल थी. पुलिस के बीच प्रसारित और एसोसिएटेड प्रेस को दी गई जानकारी के अनुसार, कारतूस के चैंबर से एक खाली कारतूस बरामद किया गया था और मैगजीन में तीन अन्य राउंड भरे हुए थे. हथियार और गोला-बारूद का कानून प्रवर्तन द्वारा एक संघीय प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा रहा था.
बता दें कि इस हत्या के दौरान के वीडियो में किर्क, एक हाथ में माइक्रोफोन लेकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है. किर्क को अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनकी गर्दन के बाईं ओर से खून बह रहा है. स्तब्ध दर्शक हांफने और चीखने लगते हैं, फिर लोग भागने लगते हैं.
उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह किर्क को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ़्रीडम से सम्मानित करेंगे.
