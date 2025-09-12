ETV Bharat / international

ट्रंप के जिगरी दोस्त चार्ली किर्क के हत्यारे का सुराग देने वाले को मिलेगा 88 लाख रुपए का इनाम

संघीय जांच ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीरों का यह अदिनांकित संयोजन यूटा वैली विश्वविद्यालय में चार्ली किर्क की घातक गोलीबारी से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को दर्शाता है. ( AP )

ओरेम: अमेरिका में रुढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या करने वाला और फिर छत से गिरकर जंगल में गायब हो जाने वाला शूटर गुरुवार को 24 घंटे से भी अधिक समय बाद भी फरार है. अब संघीय जांचकर्ताओं ने उस व्यक्ति की तस्वीरें जारी करके जनता से मदद की अपील की है, जिसे वे जिम्मेदार मानते हैं. मददगार सूचना देने वाले को 100,000 डॉलर का इनाम मिलेगा. गौर करें तो जांचकर्ताओं को सुराग मिले हैं. इनमें एक हथेली का निशान, एक जूते का निशान और एक उच्च-शक्ति वाली शिकार करने वाली राइफल शामिल है. ये राइफल शूटर के भागने के रास्ते के किनारे एक जंगली इलाके में मिली थी. लेकिन उन्होंने अभी तक किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया था या इस हत्या के पीछे कोई मकसद नहीं बताया था. वे इसे अमेरिका में वैचारिक स्तर पर उथल-पुथल मचाने वाली राजनीतिक हिंसा की नवीनतम घटना मान रहे थे. टोपी, धूप का चश्मा और लंबी आस्तीन वाली काली शर्ट पहने एक व्यक्ति की तस्वीरें, जिसके हाथ में एक बैकपैक था, और गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 100,000 डॉलर का इनाम रखा है. यह दर्शाता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को लगा कि इस मामले को सुलझाने के लिए जनता से सुझाव लेने की जरूरत पड़ सकती है. यूटा वैली विश्वविद्यालय में बुधवार को हुई गोलीबारी के तुरंत बाद हिरासत में लिए गए दो लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया. इससे अधिकारियों को गुरुवार को एक अलग संदिग्ध व्यक्ति के बारे में नए सुराग तलाशने पड़े. एफबीआई निदेशक काश पटेल के साथ गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अधिकारियों ने एक वीडियो दिखाया, जिसमें हत्या के सिलसिले में तलाश किए जा रहे एक व्यक्ति को उस इमारत की छत पर दौड़ते हुए दिखाया गया, जहां गोली चलाई गई थी. वहीं जमीन पर गिरते हुए और जंगल में भागते हुए दिखाया गया.