बोस्टन: यूएस के बोस्टन के एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए अनुसंधान निधि में 2.6 बिलियन डॉलर से अधिक की कटौती को रद्द करने का आदेश दिया. इससे आइवी लीग विश्वविद्यालय को व्हॉइट हाउस के साथ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत मिली.

अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलिसन बरोज ने फैसला सुनाया कि ये कटौती हार्वर्ड द्वारा ट्रंप प्रशासन द्वारा हार्वर्ड के शासन और नीतियों में बदलाव की मांगों को अस्वीकार करने के बदले में की गई कार्रवाई है. ये कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है.

यूएस सरकार ने फंडिंग पर रोक लगाने का कारण यहूदी-विरोधी भावना से निपटने में हार्वर्ड की देरी को बताया था. हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि विश्वविद्यालय के संघीय समर्थित शोध का यहूदियों के खिलाफ भेदभाव से कोई लेनादेना नहीं है.

बरोज़ ने लिखा, "प्रशासनिक रिकॉर्ड की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि (सरकार) ने इस देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों पर लक्षित, वैचारिक रूप से प्रेरित हमले के लिए यहूदी-विरोधी भावना को एक धुएं के आवरण के रूप में इस्तेमाल किया."

जज ने लिखा कि देश को यहूदी-विरोधी भावना से लड़ना चाहिए. साथ ही उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की भी रक्षा करनी चाहिए.

गौर करें तो अदालत का यह फैसला फंडिंग पर रोक लगाने की एक श्रृंखला को उलट देता है. जिसमें ट्रंप प्रशासन द्वारा देश के सबसे धनी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ अपनी लड़ाई को तेज करने के साथ ही पूरी तरह से कटौती में बदल गई.

प्रशासन ने स्कूल को विदेशी छात्रों को रखने से भी रोकने की कोशिश की है और उच्च शिक्षा में व्यापक रूप से देखी जा रही इस झड़प में उसकी कर-मुक्त स्थिति को रद्द करने की धमकी दी है.

संघीय धन की बहाली हार्वर्ड के विशाल शोध कार्य और सैकड़ों परियोजनाओं को पुनर्जीवित करेगी. ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि शोध की सहायता राशियों में कटौती हुई थी. हालांकि हार्वर्ड को वास्तव में संघीय धन मिलेगा या नहीं, यह देखना बाकी है. व्हॉइट हाउस की प्रवक्ता लिज ह्यूस्टन ने एक बयान में बरोज को "ओबामा द्वारा नियुक्त एक सक्रिय न्यायाधीश" बताते हुए कहा कि सरकार तत्काल अपील करने की योजना बना रही है.

ह्यूस्टन ने कहा, "किसी भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक के लिए, यह स्पष्ट है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अपने छात्रों को उत्पीड़न से बचाने में विफल रहा और वर्षों तक अपने परिसर में भेदभाव को पनपने दिया." "हार्वर्ड को करदाताओं के पैसे पर संवैधानिक अधिकार नहीं है." हार्वर्ड के शोध वैज्ञानिकों ने कहा कि वे इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी फंडिंग जल्द ही बहाल नहीं होगी.

स्वास्थ्य पर सामाजिक नीतियों के प्रभाव पर शोध करने वाले एक केंद्र की निदेशक रीता हमाद ने कहा, "हम में से कई लोग चिंतित हैं कि संघीय सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या शोध के लिए धन की आपूर्ति में बाधा डालने के अन्य तरीके खोजेगी, जबकि न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फंडिंग की समाप्ति अवैध थी."

न्यायालय के बाहर, ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड के अधिकारी एक संभावित समझौते पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे जांच समाप्त हो जाएगी और विश्वविद्यालय को संघीय फंडिंग तक फिर से पहुंच मिल सकेगी.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चाहते हैं कि हार्वर्ड कम से कम 500 मिलियन डॉलर का भुगतान करे, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया है, जबकि प्रशासन ने कोलंबिया और ब्राउन के साथ समझौते किए हैं.

इतिहासकार किर्स्टन वेल्ड, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के हार्वर्ड चैप्टर की अध्यक्ष हैं, ने कहा कि बुधवार के संघीय न्यायालय के फैसले से हार्वर्ड प्रशासन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए.

वेल्ड ने फंडिंग में कटौती के मुकदमे में भी जीत हासिल की थी. वेल्ड ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस फैसले से हार्वर्ड प्रशासन को यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार के साथ समझौता करके हार्वर्ड समुदाय के अधिकारों को छीनना अस्वीकार्य है."

हार्वर्ड के मुकदमे में ट्रंप प्रशासन पर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रतिशोधात्मक अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उसने 11 अप्रैल को संघीय यहूदी-विरोधी कार्यबल के एक पत्र में कई मांगों को खारिज कर दिया था.

इस पत्र में परिसर में विरोध प्रदर्शनों, शिक्षा और प्रवेश से संबंधित व्यापक बदलावों की मांग की गई थी. इसका उद्देश्य सरकार के उन आरोपों का जवाब देना था कि विश्वविद्यालय उदारवाद का गढ़ बन गया है और परिसर में यहूदी-विरोधी उत्पीड़न को बर्दाश्त कर रहा है.

हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने यहूदी-विरोधी भावना से लड़ने का संकल्प लिया. हालांकि उन्होंने कहा, किसी भी सरकार को "यह तय नहीं करना चाहिए कि निजी विश्वविद्यालय क्या पढ़ा सकते हैं, किसे प्रवेश और नियुक्ति दे सकते हैं, और अध्ययन और अनुसंधान के किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं."

जिस दिन हार्वर्ड ने प्रशासन की मांगों को खारिज किया. उसी दिन ट्रंप अधिकारियों ने 2.2 अरब डॉलर के अनुसंधान अनुदान को रोकने का फैसला लिया. शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन ने मई में घोषणा की कि हार्वर्ड अब नए अनुदानों के लिए पात्र नहीं होगा. इसके कुछ हफ़्ते बाद, प्रशासन ने हार्वर्ड के साथ अनुबंध रद्द करना शुरू कर दिया.

जैसे ही हार्वर्ड ने अदालत में फंडिंग पर रोक के खिलाफ लड़ाई लड़ी. अलग-अलग एजेंसियों ने पत्र भेजना शुरू कर दिया. इसमें घोषणा की गई कि रोके गए शोध अनुदानों को एक ऐसे प्रावधान के तहत समाप्त किया जा रहा है जो अनुदानों को सरकारी नीतियों के अनुरूप न होने पर रद्द करने की अनुमति देता है. हार्वर्ड ने अपने कुछ शोधों के लिए स्वयं धन जुटाने का फैसला किया है, लेकिन चेतावनी दी है कि वह संघीय कटौती का पूरा खर्च वहन नहीं कर सकता.

न्यायाधीश का आदेश 14 अप्रैल से हार्वर्ड के सभी संघीय फंडिंग पर रोक और कटौती को रद्द करता है, और यह सरकार को भविष्य में ऐसी कटौती करने से रोकता है, जो हार्वर्ड के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो या संघीय कानून के विरुद्ध हो.

बरोज ने विश्वविद्यालय के इस तर्क का समर्थन किया कि ये कटौती उसके प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रतिशोध के समान है और सरकार ने हार्वर्ड के संघीय धन पर असंवैधानिक शर्तें लगाई हैं.

न्यायाधीश ने लिखा, "इस मामले के संदर्भ में, यह पहचानना और याद रखना जरूरी है कि अगर आज यहूदी लोगों के नाम पर भाषणों पर रोक लगाई जा सकती है, तो राजनीतिक हवाएं बदलने पर यहूदियों (और किसी और) के भाषणों पर भी उतनी ही आसानी से रोक लगाई जा सकती है."

बरोज, हार्वर्ड के इस दावे से भी सहमत थे कि सरकार उच्च शिक्षा अधिनियम के शीर्षक VI के तहत संघीय धन में कटौती के लिए कांग्रेस द्वारा निर्धारित कदमों का पालन करने में विफल रही. यह एक संघीय कानून है, जो शिक्षा में भेदभाव को रोकता है.

ट्रंप प्रशासन ने इस बात से इनकार किया कि कटौती बदले की कार्रवाई में की गई थी. साथ ही ये कहा कि अप्रैल में मांग पत्र भेजे जाने से पहले ही अनुदानों की समीक्षा की जा रही थी. उनका तर्क है कि सरकार के पास नीतिगत कारणों से अनुबंध रद्द करने का व्यापक विवेकाधिकार है. अदालती दस्तावेजों में उन्होंने कहा, "ट्रंप प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति उन संस्थानों को वित्त पोषित न करने की है जो अपने कार्यक्रमों में यहूदी-विरोधी भावना को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहते हैं."

हार्वर्ड द्वारा दायर एक अलग मुकदमे में, बरोज ने पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी करने से रोकने के प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया था.