नई दिल्ली: प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की वार्ता के लिए 25 अगस्त से भारत आने वाली अमेरिकी टीम की बैठक स्थगित होने की संभावना है. अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका कृषि और डेयरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बाजार पहुंच चाहता है, लेकिन भारत की इस मांग को स्वीकार करने की संभावना नहीं है.

इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर छठे दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी टीम भारत आने वाली थी. यह वार्ता 25-29 अगस्त तक होनी थी. पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, 'इस यात्रा को पुनर्निर्धारित किए जाने की संभावना है.'

बैठक का स्थगित होना या पुनर्निर्धारित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है. अमेरिका कृषि और डेयरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बाजार की व्यापक पहुँच के लिए दबाव बना रहा है. इसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इससे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका प्रभावित होगी. भारत ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. मुझे पता है कि हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और मैं इसके लिए तैयार हूँ. भारत इसके लिए तैयार है.' भारत ने लाखों ग्रामीण आजीविकाओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का हवाला देते हुए कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने का लगातार विरोध किया है.

अमेरिका और भारत ने सितंबर-अक्टूबर 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने की योजना की घोषणा की है. दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना बढ़ाकर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.

अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा.

वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जुलाई के दौरान भारत का अमेरिका में 21.64 फीसदी निर्यात बढ़कर 33.53 अरब अमेरिकी हो गया. साथ ही आयात 12.33 फीसदी बढ़कर 17.41 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. अप्रैल-जुलाई अवधि (12.56 अरब अमेरिकी डॉलर द्विपक्षीय व्यापार) 2025-26 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था.